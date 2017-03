Florida bez play off? Už musíme vyhrát všechno, ví Jágr. Jeho lajna zažila otřes

před 27 minutami

Hokejová Florida ještě nevzdala boj o druhý postup do play off NHL v řadě. Jenže kvůli mizerným výsledkům z poslední doby nabrala nepříjemnou ztrátu. "Víme, že abychom postoupili, musíme nejspíš vyhrát každý zápas," říká veterán Jágr, který nedávno zažil rozbití "nedotknutelné" první formace.

Praha - Florida po dlouhé době dokázala svým příznivcům, že chození na hokejový stadion v Sunrise nepřináší jen utrpení. Čím? V noci na středu porazila Toronto 7:2, tolik gólů nastřílela teprve podruhé v sezoně.

Kanonáda přišla doslova zničehonic, neboť Panthers vstupovali na led s osmi porážkami z posledních devíti zápasů. Krizi zkoušeli vyřešit lecčím, ale pomohl až návrat ke starým pořádkům - osvědčeným lajnám.

Před měsícem by přitom nikdo neřekl, že je třeba něco měnit. Tým ožil po návratu dvou ústředních tahounů - Aleksandera Barkova s Jonathanem Huberdeauem - a v jednu chvíli konečně pronikl do míst zaručujících postup do vyřazovacích bojů.

Jenže pak začaly naskakovat porážky. Proti Edmontonu, Calgary, Ottawě. Vedení předčasnou dovolenou nechtělo, a tak těsně před uzávěrkou přestupů přivedlo střelce Thomase Vaneka. Nutno podotknout, že vcelku levně. Do Detroitu poslalo akorát podmíněnou volbu ve třetím kole draftu a řízného beka Dylana McIlratha, který mezi nejlepšími nemá velkou budoucnost.

Roztržení elitní lajny nepomohlo

Vanek novému zaměstnavateli hned ukázal, že rád střílí. Branku dal ve třetím klání. Většinou však mlčel. Stejně jako řada ostatních. Během devíti duelů, z nichž vzešlo jediné vítězství, dali víc než gól jen tři útočníci - Barkov, Jaromír Jágr a Jonathan Marchessault. Všichni skórovali třikrát, ovšem posledně jmenovaný zároveň nastřádal 16 záporných bodů v hodnocení +/-, čímž v lize neměl konkurenci.

Vanek byl stejně jako v Detroitu součástí krize, byť podotkl: "Většinou jsme si zasloužili víc."

Bez bodů se však Panthers propadali tabulkou. Proslovem jim chtěl pomoct faktický generální manažer Dale Tallon. Výsledek? Porážka 2:3 v Tampě po ztrátě dvougólového vedení.

Prozatímní kouč Tom Rowe zkusil i "nemyslitelné". Na dva zápasy - s Minnesotou a v Tampě - roztrhl elitní lajnu. K Jágrovi a Barkovovi poslal místo Huberdeaua rychlého Reillyho Smitha. Novou tvář dostaly všechny formace.

"Brečet nebudu," prohlásil ke změně Barkov. Jágr dodal: "Něco takového se nám stalo také minulý rok, ale pak jsme zase hráli spolu."

Konec minulého týdne nabídl stejný scénář. Po dvou dalších prohrách Rowe uznal, že obměna nic nepřinese, což mu řekli sami hráči: "Poté co jsem s některými mluvil, musím říct, že původní složení útoků sedí každému líp."

Jágr: Musíme vyhrát každý zápas

Mimochodem, když Jágr komentoval promíchání formací, rovněž se zamyslel, jak ven z krize: "Nemá smysl něco říkat, potřebujeme to ukázat na ledě. Víme, jaká je naše situace. Víme, že abychom udělali play-off, musíme nejspíš vyhrát každý zápas. Přinejmenším je jisté, že musíme porazit týmy jako Toronto a Boston."

Torontské hosty smetla Florida se staronovými lajnami 7:2, nyní zbývá splnit zbytek vytyčeného úkolu, což bude podstatně náročnější.

Jágr a spol. ztrácejí na postupovou příčku šest bodů, zbývá jim 14 zápasů. Většinu z nich odehrají proti ligovým hegemonům a mužstvům válčícím o play off. Čili žádný příznivý los. Navíc čekají na návrat zraněných opor Roberta Luonga (potíže v dolní části těla) a Aarona Ekblada (otřes mozku).

"Máme tým na to, abychom postoupili. Je čas to ukázat," burcuje Marchessault.

autor: Daniel Poláček | před 27 minutami

