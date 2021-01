Úzkost, fastfood a pláč do telefonu. Budoucí hvězdy NHL včetně Čechů mají živořit

Liga, v níž si NHL pěstuje budoucí hvězdy, je před startem nového ročníku v problémech a osekává výdaje. Někteří hokejisté tak propadají úzkosti. Už teď mají problém s placením účtů a hraním za "drobné" si moc nepomohou.

Zavřené ochozy arén, drahá protikoronavirová opatření, ztížené cestování. Sport během pandemie nadále trpí a zámořský hokej není výjimkou.

Uskromnit se musely i největší hvězdy jako Sidney Crosby. NHL je nicméně stále symbolem luxusu. Kdo ji hraje, rozhodně nestrádá. I její nejhůř placení hráči se mají asi desetkrát lépe než průměrný Američan.

Farmářská AHL, v níž si slavnější severoamerická soutěž vychovává draftované talenty, však živoří, což je znát na výplatních páskách.

Štěstí mají hokejisté s jednocestnou smlouvou v NHL. Ti pobírají stejný plat jak mezi elitou, tak na farmě. V současném ročníku sice kvůli škrtům uvidí jen 72 procent smluvené částky, ale pořád si přijdou alespoň na půl milionu dolarů před zdaněním (takřka 11 milionů korun).

Hráči s dvoucestným kontraktem už ale mohou mít problémy. Pokud spadnou na farmu, několikanásobně si pohorší. Zcela běžný je roční plat 70 tisíc dolarů. V letošní sezoně by měl ovšem ještě klesnout, zhruba o polovinu.

Z Čechů "dvoucestně" fungují nováčci, kteří bojují o místo v NHL. Je jich více než tucet: David Kaše, Kristian Reichel, Jan Myšák, Josef Kořenář…

Stejně na tom budou hokejisté se smlouvou pouze v AHL. Často jde o nedraftované mladíky, kteří chtějí ukázat, že mají na víc. Dva roky takhle fungoval například Reichel, než mu Winnipeg nabídl dvoucestný kontrakt.

Zvláštní skupinou je "taxi squad". Jde o nově zavedené náhradníky, kteří cestují s týmem NHL, ale trénují odděleně. Může jich být až šest. Jsou připraveni v den zápasu zalátat díry v sestavě, pokud část mužstva nečekaně odpadne kvůli koronaviru. Z Čechů do této role spadli Michael Frolík či Libor Hájek.

Ani jeden z nich si výrazně nepohorší. Frolík díky jednocestné smlouvě dostane stejné peníze, které by bral v NHL, a Hájek navzdory dvoucestnému kontraktu inkasuje plnou "farmářskou" gáži.

Brečení do telefonu

Vyhlídky na poloviční plat oproti dřívějšku jsou mrazivé zejména pro ty, kteří se nerozehrávali v Evropě. Mnohým farmářům přišly poslední peníze v dubnu minulého roku.

"Naši hráči jsou ve stresu a propadají úzkosti," řekl deníku New York Post šéf hráčských odborů PHPA Larry Landon. "Volají nám jak oni, tak jejich manželky. Brečí, protože situace je nestravitelná. Možná nebudou moct zaplatit nájem. Živí se ve fastfoodu. Tohle někdo chce?"

AHL má začít 5. února. Předtím ještě musí s PHPA dojednat podmínky pro hráče.

Obě strany se sice domluvily už v létě, ale tehdy bylo vše růžovější. Předpokládalo se, že ročník odstartuje už v říjnu nebo listopadu a hokejisté dostanou zaplaceno podle počtu odehraných zápasů.

Nyní je ale jasné, že některé kluby kvůli odloženému rozjezdu odehrají jen třetinu původního programu, jiné asi polovinu. Znovu tak vypukla jednání. Aby se vůbec začalo hrát, musí hráči přijmout buď starou, nebo novou dohodu.

Pořád to nestačí

Poslední návrh ligy počítá s tím, že všichni hráči s dvoucestnou smlouvou dostanou za sezonu minimálně 30 tisíc dolarů (asi 650 tisíc korun), což je posun oproti letní verzi, ale v kontextu Severní Ameriky jde o podprůměr.

"Pořád to nestačí," svěřil se obránce Cameron Gaunce serveru The Athletic. "Vezměte si, že třeba v Kalifornii odevzdáte na daních polovinu výplaty. Takže máte 15 tisíc dolarů na čtyři měsíce a za krátkodobý pronájem bytu s jednou ložnicí dáte alespoň tři tisíce. A to nepočítám další běžné výdaje."

Třicet tisíc dolarů (případně 40 procent gáže u lépe vydělávajících) dostanou hokejisté i v případě, že sezona skončí předčasně. Pokud všechno půjde podle plánu, inkasují hráči 48 procent smluveného platu.

Zatím není jasné, jestli se v ročníku, kterého už se zřekly tři kluby, bude vůbec předávat Calder Cup. Veřejným tajemstvím je, že soutěž začne hlavně proto, aby měla NHL kam umístit draftované mladíky.

"AHL je nejlepší rozvojovou ligou na světě," prohlásil odborář Landon. "Bývalí farmáři momentálně tvoří 91 procent NHL. Jsou její budoucností. A potřebují její pomoc."