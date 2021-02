Covid v NHL: Kuzněcov málem plakal, finská hvězda se bála o život a pořád spí

Pokud by někdo měl přejít covid bez úhon, tak oni. Patří k nejlepším hokejistům na světě, vytrénované tělo jim vydělává snové částky. Jevgenij Kuzněcov či Rasmus Ristolainen však měli s probíraným onemocněním nečekané problémy. Druhý z nich ani netuší, jak dlouho ještě bude mimo hru.

Severoamerická NHL pro letošní ročník opustila "bublinu", a tak už hráče nemůže zcela ochránit před koronavirovou pandemií.

Dělá ovšem, co může. Když je třeba, nakaženého hokejistu klidně odvolá z rozehraného zápasu, jak poznal Čech Tomáš Nosek. Dále odkládá zápasy nebo pravidelně testuje. Souhrnný počet případů však pozvolna stoupá.

K žádné tragédii nedošlo, neboť elitní sportovci nejsou rizikovou skupinou. Ani vážné komplikace nejsou časté. S nešťastníky však nákaza - na rozdíl od chřipky - dokáže pořádně zamávat.

Zřejmě nejvíc trpí 26letý Ristolainen, jeden z nejlepších finských beků, který už čtyřikrát nastřádal přes 40 bodů. Skvěle začal také letos, ovšem zkraje února mu vyšel pozitivní test na koronavirus. A začalo peklo.

"Měl jsem snad všechny symptomy," vyprávěl deníku Ilta-Sanomat. "Co jsem slyšel, nikdo v lize to neměl tak špatné jako já. Hrozně mi kleslo okysličení krve a jakákoliv činnost mě okamžitě vyčerpala. Po pár dnech příznaky trochu ustoupily, takže jsem myslel, že se uzdravuju, ale pak mě začalo víc bolet na hrudníku a tak dále."

"Když jsem šel spát, párkrát jsem si vůbec nebyl jistý, že se ráno probudím. Doufal jsem, že nebude konec," pokračoval Ristolainen.

Mimo sestavu Buffala je už tři týdny a stále nemá tušení, kdy vyjede k ostrému zápasu: "Lidé se mě ptají, kdy se vrátím, jako kdybych prodělal jen obyčejné nachlazení. Tohle je ale vážné onemocnění. V nejbližší době určitě nenastoupím."

Ristolainen už lehce cvičí, aby úplně nevypadl z kondice, ale velké pokroky nedělá. Stále bojuje s dlouhodobými následky covidu. "Když se vrátím domů, jdu spát," líčí. "Pořád se cítím unavený. Většinu času přitom trávím spaním. Do postele jdu v osm večer, a když se po dvanácti hodinách probudím, přijde mi, že jsem spal pět minut."

Kuzněcov málem plakal

Koronavirem se nakazil také elitní ruský centr Jevgenij Kuzněcov. Po měsíční pauze už na rozdíl od Ristolainena hraje, v šesti kláních za Washington posbíral tři body, ale nemoc s ním podle všeho zamávala.

"Abych byl upřímný, nemůžu o tom mluvit," spustil v rozhovoru pro server Sport24.ru. "Můžu říct jen to, že když jsem se jednou vzbudil a mohl normálně mluvit a dýchat, málem jsem plakal štěstím. Je to těžké. Prošel jsem si tím poprvé. Nikdy nevíte, co přijde další den. Dneska je vám dobře, zítra špatně. Jen lidé, kteří měli symptomy, pochopí, o čem mluvím. Nikomu bych tohle onemocnění nepřál."

Že je covid nevyzpytatelný, dokazuje příběh 19letého Marca Rossiho, který ho prodělal už v listopadu minulého roku. Neměl vážnější příznaky, akorát ho bolela záda. Za Rakousko tak později nastoupil na mistrovství světa dvacítek.

Příliš neoslnil, ale Minnesota od něj stejně čekala velké věci. Do přípravného kempu dorazil Rossi jako devítka posledního draftu. Dominanci z kanadské juniorky měl přelít mezi profesionály. Jenže neprošel zdravotní prohlídkou, která zahrnovala krevní a srdeční testy.

"Následky covidu," usoudili lékaři. Výsledkem je, že Rossi už v tomto ročníku nenastoupí.

Další hvězdou, které vyšel pozitivní test na koronavirus, je švédský centr Mika Zibanejad z Rangers. Nemilá novinka ho odstřihla od tréninkového kempu. Začátek základní části stihl, ale zatím hraje hluboko pod svými možnostmi. V 16 zápasech posbíral navzdory královskému prostoru jen čtyři body.

Mnozí tak spekulují, že 27letého Zibanejada zpomalil covid. Vždyť v minulé sezoně zazářil 75 body (41+34) v 57 kláních.