Hvězdný střelec trucuje, nelíbí se mu spoluhráči: Jinde bych hrál s nejlepšími

Jako by v hokejové NHL pošilhával po novém působišti. Nejlepší finský střelec Patrik Laine nedorazil na přípravný kemp Winnipegu a netaktně okomentoval své parťáky.

Za poslední tři roky nasázelo víc gólů jen pět hráčů: Alexandr Ovečkin, Nikita Kučerov, Connor McDavid, John Tavares a Auston Matthews.

Šestý v pořadí Laine si myslí, že mohl být výš. Kdyby měl lepší spoluhráče. I proto stále nepodepsal novou smlouvu.

"Při jednáních se vždycky řeší i to, s kým hrajete," řekl 21letý křídelník deníku Iltalehti. "A jinde bych dostal příležitost nastupovat s těmi nejlepšími. Každý, kdo rozumí hokeji, by to měl vědět."

"Jsou elitní lajny a pak je ta naše. Holt ale hraju tam, kam mě pošlou," dodal.

Ačkoliv nikoho konkrétně nejmenoval, je zřejmé, že myslel Bryana Littlea a Nikolaje Ehlerse, vedle nichž strávil většinu uplynulé sezony. Statisticky si dost pohoršil. Oproti předešlému roku klesl o 14 gólů a 6 asistencí. Na součet 30+20. Zároveň nasbíral 24 minusových bodů, suverénně nejvíc v mužstvu.

I když trávil hodně času na přesilovkách, celkovou vytížeností zůstal v rámci týmu za Kylem Connorem, Markem Scheifelem a Blakem Wheelerem, kteří spolu vytvořili jednu z nejúdernějších formací v lize.

Laine momentálně trénuje ve švýcarském Bernu, kde našel trenérskou podporu krajana Kariho Jalonena.

Ve Winnipegu už přitom začal přípravný kemp. Hráči kanadského klubu tak dřou bez svého vrchního snajpra. Jeho komentáře ale pochopitelně čtou.

"Ale nedělám z nich žádnou vědu," prohlásil kapitán Blake Wheeler. "Jsem si jistý, že je nemyslel úplně tak, jak vyznívají. Jsou zveličené. Až se zítra vzbudíme, budeme číst zase jiné titulky."

Zároveň však Wheeler odmítl, že by Jets neměli dost kvalitních hokejistů: "V posledních letech máme jednu z nejlepších přesilovek v soutěži. Patty (Laine, pozn.) na tom má velkou zásluhu, ale rozhodně ne sám, to vám garantuju."

Trenér Winnipegu Paul Maurice Lainemu připomněl, že hvězdy kvůli rozložení sil nemusí vždycky utvořit jednu lajnu: "Kdybych byl hráč, rád bych nastupoval vedle Sidneyho Crosbyho. Opravdu hrozně rád. Ale Phil (Kessel) tam nehrál a stejně tak s ním nehraje Jevgenij (Malkin). Patty (Kane) zase pravidelně nenastupuje s Jonathanem (Toewsem)."

Nutno však dodat, že ani vedení Jets nepovažuje Littlea za ideálního druhého centra. Proto za poslední dva roky přivedlo při uzávěrce přestupů těžší kalibry Paula Stastnyho a Kevina Hayese. Ani jeden z nich ale nezůstal.

Little má pověst zručného tvůrce hry, který ovšem nepodává úplně vyrovnané výkony. V minulé sezoně nahrál Lainemu na devět gólů, v předminulé na šest. To je objektivně málo. Chemie mezi nimi, zdá se, nefunguje.

Proto by Laine možná nejradši odcestovat tam, kde by "nastupoval s těmi nejlepšími". Jenže ve Winnipegu je chráněným volným hráčem, a tak bez výměny nikam neodejde. Z jednání o nové smlouvě také není nadšený. Ještě v půlce srpna označil debaty za "neexistující".

Před týdnem informoval novinář Andy Strickland ze stanice Fox Sports o tom, že Jets nabízí finskému střelci krátkodobou smlouvu na méně než šest milionů dolarů, což je asi o pět milionů méně, než dostala jiná mladá hvězda Mitch Marner.

Laine požaduje větší sumu. I proto není s týmem, ale ve Švýcarsku.