Ivan Hlinka udělal geniální věc, vzpomíná Jágr na Nagano

Již třetí exhibiční zápas v této sezoně odehrál hokejista Jaromír Jágr. Hvězdný útočník, který příští týden oslaví 51. narozeniny, do nich ale nastupuje jako aktivní hráč. V dnešním duelu legend Česko - Slovensko, který se konal při příležitosti oslav 25. výročí vítězství reprezentace na olympijských hrách v Naganu 1998, je jediným, který na vrcholové úrovni stále hraje.

"Co kdyby mi tehdy někdo řekl, že za 25 let budu hrát extraligu? Tak bych mu řekl, že je druhý, který to ví," pousmál se Jágr na setkání s novináři před zápasem. "Všechno letí. Během té doby jsme zažili spoustu krásných věcí, není na co si stěžovat," řekl.

Slavný kladenský odchovanec nastoupil v září v Bratislavě v podobném exhibici, v prosinci si zahrál kladenskou exhibici. I proto nepovažuje současné setkání s bývalými spoluhráči nebo soupeři za speciální.

"S většinou kluků jsme se viděli, když jsme hráli první zápas na Slovensku. S ostatními se vídám během sezony, ale někoho uvidím po dlouhé době. Těším se," řekl.

Jágr má za sebou řadu úspěchů. Dvakrát vyhrál Stanleyův pohár, dvakrát mistrovství světa, stal se olympijským šampionem a získal nespočet individuálních trofejí.

"Co se mi vybaví, když se řekne Nagano? To je zajímavá otázka. Celá ta cesta, obavy z toho, aby nebyl další neúspěch po Světovém poháru, protože jsme měli podobné mužstvo. A dlouhá cesta z Ameriky," uvedl Jágr a poukázal na nevydařený turnaj, jenž v roce 1996 předcházel olympijským hrám.

V Naganu bylo ale vše jiné. "Hned od prvního zápasu si to sedlo, vyhráli jsme nad Finy 3:0. Pak jsme hráli s Kazachy, tam šlo hodně o skóre, chtěli jsme je porazit víc než Rusáci, abychom měli lepší skóre. Kdybychom s Rusy remizovali, abychom šli z prvního místa," vzpomínal Jágr.

To se sice nepodařilo a Česko postoupilo do čtvrtfinále z druhého místa, ale tam i s Jágrovým velkým přispěním reprezentace porazila USA 4:1. Následně Češi vyřadili Kanadu po nájezdech a ve finále Rusko 1:0. Jágrovi k dobrým výkonům pomohla i podpora Petra Svobody, jenž ho přesvědčoval, že má hrát jako v Pittsburghu.

"Já jsem předtím vyhrával bodování NHL, takže všichni očekávali, že budu táhnout i nároďák. Ale nebylo to zapotřebí, protože jsme měli spoustu kvalitních hráčů, a i když jsem nehrál svůj top hokej, tak to stačilo na to, abychom měli úspěch. Tým byl tak silný a měli jsme Dominika Haška," ocenil Jágr výkony brankářské hvězdy.

Česku se navíc vyplatila sázka na hráče z Evropy, které si vybral Ivan Hlinka. "Hrálo se na velkém hřišti a bylo to dobře namíchané. Pro někoho to byl šok a nevím, jestli by mu to prošlo v současnosti, kdy jsou sociální média tak silný. Byl by hrozně zkritizovaný. Ale v té době se posílaly jen faxy," pousmál se Jágr.

"Když se na to zpětně podíváme, tak udělal nejlepší rozhodnutí, které udělal. Vzal dvě lajny z Evropy, které tady dominovaly. Geniální věc. Hráči z NHL tam šli bez tréninku! To se nedá. Potřebujete minimálně týden, ten týden než uběhl, tak Američani s Kanaďany jeli domů a přitom měli super tým," podotkl.

Nejproduktivnějšímu Evropanovi v historii NHL udělalo radost, že na dnešní exhibici se prakticky zaplnila celá 02 arena.

"Z mého pohledu ani nejde o sportovní zážitek, protože jakýkoliv zápas v extralize vám dá pohlednější zážitek, než tady ty legendy. Překvapilo mě, že je plno, ale jsem za to rád. Fanoušci nás přijdou ocenit, vzdát hold, že si nás váží, je to úcta k hokejistům ze zlaté generace. Že si nás váží, že se přijdou podívat. Karel Gott asi taky neměl nejlepší hlas v 80 letech a vyprodal by to," řekl Jágr.

Jágr se v neděli zapsal opět do historie, když Třinci vstřelil 1099. gól kariéry a ve střelecké statistice MfDnes překonal nejlepšího střelce Wayna Gretzkého.

"Je to neoficiální statistika. Rekord to možná je, je to hrozně těžké počítat, protože srovnáváš různé soutěže, což je nespravedlivé. Úrovně nejsou stejné. Je různý počet zápasů v soutěžích. Je to nespravedlivé vůči komukoliv. Každá éra měla své hráče, kteří byli dobří a u toho by to mělo zůstat," podotkl Jágr.

Kladenský rodák už řadu let nemluví o konci kariéry, naznačil však, že by se mu líbilo rozloučit se při zápase Pittsburghu v Praze.

"Bylo mi řečeno, že mi Pittsburgh chce vyvěsit dres a já jsem řekl, že jsem ještě neskončil, což je pravda. Ani nevím, kdy budu končit. Ale přišlo mi zajímavé, když týmy jezdí do Evropy, že by mohly zabít dvě mouchy jednou ranou. Nikde to nebylo, aby se Evropan rozloučil v Evropě. Přišlo mi to zajímavé, tak jsem to nadhodil. Muselo by se spojit ale spousta okolností," vysvětlil.