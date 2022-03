Jágr: Podle skóre jeden tým vyhrál a druhý prohrál, ale dnes vyhráli všichni

Výsledek dnešního hokejového zápasu mezi Kladnem a Spartou, v němž Pražané potvrdili roli favoritů, šel stranou. Pro hrajícího majitele Rytířů Jaromíra Jágra, jenž přišel s nápadem pomoci ukrajinským rodinám a dětem, které utíkají před válkou a hledají azyl v Česku, bylo nejdůležitější, že se akce takového rozsahu povedla v tak krátké době vůbec zorganizovat.

Odměnou všem aktérům byla rekordní návštěva sezony čtrnáct a půl tisíce diváků, kteří do hlediště pražské O2 areny zavítali. Původně se mělo hrát v dočasném působišti kladenského klubu Chomutově.

"Ta organizace byla hodně těžká, měli jsme jen tři nebo čtyři dny na přípravu. Začalo to tím, že jsem dostal ten nápad a zavolal Karlovi Pražákovi (majitel Sparty) a pak se daly hned dohromady Kladno i Sparta a odvedly neskutečnou práci. Jedna věc je nápad, něco vymyslet, ale pak se to musí také odpracovat, takže bych chtěl poděkovat všem lidem, co se na tom podíleli. I když dnešní skóre ukazuje, že jeden tým vyhrál a druhý prohrál, tak je to až druhořadé. Já si myslím, že dneska vyhráli úplně všichni," řekl Jágr novinářům.

Nahrály mu i okolnosti a vývoj v tabulce. "Já jsem se trochu obával toho, že jednomu z týmů - nebo třeba ještě i oběma - o něco půjde, protože kdyby Sparta ještě bojovala o čtyřku a my třeba mohli být ještě třináctí, pak by možná trenéři a manažeři z tohoto zápasu nebyli nadšení. Člověk se tady nemohl soustředit pouze na hokej. V tomto směru to ale dopadlo dobře. My už měli jistotu baráže a Sparta čtvrtfinále, takže se mohlo hrát v přátelské atmosféře, za což jsem rád. Lidi přišli, užili si zápas v úžasné atmosféře a pochopili, že se hrálo pro někoho jiného než pro ta dvě mužstva," uvedl Jágr.

Unikátní atmosféře napomáhalo vedle jiného podbarvení haly do modro-žlutých barev Ukrajiny, ale třeba i choreo, při němž se spodní část hlediště stala na nějakou dobu obří ukrajinskou vlajkou.

"Věděli jsme, že to bude speciální, proto se to dělalo. Nakonec to dopadlo tak, že jsme se mohli soustředit na tu zprávu lidem, že jsme tu, abychom pomohli, a ne vyloženě na ten zápas, protože ten už nic neřešil. Samozřejmě jsem si něčeho v průběhu zápasu všiml, ale že bych zase pořád koukal nahoru na kostku, to ne," konstatoval Jágr.

Napjatou situaci na Ukrajině, kde rozpoutala válku invaze Ruska, však vnímá velmi silně. "Je mi hrozně líto, když vidím, jak lidi prchají z Ukrajiny a vezmou si jednu tašku. Matky a děti se loučí s tátama a tátové jdou bojovat s tím, že netuší, jestli se vrátí… Jediné, v co doufají, je, že se svět o jejich ženy a děti postará," řekl Jágr.

Související Trenér Pacina končí u ženské hokejové reprezentace

I proto nebylo pro padesátiletou legendu zásadní, v jakém světle se předvede zaplněnému hledišti na ledě. "Pro mě nebylo klíčové, abych dnes předvedl skvělý výkon, ale abych to celé zorganizoval. Pro mě je právě tohle vítězství. Každý může nějak pomoct. Já můžu pomoct, tím, že zorganizuju takovou akci a připomenu lidem, že se něco děje," vysvětlil Jágr.

Celá akce měla nakonec velký přesah; s finančním příspěvkem se přihlásila NHL, jméno Jágr má ve světě stále obrovský zvuk. "Když se to začalo organizovat, tak nás nenapadlo, že by to mohlo být takhle veliké. Samozřejmě jsme doufali, že přijde alespoň deset tisíc lidí, ale tlačil nás čas a nepřál nám ani termín. Hrát v Praze od 17:20 je těžké, protože lidi jsou ještě v práci, takže spousta věcí šla proti nám. Ale já věřil, že se to vyprodá, i s ohledem na dlouhodobou rivalitu obou týmů. A nakonec se to povedlo a těch lidí přišlo opravdu hodně," pochvaloval si Jágr.

Samotný útok Ruska a vyvolání války na Ukrajině komentovat nechtěl. Agresi vůči Rusům v Česku nezaznamenal. "Já osobně jsem se s tím nesetkal, ale když jsem o tom četl, tak mě to hodně mrzelo… Já osobně jsem pravoslavné víry, takže u nás v kostele se setkává spousta Ukrajinců a Rusů, ale žádný problém jsem tam nezaznamenal," řekl Jágr.

Kladno čeká sportovní boj o přežití. Na extraligové scéně, v baráži proti nejlepšímu týmu první ligy. Jenže až za téměř šest týdnů. "Připravit se bude opravdu těžké. Nikdo moc nevíme, jak trénovat. Je to poprvé v historii, kdy tým čeká na to, aby hrál o všechno po takové době (40 dní). Je to jako se připravovat na válku a nevědět, co vás čeká. Na druhé straně soupeř, který bude co dva dny hrát o postup. Bude to pro nás hrozně těžké," řekl Jágr.

Je však přesvědčený, že Rytíři vše zvládnou. "Věřím týmu, který máme. A věřím tomu, že pokud se udržíme, tak zůstane pospolu devadesát procent týmu a budeme hrát mnohem důstojnější roli. Budeme hrát doma v Kladně, na malém hřišti, před vlastními diváky a věřím, že budeme hrát mnohem výš než letos. Nejtěžší boj je ale ještě před námi," zdůraznil.

Zda potom skončí, nebo si kariéru opět prodlouží, nedokázal odhadnout. "Teď jsem poslední dva měsíce moc netrénoval, občas hraju ve třetí čtvrté lajně, ale věřím tomu, že když do toho před baráží dupnu, tak to bude vypadat jinak a budu se od toho moct odrazit i do budoucna," řekl Jágr.