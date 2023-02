Velká výměna v NHL. Rangers přivedli hvězdného Tarasenka, odnesl to i Čech

New York Rangers získali ze St. Louis ruského hokejového útočníka Vladimira Tarasenka, jenž Blues pomohl v roce 2019 vyhrát Stanley Cup. Společně s čtyřnásobným účastníkem Utkání hvězd přichází do New Yorku finský obránce Niko Mikkola, jemuž musel udělat místo český bek Libor Hájek, kterého dali Rangers k dispozici ostatním klubům NHL.

St. Louis ve výměně získalo útočníka Sammyho Blaise, talentovaného Huntera Skinnera a dvě volby v draftu, z toho jednu v prvním. Jednatřicetiletý střelec Tarasenko je v poslední sezoně osmiletého kontraktu na 60 milionů dolarů. V rámci dohody se budou Blues na jeho platu stále podílet, a to z 50 procent. V minulém ročníku Tarasenko zaznamenal svá sezonní maxima v asistencích (48) a bodech (82). Aktuálně má vicemistr světa z Prahy 2015 na kontě 29 bodů (10+19) ze 38 utkání. V NHL hrál rodák z Jaroslavle dosud pouze za St. Louis a v 644 utkáních si připsal 553 bodů (262+291). Rangers, v jejichž dresu se v poslední době mimořádně daří českému útočníkovi Filipu Chytilovi, jsou v tabulce Východní konference šestí. St. Louis jsou na Západě jedenáctí.