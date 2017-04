Kde Jágr zakotví? Staronový manažer Floridy řeší peníze, z Las Vegas je slyšet chvála

před 1 hodinou

Florida, Las Vegas, jiný klub hokejové NHL, nebo snad prvoligové Kladno? Jaromír Jágr stojí před rozhodnutím, kde odehraje sezonu, během níž oslaví už 46. narozeny.

Praha - Loni touto dobou byl pár dní od prodloužení smlouvy s Floridou. Předloni podepsal podstatně dřív. Nyní Jaromír Jágr vyčkává bez výrazného signálu, kam jeho další kroky povedou.

"Počkáme a uvidíme," řekl český velikán zámořským novinářům před více jak dvěma týdny. Od té doby mlčí. Stejně jako zástupci Panthers.

V minulých letech byl podpis vždy na spadnutí. Jágr sbíral víc bodů, vedl mladý tým k ligové špičce. Jenže letos přišel překvapivý pád. Kolotoč změn a devastující marodka zásadně přispěly ke konečnému 23. místu. Málokdo individuálně vyčníval.

Bídu odnesl k radosti fanoušků trenér a generální manažer Tom Rowe. Nově bude zastávat jen roli poradce. Stěžejní funkci manažera získal zpátky Dale Tallon. Muž, který přivedl Jágra z New Jersey a dvakrát s ním prodloužil kontrakt.

Udělá to potřetí? "Trochu jsme se bavili," podotkla legendární osmašedesátka. "Nechci zacházet do detailů."

Tallon byl na konci sezony o něco málo sdílnější: "Měli jsme (s Jágrem) skvělou debatu. Uvidíme, jestli nám zapadne do týmu z ekonomického hlediska. Chceme kádr omladit. Uvidíme, co přijde."

Na Floridě miluje každou minutu

Jisté je, že 45letý veterán chce na Floridě zůstat. Po návratu z Ruska vyzkoušel za mořem pět mančaftů, ale pouze ve městě Sunrise strávil alespoň dva roky. "Miluju tady každou minutu," prohlásil zkraje dubna.

Zda dostane kýženou smlouvu, může záležet také na novém kouči Panthers, o jehož jméně lze zatím jen spekulovat.

Nejpravděpodobněji se každopádně jeví varianta, že Jágr nikam neodejde. A pokud ano, tak do některého z dalších klubů NHL. Ty oficiálně vstoupí do hry na začátku července, kdy se otevře trh s volnými hráči.

Chvála z Las Vegas

Přitáhne fenomenálního Čecha Las Vegas? Nejde o úplně ztřeštěnou spekulaci. Ligový nováček potřebuje publicitu, kterou mu jeden z nejlepších hokejistů historie zajistí, a navíc zaměstnává trenéra Gerarda Gallanta. Ten Jágra obdivoval coby lodivod Floridy.

Dalším klíčovým mužem Las Vegas je generální manažer George McPhee. Když před mnoha lety přivedl hvězdného Čecha do Washingtonu, spálil se. Jenže tentokrát by neuvítal nespoutanou megastar, ale mentálně vyzrálého mentora.

"Nemyslím si, že Jágr žertuje, když říká, že chce hrát do padesáti. Má na to," pronesl McPhee v půlce února. "Možná bude mít trochu jinou roli, ale myslím si, že osm až deset minut dobrého hokeje ve třetí nebo čtvrté lajně by někde mohl odehrát."

Těžko říct, jestli právě v nevadském "městě hříchu". Jestliže McPhee hodlá na trhu ukořistit kvalitní pravé křídlo, má dost možností. V potenciální nabídce jsou T. J. Oshie, Alexandr Radulov, Thomas Vanek nebo Justin Williams.

Scénář, že Jágr ohlásí návrat do prvoligového Kladna, které vlastní, je nepravděpodobný. Smůlu patrně má i ruská KHL a extraliga.

Legendární útočník však v minulosti překvapil. Odchodem na Sibiř. Dohodou s Philadelphií, Dallasem a New Jersey. Proto nelze vyloučit, že fanouškům způsobí další šok.

