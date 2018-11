Sekáč přispěl gólem k vítězství Kazaně nad Magnitogorskem

před 48 minutami

Jiří Sekáč přispěl v KHL gólem k vítězství Kazaně 3:2 na ledě Magnitogorsku a upevnil si pozici nejproduktivnějšího českého hokejisty v soutěži. Kazaň vybojovala třetí výhru v řadě, tým trenéra Josefa Jandače naopak po dlouhé vítězné sérii podruhé za sebou prohrál.

Šestadvacetiletý útočník Sekáč poslal Kazaň v první třetině do vedení 2:0 poté, co jeho zamýšlenou přihrávku na Justina Azeveda tečoval do vlastní branky Běreglazov. Domácí do přestávky z přesilovky snížili a ve druhé třetině v oslabení vyrovnal Kuljomin, v závěrečné části ale výhru Kazani zajistil Arťom Lukojanov.

Sekáč má nyní v KHL bilanci jedenáct gólů a 13 přihrávek a o jednu branku předstihl kanonýra Michala Řepíka ze Slovanu Bratislava.

Druhou porážku za sebou utrpěl i nejlepší tým soutěže Jekatěrinburg, který podlehl 1:3 Nižnímu Novgorodu.

Výsledky Kontinentální hokejové ligy:

Čeljabinsk - Nižněkamsk 3:2, Jekatěrinburg - Nižnij Novgorod 1:3, Magnitogorsk - Kazaň 2:3 (za hosty Sekáč 1+0),

17:30 Čerepovec - Petrohrad, Jaroslavl - Dynamo Moskva.