Vnikal ženě do auta, odhaloval si hýždě. Megahvězda NHL čelí bizarnímu obvinění

Jedna z největších hvězd hokejové NHL Auston Matthews by v krajním případě mohl jít do vězení. A to kvůli bizarnímu nočnímu prohřešku, kterého se měl dopustit v květnu.

Někteří odborníci předpokládali, že Matthewse brzy ohlásí jako nového kapitána torontských Maple Leafs. Místo pocty však přišla nečekaná novinka. Mladý útočník je obviněný z výtržnictví v arizonském městě Scottsdale, kde vyrůstal. Ve dvě hodiny ráno se měl vkrádat do auta cizí ženy a později si stáhnout kalhoty a z místa činu odkráčet. O květnovém incidentu informovala zámořská média. Policejní oddělení ve Scottsdale ho potvrdilo. Jde o vskutku bizarní příhodu, zvlášť s přihlédnutím k tomu, že 22letý Matthews je jednou z ikon zámořské NHL. Před půl rokem podepsal pětiletou smlouvu, která mu zaručuje třetí nejvyšší roční plat v lize: 11,6 milionu dolarů. Zároveň je jedním z kandidátů na nového kapitána Toronta. Teď jeho šance poklesly. Matthews ani jeho agent incident nekomentovali. Maple Leafs podle oficiálního vyjádření berou událost na vědomí, přičemž podotýkají: "Auston spolupracuje s příslušnými orgány, ale ani on, ani my nebudeme vzhledem k respektu k celému procesu poskytovat žádné další komentáře." Policejní zpráva tvrdí, že k incidentu došlo 26. května ve dvě hodiny ráno. Pracovnice bezpečnostní služby Fayola Dozitheeová byla podle své výpovědi zamčená v autě před bytovým komplexem, kde Matthews žije. Při činu uviděla Matthewse a jeho kamarády, kteří prý chtěli z legrace zjistit, jak žena zareaguje. Dozitheeová mužům, kteří podle ní vypadali opile, vylíčila, že jako válečná veteránka trpí těžkou posttraumatickou stresovou poruchou. Nechápala, že jim vkrádání se do cizího auta může přijít vtipné. Jeden z Matthewsových kamarádů ženu požádal, aby nadřízeným nic nehlásila, ale ona opáčila, že příhoda je zachycená na kameře, takže bude nahlášená. Následně muže požádala, aby šli pryč. Mezitím už Matthews odcházel. V průběhu cesty si stáhl kalhoty, nikoliv však spodní prádlo, a chytil se za hýždě, což podle policie potvrzuje videozáznam. Případ se dnes bude řešit v rámci předběžného slyšení, po něm může následovat soud. Za výtržnictví, kterého se Matthews měl dopustit, hrozí v Arizoně pokuta do dvou a půl tisíc dolarů a až šestiměsíční vězení. I pokud hvězdný Američan vyjde z choulostivé situace bez vážných následků, není jisté, zda mu noční příhodu odpustí Toronto, které - stejně jako jiné kluby NHL - dbá na chování svých hráčů mimo led. Před lety suspendovalo Nazema Kadriho na tři zápasy za to, že kvůli neprofesionálnímu chování přišel pozdě na sraz mužstva. Matthewsův možný prohřešek se zdá být vážnější.