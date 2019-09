Vyměňte mě, nebo zůstanu doma, hrozí zadřený supertalent. Legenda ho zpražila

před 6 hodinami

Díky štěstěně při draftové loterii už mohli drtit hokejovou NHL útočnou smrští, místo toho stále trčí v ligovém podpalubí. Teď jsou edmontonští Oilers kousek od rozchodu s dalším supertalentem, kterého si sami vybrali.

Na mistrovství světa dvacítek před třemi roky válel Jesse Puljujärvi tak, že málem překonal rekord Jaromíra Jágra. V historickém bodování neplnoletých mladíků zaostal o jediný bod, při zlaté jízdě jich nastřádal 17. Draftem pak prošel jako celková čtyřka.

Touto dobou měl být finský supertalent jednou z hvězd NHL.

Jenže není. Do Edmontonu, kde měl zářit, už navíc ani nechce. Zatím tam odehrál 139 zápasů, v nichž nastřádal pouze 37 bodů. Cítí, že místo, kde zamrzly mnohé talenty, mu nesedí.

"Nemá smysl, abychom se vraceli tam, kde jsme byli loni," prohlásil před měsícem a půl útočníkův agent Markus Lehto. "Žádná strana z toho nebude nic mít. O tom, že každý půjdeme vlastní cestou, diskutujeme s klubem týdny. Jesse prostě potřebuje nový start. Nic proti Oilers."

Edmonton ale nehodlá přijít zkrátka. Na 21letého Puljujärviho vlastní práva, a tak s ním chce podepsat novou smlouvu, jinak by mu nedával takzvanou kvalifikační nabídku.

"Nevyměním někoho jen proto, že to chce," zdůraznil nový generální manažer klubu Ken Holland. "Pokud najdeme řešení, které by vyhovovalo všem, tak trejd zvážím, ale jinak se nic dít nebude."

Když Holland pracoval v Detroitu, řešil podobné trable s Anthonym Manthou nebo Andreasem Athanasiouem. Nakonec je udržel.

Puljujärvi je však vytrvalý. Sám či prostřednictvím agenta několikrát vzkázal: "Vyměňte mě, nebo zůstanu ve Finsku." Že neblafuje, dokázal podpisem ročního kontraktu s Kärpätem Oulu.

Za svůj mateřský klub už dokonce naskočil. Ve dvou kláních Ligy mistrů třikrát bodoval (1+2).

"Vypadá to, že za nás hrát nechce," posteskl si lídr Edmontonu Leon Draisaitl.

Agent Lehto při povyku, který za mořem nastal, připomněl, že celý spor není o penězích: "Kdybychom jich chtěli co nejvíc, podepsali bychom smlouvu v KHL už před dvěma měsíci." Doma si Puljujärvi podle finských zdrojů vydělá asi 220 tisíc dolarů, což je skoro pětkrát méně, než by dostal za mořem.

Je možné, že do nejlepší ligy světa letos přece jen odejde, ale kontrakt musí podepsat nejpozději do začátku prosince.

Za svůj přístup už každopádně sklidil kritiku. "Puljujärvi nikdy neměl na to, aby hrál za Oilers," napsal proslulý Esa Tikkanen, jenž za Edmonton zářil v dobách Gretzkého coby defenzivní forvard. "Je tady zapotřebí víc než jen šikovnost. Já to vím moc dobře. Edmonton je totálně hokejové město a všichni od vás čekají, že ze sebe vydáte 110 procent. A ne v jednom zápase, ale pořád! Já jsem to miloval, ale vím, že někteří hráči s tím mají problém. Zvlášť mladí kluci s vysokým očekáváním."

Oilers marně vyhlížejí návrat úspěšné éry. Od roku 2010 přitom na šesti draftech vybírali mezi prvními pěti, z toho čtyřikrát táhli jako první. Přihráli si ale jen dvě megahvězdy. Connora McDavida, při jehož výběru nešlo přestřelit, a Draisaitla.

Do solidního centra dozrál Ryan Nugent-Hopkins.

Zbylé tři vysoké volby však dopadly bídně. Nail Jakupov brzy skončil v Rusku a Puljujärvi loni nasbíral devět bodů. Taylor Hall sice září, ale v New Jersey, kam ho poslala kontroverzní výměna za beka Adama Larssona.