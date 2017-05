Souboj Crosbyho s Ovečkinem je přerušen. Kanaďan utrpěl otřes mozku a příště bude chybět

před 26 minutami

Sidney Crosby prodělal po krosčeku od Matta Niskanena ve třetím utkání čtvrtfinále play off otřes mozku a minimálně na jedno utkání bude chybět.

Pittsburgh - Kapitán hokejistů Pittsburghu Sidney Crosby utrpěl v pondělním duelu 2. kola play off NHL proti Washingtonu otřes mozku a nebude hrát minimálně ve středečním čtvrtém utkání série. Penguins, kteří bez své největší hvězdy prohráli na vlastním ledě s Capitals 2:3 v prodloužení, vedou v semifinále Východní konference 2:1 na zápasy.

Pro Crosbyho skončil pondělní duel už v 6. minutě poté, co ho po úniku dva na jednoho fauloval krosčekem do hlavy Matt Niskanen. Americký obránce za to dostal trest na pět minut a do konce utkání, vedení NHL nicméně rozhodlo, že se zákrokem nebude zabývat disciplinární komise.

Crosby už se do zápasu nevrátil a trenér Pittsburghu Mike Sullivan dnes uvedl, že devětadvacetiletý kanadský útočník utrpěl otřes mozku. "Je ale velmi optimistický a pozitivní a my doufáme, že ho budeme mít brzy zpět," řekl Sullivan.

Dvojnásobný nejlepší hráč NHL Crosby trpí otřesy mozku poměrně často. Jeden z nejtěžších utrpěl v roce 2011 během Winter Classic právě proti Washingtonu a téměř dva roky mu trvalo, než se plně zotavil. Kvůli otřesu mozku také vynechal několik úvodních týdnů aktuálního ročníku, přesto se stal nejlepším střelcem sezony a druhým nejproduktivnějším hráčem.