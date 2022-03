Spokojený budu až v extralize, říká šéf hokejové Slavie. Stále musí mořit dluhy

Bude to sedm let, co pražská Slavia opustila hokejovou extraligu. O patro níže sbírá sílu k návratu pozvolna, v právě začínajícím play off první ligy se neřadí mezi horké aspiranty na postup do baráže. Pouhou účast ve čtvrtfinále však majitel Stanislav Tichý za úspěch rozhodně nepovažuje.

Pozici nahoře v základní části první ligy si podle předpokladů zajistil Vsetín, který v posledních letech nezastírá plány na extraligový návrat. Překvapily vítězné Litoměřice či třetí Třebíč. Související Návrat do extraligy? Vsetín ví, jakou má sílu, chceme co nejdál, hlásí kanonýr Rob To slávisté museli tvrdě bojovat o předkolo, kam se nakonec ze sedmého místa probili a v sérii na dva vítězné zápasy vyřadili Frýdek-Místek, farmu extraligového Třince, 2:1. A dnes rozehrají čtvrtfinále se Vsetínem. "Přineslo nám to radost i úlevu, předkolo určitě není období, ve kterém bychom chtěli sezonu končit," komentuje majitel Slavie Stanislav Tichý. Hned v prvním roce po pádu se Slavia dostala z první ligy až do baráže, v letech 2017 a 2018 skončila v semifinále. Jenže v další sezoně nehrála ani play off, vloni došla pouze mezi nejlepších osm. "Náš fanoušek se za posledních několik sezon musel smířit se spoustou nepříjemných věcí a je bohužel zatím otázkou, jak dlouho to ještě bude trvat," uznává Tichý. Související Ovečkina vítali v Edmontonu ukrajinskými vlajkami, Jágra nepřekonal Ten se stal vlastníkem Slavie v březnu 2019, od Vladimíra Pittera převzal zadlužený klub, a to po nejhorším umístění od rozdělení Československa. Za rok se k němu jako spolumajitel přidal Jiří Vlasák. "Dluhy prostřednictvím splátkových kalendářů umořujeme stále. Bude to ještě nějakou dobu trvat, od toho se také odvíjí i výše rozpočtu na každou další sezonu," vysvětluje Tichý. Rozpočtem se podle jeho slov Pražané s nejsilnějšími prvoligovými kluby nemohou zdaleka srovnávat. A-mužstvo vede Jiří Veber, mistr světa z Vídně 1996, post sportovního manažera obsadil v říjnu při výsledkové mizérii Jaroslav Bednář. Tým tehdy zabředl do krize sedmi porážkami za sebou, v listopadu po neshodách s vedením odešla hráčská legenda Jan Novák. Není divu, že Slavia musela takřka do posledních kol v tabulce bojovat o to, aby se vyhnula sestupové hrozbě. Pomohl jí povedený závěr, bodovala desetkrát v řadě a před třináctým Ústím nad Labem, které nyní hraje se Šumperkem o záchranu, měla nakonec náskok osmi bodů. "Vnímali jsme to se vší vážností, ale zároveň jsme především hleděli na možnou přímou účast ve čtvrtfinále," míní Tichý. Ta utekla Slavii o jediný bod, a tak museli sešívání zvládnout ještě předkolo s Frýdkem-Místkem. Související Jágr: Podle skóre jeden tým vyhrál a druhý prohrál, ale dnes vyhráli všichni Že by však případný postup do semifinále znamenal nadplán, to Tichý netvrdí. "Čtvrtfinále jako úspěch rozhodně neberu, ale také vím, s jakým rozpočtem oproti týmům s jasně postupovými ambicemi pracujeme. Já budu spokojený až tehdy, když se vrátíme do extraligy," podotýká. Čtvrtfinále už na tři vítězná utkání odstartuje pro Slavii dnes v 17:30 ve Vsetíně. Do baráže o extraligu proti Kladnu projde z první ligy mužstvo, které pak zvládne ještě semifinálovou a finálovou sérii. "Vsetín je pro mě největší favorit na vítězství v první lize, ale rozhodně ne takový jako před dvěma lety České Budějovice nebo vloni Kladno. Letos jsou kádry více vyrovnané," posuzuje vlastník Slavie. Jak se mu zamlouvá, že vítěz první ligy půjde proti Kladnu, které se může až do 17. dubna chystat pouze na samotnou baráž? "Nebylo jednoduché vymyslet ideální systém. Nikdo neví, jestli ten odpočinek pro Kladno nebude až moc dlouhý. Pokud proti němu nastoupí rozjetý tým bez větších zranění, bude to zajímavá konfrontace," věří Tichý.