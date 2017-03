Hráči vykoupili bufet, policie omlouvala nezvěstné. V Norsku hráli nejdelší zápas hokejové historie

před 54 minutami

Nedělní páté čtvrtfinále play off norské první ligy mezi Storhamarem a Sarpsborgem se protáhlo do hluboké noci a skončilo po 217 minutách a 14 vteřinách hry.

Hamar - Norské týmy Storhamar a Sarpsborg odehrály ve své nejvyšší soutěži historicky nejdelší hokejový zápas. Nedělní páté čtvrtfinále play off se protáhlo do hluboké noci a skončilo po 217 minutách a 14 vteřinách hry. Hrdinou a zároveň vysvoboditelem pro všechny zúčastněné se stal útočník Joakim Jensen. Dlouholetá opora Storhamaru vystřelila domácím výhru 2:1 a vedení v sérii 3:2.

Hráči Storhamaru a Sarpsborgu nastoupili po základní hrací době ještě do osmi přidaných dvacetiminutovek a nakonec posunuli rekord o více než 40 minut. V utkání bylo k vidění celkem 188 střel mezi tyče, o vyrovnanosti duelu svědčí i jejich poměr 95:93 pro Storhamar.

Dosavadní nejdelší soutěžní zápas trval 176 minut a 30 vteřin a datuje se až do března 1936, kdy spolu do rozhodujícího gólu Muda Bruneteaua bojovaly v semifinálové sérii play off NHL Montreal a Detroit. Hostující Rudá křídla vyhrála 1:0.

Vítězný gól @JokkeJensen v nejdelším utkání hokejové historie mezi @StorhamarHockey a Sarpsborg (2:1). pic.twitter.com/F68RM2uxuB — Jiří Vítek (@JVitek94) March 13, 2017

Shodou okolností končily oba zápasy v takřka podobný čas. Utkání v Montrealu se hrálo do 2:25 hodin v noci. Duel v Hamaru začal v šest večer a Jensenova trefa ho uzavřela ve 2:32 v noci, tedy po osmi a půl hodinách. V hledišti ho z původní návštěvy 5526 diváků vydrželo sledovat až do rozhodující trefy okolo tisícovky fanoušků.

Některé z nich už postrádali jejich blízcí. "Lidé nám hlásí, že pohřešují své milované. To vše se ale děje kvůli utkání Storhamaru se Spartou (Sarpsporg), které trvá 'o něco déle než obvykle'," uvedla s nadsázkou tamní policie na twitterovém účtu.

Zatímco domácí celek si k utěšení hladu objednal do kabiny pizzu a těstoviny, hosté podle médií zcela vykoupili kiosek v hledišti. Nezvyklou pracovní dobu měl během utkání například rolbař, který byl v permanenci více než tři hodiny.

Nejdelším dosud odehraným duelem české extraligy je rozhodující pátá bitva předkola play off, kterou před čtyřmi lety ukončila vítězná trefa Petra Húževky v čase 113:51. Vítkovice díky ní vyhrály ve třetím prodloužení na ledě Českých Budějovic 3:2, ale hned v následném čtvrtfinále vypadly se Zlínem.

autor: ČTK | před 54 minutami

Související články