V play off hrál pod prášky. Až po něm mi doktoři řekli, že mám naprasklý kotník, líčí Hertl

před 39 minutami

Hokejový útočník Tomáš Hertl ze San Jose prožil další sezonu, v níž si užil své se zdravotními problémy. Znovu se ozvalo problémové koleno, o účast na probíhajícím světovém šampionátu ho pak připravila prasklina v kotníku. Věří, že i díky delšímu období na přípravu absolvuje příští ročník NHL bez zdravotních komplikací.

Praha - Poslední zranění utrpěl útočník Tomáš Hertl 7. dubna krátce před play off, zrovna proti Edmontonu, s nímž pak hokejisté San Jose vypadli 2:4 na zápasy již v prvním kole Stanley Cupu. "Blokoval jsem střelu. Navíc jsem ji k tomu všemu ani nezblokoval a McDavid z toho dal gól, takže to bylo k ničemu," pousmál se Hertl.

Byl na rentgenu, který ale pořádně nic neukázal, tak se svým stavem příliš nezabýval. "Protože play off se hraje přes všechno. Plno hráčů něco má, tam se nemůže odpočívat. Dali mi nějaké injekce a prášky, ale potom, co nám skončila sezona, tak jsem jel na magnetickou rezonanci, protože to pořád bolelo a neustupovalo to," přiblížil třiadvacetiletý forvard.

"Doktor mi řekl, že mám naprasklý kotník, nevím, co přesně v něm. Jen řekl, že potřebuju odpočinek, nedělat žádné běhání nebo skoky. Operace nebyla třeba a nepotřeboval jsem ani žádnou ortézu, kterou jsem měl jen pár dnů předtím. Jen bylo třeba tomu dát čas a nechat to zahojit," dodal.

Zranění ho v play off i díky tišícím prostředkům nijak nelimitovalo. "Říká se kolikrát, že s bolestí hrajete i líp. Že se přes to dostanete a hrajete lépe, než kdybyste byl fit. Cítil jsem to na začátku, ale ve hře na to myslet nejde. Postupem času to ale v té mokré brusli bylo znát, jak se mi tam hýbala noha a otáčel jsem kotníkem. Nijak moc mě to ale neomezovalo a cítil jsem se dobře," uvedl Hertl.

Žraloci celkově šli do vrcholu sezony hodně potlučení. "Měli jsme toho hodně. U Thorntona ani nechápu, jak mohl hrát; měl přetrhaný vazy, ani nemohl sejít schody, nechápal jsem, jak mohl vůbec nastoupit. Ale je ze starý školy. Takový hráč hraje přes všechno. Hrál výborně na to, co s ním bylo. Marleau měl zlomenej palec. Couture dostal do pusy, měl ji celou přelepenou, hrál chvíli i s košíkem. Hlavní tahouni byli zranění."

Nebýt zranění, byl by Hertl velmi pravděpodobně v Paříži na MS. "Byl to hlavní důvod, proč jsem nejel. I generální manažer mi řekl, že potřebuje, abych se dal do kupy a nikam nejezdil. Nemělo cenu jet někam s prasklým kotníkem a tam se trápit. Můžu teď využít dlouhého léta. Prodělal jsem v sezoně další operaci a mám na to teď dlouhou pauzu, abych to všechno pořádně zpevnil. Věřím, že už se mi to bude vyhýbat," doufal Hertl.

Hlavně u kolena, s nímž podstoupil již třetí operaci, potřebuje, aby bylo odolnější. "Dělal jsem proto všechno. Dělám pořád spoustu věcí i před každým zápasem během rozcvičky, abych byl opravdu připravený. Minulé léto jsem byl také zraněný po tom finále, měl jsem málo času, tak nevím, asi to nestačilo," přemítal Hertl.

Na třetí operaci nemusel jít, přesto ji zvolil jako řešení. "Domluvili jsme se s doktorem a manažerem, že ji uděláme. Dali mi tam takový tejp, aby byl vaz pevnější, když mi do kolena třeba někdo narazí. Vazy jsou blbý, není to jako zlomená kost, která zase sroste. Snad to pomůže, už se to nebude opakovat a já se budu moct soustředit jen na hokej," řekl Hertl.

Ve svém věku má už docela pestrý chorobopis. "Někdo to tak má. Nejsem v tom sám. Třeba Stamkos, u nás Couture. Můžete se kolikrát připravovat, jak chcete, a přijde to. Někdo se nepřipravuje nijak zvlášť a je v pohodě, nic se mu nestane. Už toho bylo hodně, ale nelze na to myslet," uvedl Hertl.

Svou hru, v níž technické dovednosti doplňuje důrazem, kvůli tomu měnit nehodlá. "Poslední dva hity na to koleno byly úplně nevinný. Ale asi se mi tam nějak vytočilo. Kolikrát to udělají spíš ty maličkosti než nějaké velké srážky nebo kolize koleno na koleno," konstatoval Hertl.

Energii nabíral při dovolené na havajském ostrově Maui. "Minulý rok jsem rehabilitoval a dovolenou si moc neužil. Počasí nám vyšlo krásně. Miluju moře a slanou vodu, která mi pomohla i zahojit nějaké šrámy. Vyčistil jsem si hlavu a zrelaxoval, teď se vrhnu do práce," uzavřel Hertl.