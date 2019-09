Bonusem trumfl šéfa Applu. Marner těží z obcházení daní, před podpisem čelil hněvu

Toronto Maple Leafs, druhý nejhodnotnější hokejový klub planety, si zadělává na budoucí problémy. Přes 40 procent platového rozpočtu investovalo do tří hráčů. Zaplatilo vysokou cenu, přestože hojně využívá svou "tajnou" zbraň - podpisové bonusy.

Ke konci minulého týdne skončila možná nejsledovanější letní sága v zámořské NHL. Supertalentovaný mladík Mitch Marner si konečně plácl s Torontem. Uspokojila ho šestiletá smlouva s průměrným ročním výdělkem 10,9 milionu dolarů.

Je rád i proto, že už nemusí poslouchat nářky okolí jako doteď. "Jednou v parku na mě křičelo 13leté dítě, abych už konečně podepsal," prozradil křídelník.

Ještě více se zarazil při brouzdání sociálními sítěmi, kde četl třeba nelichotivé příspěvky o svém otci, který měl podle spekulací jednání o kontraktu protahovat.

"Čekal jsem, že někteří půjdou po mém agentovi nebo přímo po mně, ale zahlédl jsem i pár komentářů o svém tátovi a podobně. Zkrátka věci, které opravdu číst nechcete," vysvětloval 22letý Marner. "Hodně mě zklamalo a naštvalo, že se lidé takhle vyjadřují o mé rodině."

Teď drama skončilo. Jiné ale začíná.

Víc než půlstoletí dlouhé čekání na Stanleyův pohár by měli Maple Leafs ukončit co nejdřív, ideálně v nadcházejícím ročníku. Je možné, že za rok tak silní nebudou, protože celé obraně až na Morgana Riellyho vyprší smlouva.

Je zřejmé, že všichni nezůstanou. Toronto na ně nebude mít dost místa pod platovým stropem, z něhož přes 40 procent ukrajují tři největší hvězdy - Marner, Auston Matthews a John Tavares. To je vskutku velká zátěž, podle některých názorů až neúnosná.

"Žádná kostra klubu NHL ještě nedostala tolik peněz za tak málo úspěchů," napsal deník Toronto Star. Pouze jeden člen triumvirátu přešel první kolo play off, a to Tavares coby kapitán newyorských Islanders.

Nyní však existuje reálná naděje, že šťastnější zítřky přijdou. Maple Leafs pro ně dělají vše, co můžou. Například obcházejí vysoké daně.

Zatímco Nashville (stát Tennessee) nebo Dallas (Texas) můžou hokejistům slíbit, že k federální dani jim nepřipočtou tu státní, protože žádná není, jinde daní plat na více úrovních. Ve Spojených státech je nejhorlivější Kalifornie, kde sídlí Los Angeles, San Jose a Anaheim, v Kanadě vybírají nejvíc Ottawa a právě Toronto.

Smlouva na "správném" místě tak může nakonec přinést o desítky milionů korun víc než její obdoba v jiné lokalitě.

Existují však způsoby, jak prostředí narovnat. A bohaté Toronto jeden z nich dovedlo k dokonalosti, což je vidět na případu Marnera. Ten v podstatě pobírá minimální plat, ale díky obřím podpisovým bonusům, které podléhají jiným daňovým pravidlům, je jedním z nejlépe ohodnocených hráčů soutěže.

V nadcházející sezoně si vydělá 16 milionů dolarů, z toho 15,3 formou bonusu. Pro srovnání - ředitel technologického giganta Applu Tim Cook inkasoval za předešlý rok 12milionový bonus. Mnohem větší část příjmů nicméně získal jiným způsobem.

Maple Leafs letos vyplatí svým hokejistům podpisové bonusy ve výši 73 milionů, čímž v NHL zcela vybočují. Další klub v pořadí, San Jose, sahá po částce 32 milionů. Ne všichni si můžou dovolit jednorázově poslat tolik peněz.

"Myslím, že sedět, nechat ostatní, aby proti nám argumentovali daněmi, a nevyužívat své výhody by od nás bylo hloupé," řekl stanici Sportsnet generální manažer Toronta Kyle Dubas. "Všiml jsem si, že s tím, co děláme, mají někteří problém. Ostatní kluby se ale neomlouvají za to, že lákají hráče nízkými daněmi nebo životními náklady."

"Podle mě bychom to neměli dělat ani my. Nebudeme se omlouvat," dodal Dubas.