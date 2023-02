Pohádka i nebezpečí. Snad to unese, musí ji chránit, říká trenér o zázraku ze Žiliny

Slovenská hokejová hvězdička Nela Lopušanová nepřestává udivovat. Poté, co si ve 14 letech naprosto podmanila ženské mistrovství světa do 18 let, debutovala v dospělé reprezentaci. Hattrickem. Podle trenéra českého národního týmu oplývá vskutku neobyčejnými schopnostmi.

Nela Lopušanová byla ve 14 letech nejlepší hráčkou ženského MS do 18 let. | Foto: IIHF

"Udělala na mě velký dojem. Dokonce u ní vidím věci, které mají špičkoví hráči v mužském hokeji. Výborně předvídá, čte hru dopředu. Nehraje dobře jen s pukem, ale celkově umí vytvořit výhodné situace pro tým," hodnotí trenér českých juniorek Dušan Andrašovský.

Slovenský rodák a bývalý extraligový hokejista sledoval Lopušanovou při lednovém mistrovství světa do 18 let. Slovenky sice skončily na šestém místě a s Češkami dvakrát prohrály, Lopušanová ale zářila.

Ve čtvrtfinále proti Švédkám ohromila tzv. gólem Michigan zpoza brány, v duelu o pátou příčku s Češkami zakončila samostatný únik přesnou střelou s holí prostrčenou mezi nohama, po vzoru Roberta Kysely či Marka Malíka.

Nevídaná herní vyspělost a sebevědomí

S bilancí devíti branek a tří asistencí v pěti zápasech ovládla bodování MS, navrch si v Östersundu došla pro cenu nejužitečnější hráčky.

"Většinou to dostane někdo z vítězného týmu, nebo aspoň finalista. Ona to vyhrála ze šestého místa, což je skvělé ocenění. Na to, jak je mladinká, je u ní vidět neskutečná herní vyspělost," míní Andrašovský.

Dívka, která si koncem února teprve půjde pro občanský průkaz, ohromila trenéra českého družstva také velkým sebevědomím.

A velkou nervozitou netrpěla ani tehdy, když ji pár týdnů po MS do 18 let Slováci nominovali do dospělé ženské reprezentace. Při debutu se totiž na turnaji v Budapešti blýskla hattrickem proti Maďarkám.

"To už zní jako úplná pohádka," usmívá se Andrašovský. "Slováci jí dali šanci, ani jsem nevěděl, že je to ve 14 letech možné. Věří jí, je to pěkné. Zdá se, že nesáhli vedle," doplňuje.

Po juniorském šampionátu se Lopušanová na chvíli stala nejhledanější hráčkou v internetové databázi Elite Prospects. Poutala v ní na čas větší pozornost než nejlepší hokejista světa Connor McDavid nebo hvězda nedávného šampionátu dvacítek Connor Bedard.

Tlak bude silnější a nebezpečnější

Po úspěšném debutu mezi ženami budou světla reflektorů upřená na Lopušanovou ještě silnější. Máma hokejistky Slávka již dříve v rozhovoru pro Športweb prozradila, že v rodině řeší zajímavé nabídky ze zahraničí.

Aktuálně působí Lopušanová ve slovenské ženské lize a mezi dospělými sbírá v týmu Žiliny průměrně více než čtyři body na zápas.

"Na Slovensku jí asi nezaručí tak kvalitní růst, na druhou stranu nevím, jestli na odchod do ciziny není brzy. Nevím, jaké podmínky jí kde vytvoří, ale podle mě by ještě měla zůstat aspoň s jedním z rodičů. Je to však jen můj názor," uvažuje Andrašovský.

"Je skvělé, jak už se zviditelnila, zároveň je to strašně nebezpečné. Je to pořád ještě dítě a lidé okolo ní by měli Nelu před velkým tlakem chránit. Píše se o ní, bude se o ní psát. Snad si s tím poradí a nezblázní se z toho," věří bývalý hráč Plzně, Pardubic nebo Zlína.

Andrašovský srovnává Lopušanovou s Češkou Adélou Šapovalivovou, jejíž hvězda vylétla vloni po vydařených osmnáctkách. Šestnáctiletá útočnice se navíc v srpnu podílela na zisku historického bronzu českých žen ze světového šampionátu.

"Pozornost médií a hokejového světa byla rázem velká, prošla si tím a neměla to jednoduché. Ale pere se s tím statečně a i v těchto dnech ukazuje, že se pořád posouvá dál," chválí trenér.

Andrašovský totiž působí i v realizačním týmu české dospělé ženské reprezentace a na turnaji v Německu v minulém týdnu zastupoval hlavní trenérku Kanaďanku Carlu MacLeodovou.

České talenty nezůstávají pozadu

Češky porazily Německo 5:1, Švédsko 5:2 a na závěr otočily utkání proti Švýcarkám na konečných 3:2. Podlehly pouze Finsku 0:1. Andrašovský měl k dispozici vlnu mladých hráček.

"Vedle Adély jsou tam i další mladé holky, které před dubnovým MS příjemně zamíchaly kartami. Nikdo nemůže říct, že by se ve vyšší kategorii ztratily, ba naopak. Jsou jen o pár let starší než zmíněná Lopušanová, ale neméně skvělé," podotýká kouč.

Šestnáctiletá Tereza Plosová posbírala ve čtyřech zápasech pět bodů, o rok starší Tereza Pištěková třemi body potvrdila roli nejproduktivnější hráčky finského TPS Turku. Andrašovský vyzdvihl rovněž výkony sedmnáctileté obránkyně Anny Vaníčkové.

Zatímco Češky budou na MS elitní divize v Kanadě v dubnu obhajovat bronz, Slovenky se na "béčkovém" šampionátu v Číně pokusí o postup výše. Pokud to bude i s Lopušanovou, v té době patnáctiletou, bude hokejový svět vyhlížet její další kousky.