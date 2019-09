Těžký amatérismus. Slovan vybíral hráče podle videí z YouTube, tvrdí legenda

Patří k legendám slovenského hokeje. Když ukončil kariéru v zámořské NHL, ještě si zaskočil do Slovanu Bratislava, odkud vzešel. V dobrém však Ľubomír Višňovský nevzpomíná.

Sedmiletá éra Slovanu v ruské Kontinentální lize skončila před pár měsíci sportovním a následně finančním krachem. Největším úspěchem tak zůstaly dvě krátké účasti v play off.

Klubu dvakrát pomáhal jeho odchovanec Višňovský. Poprvé při výluce NHL, pak na sklonku kariéry. Pozvolný úpadek "belasých" tak částečně zažil.

"Myšlenka, co stála na začátku, byla super. Chtěli tady vytvořit mininárodní tým, odkud by chodilo do reprezentace zhruba osm hráčů," řekl Višňovský pro server Šport.sk. "Po pár letech ale tenhle záměr padl. Přišli Kanaďané, Češi a další. Výběr hráčů byl těžký amatérismus. Z YouTubu si pustili dvě videa, na základě kterých někoho podepsali. Když se mu pak nedařilo, vyhodili ho a museli vyplatit."

Sportovní transakce měl po většinu času na starosti Oldřich Štefl, který kdysi působil také ve Vsetíně.

"Těžký amatérismus," popsal funkcionáře Višňovský. "Zavolal si své agenty a ti mu dodali hokejisty. Jenže agent vám prodá všechno, aby měl peníze. Takže takhle Slovan vybíral hráče, jeho jméno bylo tou dobou úplně zdevastované."

Višňovský, jenž proslul jako nesmírně tvořivý bek, ukončil kariéru před čtyřmi roky. Tečku udělal právě ve Slovanu, kde s velkým hokejem začal. Od té doby však bratislavský klub několikrát zkritizoval.

Možná právě kvůli tomu jeho dres stále nevisí pod stropem stadionu Ondreje Nepely.

"Měl tam viset už dva roky," tvrdí 43letá legenda. "Kdykoliv jsem ale zveřejnil něco kritického, tak to padlo. Každopádně se nic neděje, já budu vždycky říkat, co mám na srdci. Pokud se mi něco nelíbí, ozvu se. Stejně tak jsem uměl zkritizovat vlastní výkon, když jsem ještě hrál."

Přestože Slovan opustil KHL s velkými dluhy, dokázal je relativně brzy splatit. Proto nyní může nastupovat v domácí lize, kde odstartoval třemi výhrami z pěti zápasů.

"Pro slovenskou soutěž je Slovan velkým přínosem," soudí Višňovský. "Budu mu držet palce. Čekal jsem, že tenhle rok ani nezačnou a dají si roční pauzu, aby si všechno připravili. Nějak to ale stihli, což je dobře. Díky výměně lidí v managementu a lepší komunikaci jdou správným směrem."

Domácí kolaps "Belasí" se vrátili do slovenské ligy dvěma venkovními výhrami, pak ale nevídaně selhali v domácí premiéře. Proti Novým Zámkům dlouho plnili úlohu jasného favorita. Až v půlce závěrečného dějství vedli 5:3. Pak ale dostali čtyři góly, z toho tři krátce před koncem během 80 vteřin. Do šatny kráčeli s porážkou 6:7. Bez bodu. "Nevím, jestli jsem zažil něco podobného," kroutil hlavou forvard Tomáš Zigo. "Všechno bylo od začátku super, ale dostat sedm gólů? To je neakceptovatelné."

Višňovský při hodnocení svého bývalého klubu překvapil především pasáží o videích z YouTube, podle nichž měli Štefl a spol. vybírat posily.

Na populární server pro sdílení videí však před čtyřmi roky koukali také v Montrealu. Vedení sledovalo Paula Byrona, jenž v nepříliš lichotivém sestřihu spaluje při únicích jednu šanci za druhou.

Nicméně v kancelářích slavného klubu NHL se řešilo něco jiného. Útočníkova nesmírná rychlost. "To video jsme viděli všichni," řekl stanici Sportsnet tehdejší asistent generálního manažera Larry Carriere. "O Paulovi jsme ale věděli. Všichni pracovali na jeho příchodu."

Montreal podle všeho jednal promyšleně. Přestože Byron přišel jako nechtěné zboží z listiny nechráněných hráčů, dokázal už dvakrát nastřílet minimálně 20 gólů. Předtím přitom skóroval ojediněle.