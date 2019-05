Vrána je připravený naskočit už proti Švédům

před 4 minutami

Po zranění ze sezony v dresu Washingtonu ještě útočník Jakub Vrána minulý týden do turnaje Carlson Hockey Games v Brně nezasáhl, ale na start na mistrovství světa v Bratislavě už se třiadvacetiletý loňský vítěz Stanleyova poháru cítí připravený. V národním týmu může odchovanec pražských Letňan debutovat už v pátek v duelu se Švédskem.

"Cítím se o hodně lépe, než když jsem přiletěl. Samozřejmě jsem se srovnal s časem i jsem dobře potrénoval, takže se cítím dobře," řekl novinářům Vrána. K reprezentaci se připojil v pátek v Brně, ale do duelů v sobotu se Švédskem (3:0) a v neděli s Ruskem (1:4) ještě nezasáhl.

S Capitals vypadl v 1. kole play off NHL s Carolinou ve středu 24. dubna a v dalších dnech přesvědčil vedení klubu, že i přes drobné problémy může reprezentovat. Je jediným členem pětadvacetičlenného kádru, který ještě neodehrál za reprezentaci ani jeden zápas.

Sám ale netuší, zda se dočká debutu hned v pátek při vstupu do šampionátu proti Švédsku. "Samozřejmě to není moje rozhodnutí. Já jsem připravený. Hodně jsem potrénoval, takže uvidíme rozhodnutí trenéra," prohlásil Vrána.

Vicemistr světa ze šampionátu do 18 let z roku 2014, který startoval na MS této věkové kategorie a pak i na dvacítkách shodně třikrát, prožije reprezentační turnaj na nejvyšší úrovni poprvé. Očekává v úvodu i drobnou nervozitu, přestože už má zkušenosti ze 176 zápasů v NHL a z dalších 30 v bojích o Stanleyův pohár v dresu Washingtonu. "Je to můj první takový turnaj, takže nevím úplně přesně, do čeho jdu. Uvidíme."

Mužstvo, které poskládal trenér Miloš Říha s generálním manažerem Petrem Nedvědem, podle něj může myslet na nejvyšší mety. "Máme výbornou partu kluků a hodně kvalitních hráčů. Myslím si, že jádro týmu je velice silné a máme velkou šanci udělat úspěch," prohlásil.

Doufá, že český tým ukončí čekání na medaili, které trvá od zisku bronzu na mistrovství světa ve Stockholmu a Helsinkách. "Nemohli jsme se dostat poslední léta přes čtvrtfinále a víme, co to pro Českou republiku znamená. Samozřejmě tam jedeme udělat úspěch," prohlásil Vrána.

Na úvod by rád uspěl proti Švédsku, které Češi v Brně porazili. "To byla příprava na mistrovství světa, to už je za námi. Máme teď před sebou úplně jiný zápas. Čeká nás pár tréninků a připravíme se na ně, co nejvíc to půjde," dodal Vrána, který před odchodem do zámoří působil čtyři roky ve švédském Linköpingu.