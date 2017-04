Ottawa hraje po čtyřech letech o finále konference, přesto nedokáže zaplnit halu

před 48 minutami

Ottawa Senators vyřadila v prvním kole Stanley Cupu Boston a po čtyřleté odmlce postoupila do semifinále Východní konference. Vedení kanadského klubu však řeší jiný problém, a sice nezájem fanoušků. Ottawa nebyla s návštěvami spokojena už v základní části, ale nevyprodat v Kanadě utkání Stanley cupu - to už je ostuda.

Ottawa - Ottawští hokejisté zvládli dramatickou sérii prvního kola Stanley Cupu proti Bostonu a po čtyřech letech čekání se dostali do konferenčního semifinále. Po loňské sezoně, v níž Senátoři do vyřazovacích bojů vůbec nepostoupili, bezesporu skvělý úspěch. Jenže očekávanou hokejovou horečku brzdí v hlavním městě Kanady nečekaný fakt, spousta prázdných sedaček na stadionu.

Ottawa zdolala v prvním kole Boston 4:2 na zápasy, přičemž ve všech třech případech uspěla na ledě soupeře a doma přidala jediné vítězství. Čtyři ze šesti zápasů se rozhodovaly až v prodloužení, další dva duely skončily výsledky 1:2 a 0:1. Mimořádně napínavá série, play off, jak má být. Ale ani tak nebyla ottawská aréna do posledního místa zaplněná.

Kapacita stadionu činí 19 153 míst, ale v prvních dvou zápasech proti Bostonu si cestu do haly našlo méně než 19 tisíc příznivců. Ještě mnohem horší pohled do ochozů byl ale k vidění v prvním utkání semifinále Východní konference proti New Yorku Rangers (2:1 pro Ottawu). Na tribunách bylo pouze 16 744 diváků. Návštěvnost druhého duelu, který se hrál v noci na neděli, klub zatím nezveřejnil.

Tohle číslo znamená shodou okolností průměrnou návštěvnost na domácí zápasy Ottawy v základní části. V žebříčku NHL se Senátoři umístili až na jednadvacáté příčce z třiceti. Menší návštěvnost ze sedmi kanadských klubů měl už jen Winnipeg - ovšem s mnohem menší arénou a nižší populací.

Fanoušci musí dojíždět

Nenechte se mýlit, předražené lístky na vině rozhodně nejsou. Zatímco nejlevnější lístky na domácí Toronta v play off se pohybovaly okolo 5 tisíc korun, na Ottawu se fanoušci dostanou zhruba od 1 600 korun. Zakopaný pes se nejspíš skrývá v lokaci Canadian Tire Centre, ottawského stadionu, který se ale tak trochu nenachází v Ottawě.

Příznivci musí cestovat z hlavního města zhruba 30 kilometrů, do periférie zvané Kanata. Stadion Senátorů stojí právě zde, a tak musíte jako fanoušek vyrazit na hokej drahné desítky minut předem a kvůli dopravní situaci se leckdy obrnit trpělivostí. A takové dojíždějí není pro každého. Ne každý je skalním fanouškem a raději dá přednost pohodlí na pohovce nebo posezení s přáteli.

"Proč je aréna v Kanatě? Nesnáším dopravní zácpy, a proto sleduju hokejové zápasy na mé HD plazmové televizi, sedím na pohovce a piju pivo, levnější než v hale," tvrdí jeden z příznivců Sens.

Plánuje se stavba nové haly

Ottawa a Edmonton jsou jediné dva kanadské kluby ve druhém kole Stanley Cupu, a tak vyvolala slušně řečeno slabá návštěva Ottawy v prvním utkání proti Rangers ostré reakce na sociálních sítích. "Bylo ohlášeno 16 744 diváků. To je trapné," uvedl bývalý obránce a vítěz Stanley Cupu Brent Sopel, který po skončení kariéry pracuje pro televizi.

Během letošního play off ovšem Eugene Melnyk, vlastník klubu a bohatý kanadský podnikatel, oznámil, že Senátoři jsou na dobré cestě postavit novou halu v centru města. Nový stadion by mohl být hotov v roce 2021.

