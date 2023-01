Čtrnáctiletá dívka pobláznila Slovensko. Po drzé fintě zírá i hokejový svět

Ne, ostychem tahle slečna vážně netrpí. Hraje s o čtyři roky staršími hokejistkami, ale to jí nebrání v tom, aby ukazovala velké věci. Slovensko díky teprve čtrnáctileté Nele Lopušákové hltá MS žen do 18 let a velebí senzaci, která drzou fintou v dnešním čtvrtfinále ohromila i zbytek hokejového světa. I když to na postup proti Švédkám nakonec nestačilo.

Na čepel hokejky si za brankou nabrala puk a trikem nazvaným z lakrosu "Michigan" ho naprosto mazácky dovezla pod horní tyč švédské branky. Akorát že tomuhle mazákovi je teprve čtrnáct let. V hokeji fintu nejvíce proslavil v semifinále světového šampionátu v roce 2011 v Bratislavě Mikael Granlund, a po zisku zlata se dostal ve Finsku i na poštovní známku. V NHL ji používá hlavně Trevor Zegras z Anaheimu. Odchovankyně žilinského hokeje tímto způsobem v 10. minutě vyrovnala čtvrtfinálový souboj na MS do 18 let na 1:1, nakonec však Slovenky padly jasně 1:6. I tak jsou východní sousedé České republiky unesení z toho, co Lopušanová předvádí. Mladičká hokejistka totiž řádila i v základní skupině. "Slovenský Bedard v sukních," napsala webová stránka deníku Pravda, a připomněla tak kanadskou kometu, která jen před pár dny bořila rekordy na juniorském MS hokejistů a má první místo na draftu NHL jisté. Také Lopušanová hrabala body neuvěřitelným způsobem. Po dvou zápasech měla na kontě sedm bodů za pět gólů a dvě asistence, favorizovaným Švýcarkám třeba nasázela hattrick. Související Zchátráme ve vlastní bažině, bojí se v Rusku. Jejich mladou modlu teď zastínil Šalé A připomeňme to ještě jednou: té dívčině je teprve čtrnáct let a hraje mezi osmnáctiletými. I teď vede kanadské bodování, po čtyřech duelech má deset bodů (sedm gólů, tři asistence). Trefila se také do sítě Česka, přidala nahrávku, ale Češky nakonec v derby přece jen zvítězili těsně 4:3. "Máme doma takové jiné dítě," vyprávěla matka hokejového zázraku Slávka Lopušanová webu sportnet.sme.sk v jednom z mnoha článků, které zaplavily slovenská média. V popularitě momentálně může 170 cm vysoké hokejistce v zemi pod Tatrami konkurovat jedině národní lyžařský idol Petra Vlhová. "Sama od sebe si od dvou tří let brala hokejku nebo míč a to jí zůstalo. Bylo to pro ni přirozené, jako kdyby se s tím narodila," líčil otec Jozef Lopušan. "Nehrála si s panenkami. Hokejka nebo míč, to bylo její," přizvukovala maminka Slávka. Nela začala hrát v pěti letech za Žilinu, vzorem jí byl o šest let starší bratr Šimon. Ten teď válí v týmu dospělých ve druhé nejvyšší soutěži, stihl ale i pět zápasů ve slovenské extralize. Sestra však má našlápnuto k ještě zářivější kariéře. "Jsem v šoku a šťastná, že můžu týmu pomoct. Nedokážu to popsat slovy. Mám velké štěstí, že mi spoluhráčky přihrávají, pak už je lehké skórovat," říkala Lopušanová pro oficiální stránky Mezinárodní hokejové federace (IIHF) po zápase se Švýcarskem.