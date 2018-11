Bojím se o zdraví, tepe Rittich zmenšené chrániče v NHL. Domů chodí s modřinami

před 2 hodinami

Když kanadský časopis The Hockey News vybíral nejužitečnějšího hokejistu z každého mužstva po čtvrtině základní části NHL, ukázal i na dva Čechy - bostonského střelce Davida Pastrňáka a brankáře Calgary Davida Ritticha. Ten tak nečekaně předčil všechny týmové hvězdy včetně Johnnyho Gaudreaua. Díky úspěšnosti zákroků 93 procent patří statisticky k nejlepším gólmanům ligy. "Chci být v NHL delší dobu než jen pár let," říká Rittich v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak se vám líbí vaše nová přezdívka Big Save Dave?

Poprvé mi o ní řekl Ryan Leslie (reportér stanice Sportsnet, pozn. red.), když jsem s ním dělal rozhovor. Co mi dali, to prostě mám. Není to nic špatného, takže jsem s tím v pohodě. Něco horšího by se mi asi nelíbilo. Tohle je docela hezké.

Čtete jinak o sobě? Víte, že podle názoru Craiga Buttona z TSN byste měl být jedničkou Calgary místo Mikea Smitha?

Osobně si myslím, že moje pozice v týmu je taková, jaká je. Nechtěl bych s nikým diskutovat o tom, jaká by měla být. Mike je jednička, já jsem dvojka. Sice teď dostávám prostor, ale jinak se moje pozice nemění.

A co váš vztah se Smithem? Ten se nezměnil? Dřív jste ho označil za svého učitele. Není už ale i někým, po kom pomalu přebíráte žezlo?

Takhle se na to vůbec nedívám. Pro tým by vůbec nebylo dobré, kdybych chtěl, aby se jemu nedařilo. Nebo naopak - kdyby on chtěl, aby se mně nedařilo. To by vůbec nefungovalo. My dva jsme spoluhráči, ale hlavně dobří kamarádi. Strašně si fandíme. Myslím, že je to vidět i při gratulacích po zápase. Není to tak, že si jen ťukneme, ale máme si co říct. A není to o tom, že po něm přebírám žezlo.

Rozebíráte spolu svoje výkony?

To úplně ne. Samozřejmě se ho na něco zeptám, když potřebuju poradit s nějakými detaily, ale on je spíš takový, že se podívá na video a hodně to dusí v sobě, což je pro něj možná škoda.

Česká jednička Z českých brankářů v NHL má David Rittich nejlepší statistiky. V jedenácti zápasech vytáhl svou úspěšnost zákroků na 93 %. V průměru dostává jen dva góly na utkání. Vychytal osm výher. Petr Mrázek, jenž momentálně marodí, má z osmi duelů za Carolinu úspěšnost 88 %. Michal Neuvirth z Philadelphie zatím kvůli nalomenému zdraví nastoupil jen jednou. Na farmě chytají Pavel Francouz, Marek Mazanec, Josef Kořenář, Vítek Vaněček a Dan Vladař.

Proč se mu teď podle vás nedaří?

Nevím. Upřímně mě to mrzí, protože na tréninku mu skoro nikdo nemůže dát gól. Pak přijde zápas a občas nějaký blbý dostane. To se ale stává i mně. Myslím, že jeho výkonnost půjde jenom nahoru.

V minulé sezoně jste si vydobyl post dvojky, ale když jste za zraněného Smithe musel zaskakovat dlouhodoběji, úspěšnost zákroků vám dost kolísala. Chytá se hůř, když odpovědnost leží jen na vás?

Neřekl bych, že se mi chytalo hůř, ale možná jsem si moc připouštěl ten tlak. Těžko říct. Nechtěl bych se k tomu moc vracet, protože s tím, co se stalo, člověk moc neudělá.

Jste oproti minulému ročníku trochu jiný brankář?

Možná mám větší sebevědomí. Už nejsem úplný zelenáč a vím, do čeho jdu. Z ničeho už nejsem vyjukaný.

Z českých brankářů se vám momentálně daří nejvíc. Není trochu ironie, že v klíčovém čtvrtfinále na mistrovství světa jste seděl na střídačce? Ne že by Pavel Francouz zachytal špatně…

Nevím, proč by to měla být ironie. Byla to volba trenérů, kterou stoprocentně respektuju. Trenéři prostě zvolili Francíka, což je skvělý gólman. Zasloužil si chytat ve čtvrtfinále. Takhle to beru.

Motivuje vás, že po sezoně končí smlouva jak Smithovi, tak vám? Calgary bude muset udělat zásadní rozhodnutí ohledně brankoviště.

Upřímně mě nemotivuje, že někomu končí smlouva, ale to, že chci něco dokázat. Chci být v NHL delší dobu než jen pár let. Hokej mám hlavně hrozně rád a dělám, co mě baví, takže o motivaci se vůbec starat nemusím.

Mimochodem, jste rád, že v létě jste se včasným podpisem smlouvy nakonec vyhnul arbitráži? Určitě už jste o ní slyšel leccos.

Byl jsem rád, samozřejmě, ale stejně bych tam neletěl, protože ve stejný den jsme měli svatbu. Byl jsem omluvený, řešil by to za mě agent.

Velkou novinkou v této sezoně NHL je, že brankáři mají zmenšenou výstroj, což hodně kritizují. Snad všichni si stěžují na modřiny. Jak to vidíte vy?

Stoprocentně se k ostatním přidávám. Po každém tréninku a zápase chodím domů s novou modřinou. Co se tady udělalo, není normální věc. Když jsme se viděli s Kayem Whitmorem, který s tím přišel, a ukázali mu modřiny, tak říkal, že se nic měnit nebude. Že gólmani jsou chránění dobře a že firmy by měly vyrábět kvalitnější výstroj. Z mého pohledu je to postavené na hlavu. Jde o naše bezpečí, protože každá rána do oblasti rukou, ramen a krku strašně bolí. Na tréninku nějakým střelám fakt radši uhýbám. Když vidím, že to tam letí, tak si říkám: "Buď budu mít modřinu, nebo mě to trefí do klíční kosti." Radši nechám střelu projít do brány, ať jsem zdravý.

Co všechno se změnilo?

Ramenní chrániče jsou užší, jakoby do tvaru lidského těla. Jsou tam tři plasty a tím to končí. Celá vesta je strašně přilepená na tělo, takže tam není žádný vzduchový prostor, který by ránu tlumil. Další změna je v rukávech, které jsou strašně upnuté, takže taky žádný vzduchový prostor. Každá rána bolí.

Nedošlo po počáteční vlně kritiky k alespoň drobným ústupkům ze strany NHL? Případně není něco na obzoru?

Když jsme hráli v Torontu, tak tam byl právě Kay Whitmore. Říkal, že žádná změna nebude. Akorát se vymýšlí, že by rukávy, kam dostáváme asi nejvíc ran, udělali z lepšího materiálu, aby to gólmany nebolelo.

Může mít novinka nějaké pozitivní dopady? Přibudou góly? Vyniknou lepší brankáři?

Tohle si netroufám tvrdit. Upřímně nevím, jestli je to krok kupředu. Zajímalo by mě, co nám chtějí zmenšit příště. Betony s rukavicemi už zmenšili, kalhoty zmenšili, vestu zmenšili. Za chvíli asi budeme chytat jen v holenních chráničích. Pořád zmenšují výstroj s tím, že chtějí udělat ligu atraktivnější, ale myslím, že o tolik gólů víc nepadá.

Brankář Washingtonu Braden Holtby prohlásil, že kvůli zmenšení chráničů dojde dřív nebo později k ošklivému zranění. Bojíte se o svoje zdraví?

Určitě, nejvíc mám strach o klíční kost. Mít ji zlomenou není nic příjemného. A já jsem zrovna gólman, který si docela dost kleká. Jakmile letí nějaká pecka na klíční kost, tak při tréninku uhýbám nebo tam dávám ruce. Při zápase samozřejmě chcete chytit každý puk.

Sociálními sítěmi nedávno koloval záběr, na kterém zvedáte ruce nad hlavu už ve chvíli, kdy Johnny Gaudreau vjíždí do útočného pásma. To jste si byl tak jistý, že dá gól?

Je to jeden z nejlepších hráčů, technicky strašně dobře vybavený. Proto jsem mu věřil, že to promění. A proměnil. Takže jsem byl rád, že jsem nevypadal jako blbec.

Trenér vám k tomu nic neříkal?

Naštěstí ne. Myslím, že si toho všimli jen asistenti, kteří říkali, že to bylo vtipné.