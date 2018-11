Děsivý progres. Českému mladíkovi hrozila farma, teď v NHL opět rozpoutal Chytilmánii

před 4 hodinami

Hashtag #Chytilmania, který sociálními sítěmi probleskl už loni, opět získává na síle. Mladý útočník Filip Chytil překonal v hokejové NHL krizi, při níž mu hrozil odchod na farmu, a teď září v první lajně newyorských Rangers. Mezi českými nováčky zatím nemá konkurenci.

Největší aplaus sklidil zlínský odchovanec ve středu, kdy jako dvacátý teenager v ligové historii skóroval v pěti utkáních za sebou. Zopakoval počin hvězd, jakými jsou Sidney Crosby, Auston Matthews či Patrik Laine.

K dohnání rekordmana Jimmyho Carsona, který kdysi zářil v Los Angeles, potřebuje šňůru protáhnout ještě o dva zápasy.

Podstatné je, že chválu nepřitahuje jen svými zářezy, ale hrou celkově. Poslední dobou častěji střílí a je užitečný první lajně. Momentálně krouží na pravém křídle vedle Chrise Kreidera a Kevina Hayese. "Věci, co předvedl… Tomu říkám progres. Děsivé," chválil českého parťáka Kreider.

Zkraje sezony moc podobných slov říct nemohl. Chytil těžko hledal elán z loňska, kdy uchvátil v přípravném kempu a mezi elitou nečekaně stihl devět duelů. Jako by nemohl udělat další krok vpřed.

Na gól čekal skoro měsíc a půl. Zažil sérii 14 zápasů, v nichž bral jediný bod za asistenci. Putoval ze středu útoku na křídlo a zase zpátky, střídal lajny, ve čtyřech případech nehrál ani deset minut.

Zámořští novináři tak začali mluvit o tom, zda by 19letý Čech neměl zrát na farmě ještě jeden rok.

"Rangers musejí udělat rozhodnutí ohledně Chytila. A nejde o to, jestli by měl být centr, nebo hrát na křídle, ale o to, jestli vůbec patří do NHL," napsal deník New York Post.

Zněla slova o neefektivitě, defenzivních nedostatcích nebo klesajícím přínosu. A v titulku stálo: "Hodiny tikají." To proto, že pokud daný mladík neodehraje v sezoně NHL alespoň deset zápasů, nezačne mu běžet nováčkovský kontrakt. Chytil mohl známé pravidlo, díky němuž kluby de facto šetří, pocítit podruhé v řadě.

Jenže nepocítil. "Na tohle se nesoustředíme," rozehnal návrhy a spekulace generální manažer Rangers Jeff Gorton. "Myslíme, že Filip je na správném místě. Do Hartfordu (farma klubu, pozn .red.) by podle nás jít neměl."

Přestože trenér týmu David Quinn měl k Chytilovi i výtky, zdůraznil: "Filipa si hodně ceníme. Myslíme, že je důležitou součástí naší budoucnosti a že může dobrý už teď. Řekl bych, že na svůj první gól trochu tlačí, ale jakmile ho dá, všechno to z něj spadne."

Hluché období trvalo ještě několik týdnů, ale pak Chytil konečně naplnil Quinnova slova. Po letošní premiérové brance se mu najednou hrálo mnohem lépe. Přidal další trefu. A další.

Pět gólů v pěti kláních nezvládl žádný teenager v dlouhé historii Rangers.

"Sebedůvěra mi stoupá," pochvaloval si český talent během brilantní šňůry.

"Všichni jsme věděli, že Filip je extrémně šikovný. Už od prvního dne," prohlásil zkušený brankář Henrik Lundqvist. "Hráči jako on, se zručností na extrémně vysoké úrovni, dokážou rozhodovat mnohé zápasy. Toho si teď ceníme."

Zatímco jiní čeští zelenáči jako Filip Zadina, Martin Nečas nebo Filip Hronek sklouzli na farmu, Chytil si užívá opojné chvilky mezi elitou. Během úseku, kdy pětkrát skóroval, byl nejlépe bodujícím nováčkem v soutěži. Předčil supertalenty Eliase Petterssona, Rasmuse Dahlina nebo Bradyho Tkachuka.

V celkové produktivitě mladíků bojujících o Calder Trophy ale zaostává, je ve druhé desítce.

Pokračující palba ostrými však může všechno změnit.