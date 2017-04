Florida bude jednat o Jágrově budoucnosti. Nová smlouva ale neznamená setrvání

před 1 hodinou

Během hokejového mistrovství světa by se mělo rozhodnout o budoucnosti Jaromíra Jágra v NHL. "První otázka zní, jestli chce hrát a pokračovat. Druhá otázka je, zda budeme schopni se dohodnout na smlouvě," řekl manažer Floridy.

Sunrise - Generální manažer Floridy Dale Tallon se chystá během hokejového mistrovství světa jednat s agentem Petrem Svobodou o budoucnosti pětačtyřicetiletého útočníka Jaromíra Jágra. Druhý nejproduktivnější hokejista v historii NHL se může stát 1. července nechráněným volným hráčem, protože mu skončí roční smlouva, podle které si i s bonusy vydělal 5,5 milionu dolarů.

"Jde o to, co pro něj bude nejlepší. Jaromír je velmi poctivý, upřímný a inteligentní kluk. První otázka zní, jestli chce hrát a pokračovat. Druhá otázka je, zda budeme schopni se dohodnout na smlouvě, která bude dávat smysl oběma stranám," řekl Tallon pro Sportsnet.

Mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem začne v pátek a Jágr, který po domácím světovém šampionátu v Praze v roce 2015 ukončil reprezentační kariéru, se na něm nepředstaví. Od svého návratu do NHL v roce 2011 po tříletém působení v ruském Omsku podepisoval vždy roční smlouvu.

Nejdříve se upsal Philadelphii, následně zamířil do Dallasu, který jej na konci sezony 2012/13 vyměnil do Bostonu. V létě se pak dohodl na smlouvě s New Jersey, kde ji i prodloužil. Panthers jej získali na konci února 2015 a loni se domluvil na pokračování spolupráce.

V NHL by mohl přeskočit Howea

"Nechce podepisovat na déle než rok. Je to opravdu skvělý kluk a nechce nikoho vystavit do špatné pozice," podotkl Tallon. Jágr, který působil také v Pittsburghu, Washingtonu a New Yorku Rangers, má na kontě v NHL 1711 zápasů a 1914 bodů za 765 branek a 1149 asistencí. V play off zaznamenal ve 208 duelech 201 bodů za 78 gólů a 123 přihrávek.

Pokud by Jágr pokračoval v NHL, mohl by se stát rekordmanem v počtu odehraných zápasů. K vyrovnání vedoucího Gordieho Howea mu chybí sehrát 56 utkání. V uplynulé sezoně nastoupil kladenský odchovanec ve všech 82 duelech a nasbíral 46 bodů za 16 gólů a 30 asistencí.

Chuť pokračovat v NHL už Jágr naznačil. "Hokej pořád miluju. Stále se chci každý den, když jdu na led, zlepšovat. Nic se nezměnilo za posledních dvacet let. Ten drajv je tu pořád. Pořád věřím, že se mohu zlepšovat. Hlavní je, že hokej miluju. Takže teď počkám a uvidím, co se stane," řekl Jágr před měsícem.

I kdyby Jágr uzavřel s Floridou novou smlouvu, neznamená to automaticky, že v klubu zůstane, protože 17. června se uskuteční rozšiřovací draft. Při něm si nový tým NHL Vegas Golden Knights z každého z dosavadních 30 celků NHL může vybrat po jednom hráči pod smlouvou. Nejméně si musí vybrat 20 hráčů a jednotlivé kluby si budou chránit sedm útočníků, tři obránce a jednoho brankáře nebo osm hráčů v poli a jednoho gólmana.

Tallon, který se vrátil na pozici generálního manažera po konci sezony a nahradil Toma Roweho, v současné době hledá pro Panthers nového trenéra. Na této pozici rovněž skončil Rowe. Tallon věří, že o nástupci bude mít jasno před draftem, který se uskuteční 23. a 24. června v Chicagu.

