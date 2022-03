Jedna rána za druhou, mrzí Vary. Před klíčovou bitvou je ze stadionu vyhnala válka

Základní část hokejové extraligy dnes vyvrcholí zápasy 60. kola a hlavním sportovním tahákem je bitva Karlových Varů a Litvínova o poslední vstupenku do play off. Bojové naladění Energie však narušila jistá rozmrzelost, pro klíčové utkání i případný další průběh sezony totiž kvůli uprchlíkům přišla o domácí halu.

Karlovy Vary v neděli po více než šesti letech vyhrály na ledě Plzně a díky zaváhání Litvínova v duelu proti Olomouci si udržely šanci na postup do dvanáctky pro play off. Z třináctého místa ztrácí na Vervu jediný bod.

A co víc, v posledním kole se oba celky střetnou právě proti sobě. "Jenže nálada v našem týmu je smíšená. Spadlo z nás sice napětí, že nepůjdeme do baráže o udržení, ale nemůžeme hrát na domácím stadionu. To nás mrzí, je to rozporuplné," říká trenér energetiků Martin Pešout.

Z multifunkční KV Areny se stalo centrum pomoci pro uprchlíky, kteří do Česka utekli před válečnou ruskou agresí z Ukrajiny. O víkendu se v domovském stánku Energie rozpustil led, pomoc zde od spuštění provozu našlo už více než tisíc běženců.

Přesto v karlovarském týmu i mezi jeho fanoušky rezonovala otázka, zda se situace s přílivem Ukrajinců nedala řešit jinak. Hokejisté takto přišli o výhodu domácího stadionu pro klíčový duel sezony i pro případné play off, pokud se jim podaří postoupit.

"Doufali jsme, že by se pro tyto účely dalo použít letiště. Ale rozhodlo se to takto, musíme to akceptovat," krčí rameny Pešout. "Od vedení klubu nám bylo řečeno, že je to rozhodnutí hejtmana a města. Nikdo z nás samozřejmě nestojí bokem k tomu, co se na Ukrajině děje," dodává.

Kraj: Musíme se řídit krizovým plánem

"Je nám jasné, že pro hokejisty ani fanoušky to není komfortní situace," komentuje situaci tisková mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. "My se teď však musíme řídit krizovým plánem a nemáme prostor, který by kapacitně a zázemím odpovídal KV Areně," vysvětluje.

V hale se v těchto dnech uprchlické centrum rozšiřuje, budují se místa pro odpočinek a spánek, k dispozici jsou sprchy. "Čekáme nyní ještě větší příliv uprchlíků. Letiště nesplňuje kapacitu, nemá tak vhodné zázemí jako aréna a je mnohem dál z centra Karlových Varů," pokračuje mluvčí.

"Hejtman Petr Kulhánek jednal s vedením Energie i majitelem Karlem Holoubkem. Velmi jsme ocenili, že i když hokejisté nemohou odehrát konec sezony v domácím prostředí, přijal to klub s pochopením," zmiňuje Pavlíková.

Pešouta mrzí odchod ze stadionu hlavně kvůli fanouškům a příkořím, která Karlovy Vary v průběhu sezony prožívaly. "Pokud bychom prošli do předkola, mohli bychom hrát s Plzní nebo Českými Budějovicemi. Možná bychom měli dvakrát vyprodáno," lituje pětapadesátiletý kouč.

Zranění, těžký program, ztráta haly

Zkraje ročníku Varům dva měsíce chyběla zraněná ofenzivní opora Jiří Černoch, později byl na delší dobu mimo zase reprezentant Jakub Flek. V lednu tým skoro nehrál kvůli karanténám soupeřů a posléze i své vlastní. Překlady zápasů pak přinesly mimořádně nahuštěný únorový program.

"Posledních třicet dní jsme hráli takřka obden. Lidé čtyři měsíce nemohli na hokej v pořádném počtu, teď mohli halu vyprodat. Je to škoda, chtěli jsme jim to na ledě vynahradit," podotýká sklesle Pešout.

Zklamání z rozhodnutí, které sami nedokážou ovlivnit, ale Západočeši chtějí otočit v pozitivní motivaci. "Mužstvo to zdravě nabudí a bude chtít ukázat, že zvládne i tohle," věří muž, který vede Energii už pátým rokem.

Všech sedm zápasů 60. kola začne v 17:20, Karlovy Vary se střetnou s Litvínovem nakonec v Chomutově. I díky tomu, že Kladno svůj tamní azyl uvolnilo a na základě iniciativy Jaromíra Jágra odehraje domácí utkání se Spartou v O2 aréně. V rámci speciální akce na podporu Ukrajiny.

"Už v neděli večer jsem byl v kontaktu se šéfem fanklubu a prosil jsem ho, aby fanoušci do Chomutova přijeli v co největším počtu. Budeme je moc potřebovat," nabádá před bitvou o všechno Pešout.

Kvůli třem prohrám z dosavadních vzájemných zápasů s chemiky musí Karlovy Vary k postupu vyhrát za tři body. Jiný výsledek by jim sezonu ukončil. Už teď je jisté, že do baráže půjde z čtrnácté příčky Kladno.

Zápletka také ve hře o čtyřku

Druhou největší zápletkou úterního večera bude boj o čtvrté místo, které jako poslední zaručuje přímou účast ve čtvrtfinále. Motor o jeho udržení zabojuje na ledě již jistého vítěze základní části Hradce Králové.

Aktuálně šesté Pardubice se pokusí umazat ztrátu dvou bodů v duelu ve Zlíně, kterému jde po sestupové definitivě jen o čest. Pátá Plzeň už je ze hry o přímé čtvrtfinále, neboť v posledním kole má volný los.

Stanice ČT sport nabídne v přímém přenosu postupovou řež mezi Karlovými Vary a Litvínovem. Široké předkolo s týmy od pátého do dvanáctého místa následně odstartuje už tento pátek.