Z Kadaně až do NHL? Kluby ze zámoří zaujal chomutovský Rutta, píše agent

před 1 hodinou

Spekulace začínají nabývat konkrétních obrysů, český obránce Jan Rutta by po životní sezoně v extralize mohl podepsat smlouvu v NHL. Během světového šampionátu v Kolíně a Paříži to na Twitteru oznámil uznávaný agent Allan Walsh, který spolupracuje s řadou českých hokejistů včetně třeba Ondřeje Pavlece, Romana Poláka či Michaela Frolíka. Chomutov už s odchodem Rutty počítá.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Je mu 26 let. Ještě před čtyřmi lety hrával první ligu za SK Kadaň, teprve loni debutoval za reprezentaci a teď už jako pevný člen české obrany prožívá své první mistrovství světa. A to ještě raketový vzestup kariéry Jana Rutty není u konce: po sezoně možná odejde do NHL.

Alespoň to naznačil Allan Walsh, uznávaný hokejový agent. "Dávejte pozor na Jana Ruttu. Jeden z nejlepších českých ofenzivních obránců dostává nabídky z NHL," napsal na Twitter Walsh. Z jeho slov je patrné, že klubů, které se o Ruttu zajímají, bude víc.

Smlouvu v zámoří podepsali i dva další obránci současného kádru reprezentace. Jakub Jeřábek bude hrát za Montreal, Radim Šimek jméno nového klubu tají. Všechny indície ale nasvědčují, že v létě zamíří za Tomášem Hertlem do San Jose. Sharks se o něj zajímali už v průběhu sezony.

Že by Rutta stejně jako oni v příští sezoně skutečně mohl hrát NHL, už deník Aktuálně.cz avizoval. Na přehled hokejistů ze světového šampionátu, kolem kterých krouží skauti z nejlepší ligy světa, se můžete podívat v přehledné galerii.

Rutta má v Chomutově platnou smlouvu i na příští sezonu. Klub už je ale s jeho odchodem počítá. "Uvidíme, jak se vyvine situace kolem Honzy Rutty. Má platnou smlouvu, ale je o něj zájem v zahraničí, protože měl dobrou sezónu a má podle mého velkou šanci dostat se na mistrovství světa. Má ve smlouvě klauzuli o možném odchodu, pokud klub bude souhlasit," řekl po sezoně trenér Pirátů Vladimír Růžička.

Keep an eye on UFA client Jan Rutta (26 yrs old). One of the top #Czech offensive dmen is receiving NHL offers. https://t.co/PhKeWy26Dh — Allan Walsh (@walsha) May 11, 2017

Původně se počítalo spíše s angažmá v Rusku, i tam už jednání proběhla. I díky výkonům na mistrovství světa, kam se Rutta dostal třeba na úkor Jakuba Kindla, ale může myslet ještě výš.

Sám se o své budoucnosti v dějišti mistrovství světa vůbec nechce bavit. Nabídky ze zahraničí chce řešit až po konci sezony, tedy po návratu z Paříže.

Rutta v letošní sezoně odehrál v Tipsport extralize 46 zápasů se skvělou bilancí 32 bodů (8+24). Ještě lépe si vedl v play off, kde se přiblížil hranici bodu na zápas (17 zápasů, 13 bodů) a pomohl Chomutovu k překvapivému postupu až do semifinále.

Pokud by chtěl jako hráč pod platnou smlouvou s Piráty odejít do NHL, musí smlouvu podepsat nejpozději do 15. června. Rutta by toto léto nebyl jediným hráčem, který z Chomutova odchází do NHL: David Kämpf nedávno podepsal dvouletou smlouvu v Chicagu.