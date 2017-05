Gólman Hudáček po debaklu s USA vybouchl: Jsme slabí jako junioři, Švédi nás zničí

před 44 minutami

Dvanáct víkendových gólů, to je bilance slovenského gólmana Júlia Hudáčka ze zápasů s Rusy a Američany. A osmadvacetiletý brankář se po dalším debaklu pořádně rozzuřil. „Nás by mohl trénovat Mike Babcock a chytat Carey Price, stejně by to nepomohlo,“ hřímal.

Kolín nad Rýnem - Slovákům kape na mistrovství světa v hokeji za krk. A to pořádně. Pokud se v úterý proti Švédsku nezmátoří, reálně jim hrozí, že můžou elitní skupinu opustit. A ve slovenském týmu už tečou nervy. Emotivní vystoupení před slovenskými novináři předvedl gólman Július Hudáček. Infografika Češi poskočili tabulkou, Slováci se trápí. Projděte si program, výsledky i tabulky hokejového MS projít infografiku Slováci proti Spojeným státům zaostávali ve všech činnostech. "Vypadalo to, jako kdyby Američani hráli proti juniorů. Jenže oni sami jsou junioři. Mají svoji kvalitu, my ji bohužel nemáme. Navíc mi tam chybí větší obětavost. Chodili jsme po puku jako vosy po medu. Viděli jste, jaké jsme dostávali góly. Do prázdné branky," láteřil gólman v rozhovoru se slovenskými novináři. Slovákům nyní nezbývá nic jiného než porazit Švédy, nebo spoléhat na Dány, že skolí Itálii. Pokud Italové zvítězí, bude o sestupujícím rozhodovat minitabulka. "Věřím, že nám Dáni pomůžou, protože proti Švédsku nemáme žádnou šanci. Chápu, že nám fanoušci věří, ale chybí nám kvalita. Čeká nás jeden z nejsilnějších celků na turnaji, bude to zase jako hra kočky s myší." Podle něj se toho před důležitým utkáním moc dělat nedá. "I kdyby nás trénoval Mike Babcock a chytal Carey Price, ani to by nepomohlo," dodal. Moc dobře ví, že slovenský tým tvoří nezkušení borci, jediný z nich nemá zkušenosti z NHL. Ale podobně jsou na tom Lotyši, kteří sahají po čtvrtfinále. "Jenže ti mají třináct hráčů v KHL. Proč nemá Slovan Slováky? To jsou přesně ty ozázky, které je potřeba řešit. Celý systém je momentálně špatný. Kompetentní lidé tu patnáct let nic nedělali a tohle je výsledek. Problémy na mistrovstvích světa budeme mít ještě řadu let," zuřil Hudáček.

