Ruský obránce Zajcev podepsal v Torontu smlouvu na sedm let

Nikita Zajcev by měl hájit barvy organizace Toronto Maple Leafs do skončení sezony 2023/24. Pětadvacetiletý bek v letošním ročníku NHL zářil a pomohl svému mužstvu k postupu do play off.

Toronto - Ruský hokejový zadák Nikita Zajcev si výbornými výkony ve své premiérové sezoně v NHL vysloužil od Toronta nový dlouhodobý kontrakt. Hájit barvy Maple Leafs by měl v dalších sedmi letech až do konce sezony 2023/24. Smlouva mu zajišťuje celkový příjem 31,5 milionu dolarů, v průměru 4,5 milionu za rok. Souboj Crosbyho s Ovečkinem je přerušen. Kanaďan utrpěl otřes mozku a příště bude chybět číst článek Pětadvacetiletý bývalý bek CSKA Moskva a Sibiru Novosibirsk neprošel draftem a přesně před rokem podepsal se slavným klubem roční kontrakt, po jehož vypršení se mohl stát 1. července chráněným volným hráčem. Nyní má ale držitel bronzu z loňského světového šampionátu o budoucnosti jasno. Zajcev nevynechal jediný z 82 zápasů základní části a připsal si 36 bodů za čtyři góly a 32 asistencí. Byl druhým nejproduktivnějším obráncem Maple Leafs a zároveň i druhým herně nejvytíženějším hráčem týmu. V play off musel kvůli zranění dva ze šesti zápasů prohrané série s Washingtonem vynechat a nebodoval. Jeho základní plat byl 925 tisíc dolarů.

