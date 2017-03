Kaše: Jsem tu jeden z nejrychlejších, ale chci zlepšit střelbu. Oproti Evropě jdete ze sestavy lehce

před 17 minutami

Je příjemným překvapením chřadnoucí české kolonie v hokejové NHL. Útočník Ondřej Kaše nebudil před stávajícím ročníkem kdovíjaké naděje, přesto mezi nejlepšími odehrál 48 zápasů. Díky 14 bodům (5+9) je druhým nejproduktivnějším Čechem mezi nováčky a učí zámořské novináře vyslovovat své jméno. Doufá, že hřejivé podnebí v kalifornském Anaheimu jen tak neopustí, a dumá, jak dávat víc gólů: "Mám hodně šancí, ale potřebuju zlepšit střelbu."

Čekal jste, že většinu stávající sezony strávíte v NHL?

Před sezonou jsem to určitě nečekal. I proto, že jsem měl nějaké zdravotní problémy. Kdyby mi někdo řekl, že si tady zahraju deset dvacet zápasů, dal bych za to všechno. Každopádně se tady držím zuby nehty a doufám, že se udržím.

Mnozí čeští hokejisté stráví na farmě v nižší AHL spoustu času, aniž by si vysloužili pořádnou šanci v hlavním mužstvu. Vám stačil loňský ročník a začátek letošního. Čím jste zaujal?

Na farmě jsem měl povedený start - devět zápasů, sedm bodů. Klidně jsem jich mohl mít dalších pět, protože jsem se hodně dostával do šancí. Proto mě pozvali nahoru, dali mi čuchnout. Myslím, že jsem předvedl dobrý výkon.

Poslední dobou se dost probírá, jestli je lepším zdrojem hráčů pro reprezentaci AHL, nebo extraliga. Jak tyto soutěže porovnáváte vy?

Hodně lidí se mě na to ptá, ale tyhle ligy nejde srovnat, protože v každé se hraje odlišný styl hokeje.

Můžete to rozvést?

Na farmě je malé hřiště a vesměs mladí kluci, v extralize je větší hřiště a hodně starých hráčů, kteří hrají chytřejší hokej, ale ne tak bruslivý.

Nedávno - v úterý proti Nashvillu - na vás zbylo pouze místo zdravého náhradníka. Říkal vám k tomu trenér něco?

Neříkal nic, před zápasem jsem se akorát dozvěděl, že nehraju. Myslím, že v tomhle je Amerika trochu jiná než Evropa. Pryč ze sestavy se dá dostat hodně lehce. Výkon ani nemusí být úplně špatný. Je tady velká konkurence hráčů.

S koučem Randym Carlylem máte jinak jaký vztah? Jak moc s vámi komunikuje?

Spíš něco posílá po asistentech, se kterými jsem v kontaktu hodně. Není to tak, že by mě za něco chválili nebo říkali, co mám zlepšit. Spíš se bavíme o hře, o zápasech.

Takhle Ondřej Kaše vstřelil svůj první gól v NHL. | Video: YouTube

Máte zpětnou vazbu také od otce Roberta?

S taťkou určitě řešíme všechny zápasy. On pravidelně kouká a pak to postupně rozebíráme. Snaží se mi poradit. Má výhodu v tom, že jako divák vidí něco jiného než já na ledě.

Zjistil jste z hlasů okolí i na základě vlastního dojmu v čem vynikáte a na čem ještě musíte pracovat?

Určitě vynikám v bruslení, v týmu jsem jeden z nejrychlejších. Naopak se mi teď moc nedaří dávat góly. Mám hodně šancí, ale potřebuju zlepšit střelbu. Určitě se to dá trošku natrénovat, ale občas je třeba i štěstíčko.

Jak si jinak užíváte hokej v Kalifornii, kde de facto nebývá zima? Je to oproti Česku změna k lepšímu?

Já jsem docela náchylný na nachlazení, takže pro mě to je tady super. Ze zimáku vyjdu v kraťasech a tričku, venku je hezky. Je to určitě příjemnější než zima.

Mimochodem, po prvním kole Zlaté hokejky jste ve čtvrté desítce. Co říkáte na to, že máte víc hlasů než Roman Polák nebo Andrej Šustr?

Abych řekl pravdu, zaregistroval jsem akorát to, že první byl Pastrňák. Je ale určitě hezké, že jsem před takovými výbornými hráči, kteří toho hodně dokázali. Já se jim určitě nemůžu vyrovnat, ale budu se o to snažit.

Když jsme u těch cen, komu byste letos udělil Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL?

Že bych to nějak hodně sledovat, se říct nedá, ale myslím, že si to asi zaslouží Laine, i když Matthews má zase jiné kvality. Těžká volba. Jeden z nich ale vyhraje.

Zkraje března jste v Anaheimu zažil uzávěrku přestupů. Nebál jste se výměny?

Bál nebál, člověk nad tím nemůže moc přemýšlet. Pro mě to určitě bylo něco nového, takže jsem sledoval, jestli se náhodou něco nestane. Kdyby mě ale vyměnili, stejně s tím nic neudělám. Tohle téma se vůbec neřešilo ani v kabině, máme pohodu.

