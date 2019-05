Sýkora: Nemáme typického střelce, góly budou problém. Čekání na Francouze nechápu

před 5 minutami

Zdůrazňuje, že rozhodně nechce kroky trenéra národního týmu Miloše Říhy kritizovat, ale na některé věci zkrátka nahlíží jinak. Bývalý trenér Marek Sýkora nerozumí tomu, proč chce český tým nechat na soupisce místo pro Pavla Francouze, proč bylo až do konce přípravy před MS v kádru 35 hráčů, a obává se potíží se střílením gólů. Muž, který vedl mimo jiné Magnitogorsk, českou dvacítku nebo Minsk, mluví také o nabité ruské reprezentaci.

Co ukázal turnaj v Brně o připravenosti českému týmu před MS?

Viděl jsem zápasy proti Finům a Rusům. Je to spekulativní, prostřídalo se tam moře hráčů a trenér vsadil na hokejisty z NHL. Není divu, ostatní týmy volí stejnou cestu. Projev českého mužstva nebyl špatný, nicméně si myslím, že problém bude ve střílení gólů. Možná se někdo probudí, ale tohle je prostě problém českého hokeje. Hra není špatná, jen dát góly.

Bylo pro vás těžké zorientovat se a poznat tvář mužstva, když každý zápas provázelo spoustu změn v sestavě?

Když člověk nesleduje úplně každý zápas, což jsem neviděl, je složité to popsat. Když už jsem mluvil o té střelbě, zdálo se mi, že Martin Zaťovič hrál z tohoto pohledu dobře. Má tvrdou střelu a je to takový univerzální hráč. Trochu mě překvapilo, že nejede, ale je to volba trenéra, který s týmem je. Já jen říkám svůj názor.

Překvapila vás nominace Miloše Říhy ještě jinde?

Jakub Krejčík se mi zdál dobrý. Jakub Jeřábek se mi v Americe trochu ztratil, ale asi to nebylo ono. Trochu mě překvapilo, že trenér bere Davida Musila. Není to úplně top hráč, na druhé straně je poctivý, hraje tvrdě a je velký. Asi jsou to parametry, které trenér hledal a jsou potřeba.

Nemělo podle vás dojít dříve ke zúžení kádru? Takhle zůstávalo až do poslední chvíle 35 hráčů.

Mohli to udělat dříve. Táhli si to do posledního zápasu a nejspíš se ještě rozhodovali mezi některými hráči z Evropy. Obecně nejsem příznivcem takového přístupu, ale neříkám, že je to špatně. Je to věc trenéra, který u týmu je, a nechci to kritizovat, nebylo by to kolegiální. Ale ze své zkušenosti vím, že když držíte dlouho velký kádr a trénujete na skupiny, není to úplně ono. Zvlášť takhle blízko šampionátu. Myslel jsem, že poslední zápas v Brně odehraje sestava, která by měla hrát v pátek proti Švédům.

Chyběli přitom Jakub Voráček, Radko Gudas nebo Filip Hronek…

… a nebyl tam ani Jakub Vrána, který by měl v pátek hrát. Asi nějakou dobu netrénoval. Těžko říct, jestli je trenér nechtěl přetěžovat nebo ještě v tu chvíli neměl jasno o nominaci a chtěl vidět evropské hráče.

Trenér Říha mluvil v sezoně o budování evropského jádra, čemuž se mimo jiné divil i bývalý reprezentační kouč Josef Jandač, a teď ho de facto rozbil posilami z NHL. Co si o tom myslíte?

Miloš Říha tady nějakou dobu netrénoval, měl takovou myšlenku a já bych byl příznivcem takového přístupu. Jenže postupem času se rozhodl jinak, výsledky v Euro Hockey Tour nebyly moc dobré. Na MS chce být úspěšný a podobně to řeší i trenér Švédů Rikard Grönborg. Švédská soutěž je mnohem silnější než naše, ale nakonec trenér vsadí na hráče NHL. Tohle je zkrátka diskutabilní. Hráče z NHL se dá sledovat jen po nocích, celý rok tady nejsou. Každý trenér pak postaví tým podle toho, jak to cítí. Neodvažuju se říct, jak je to dobře. Není žádná jedna pravda.

Letošní MS na Slovensku navíc začíná později a při jeho startu budou v zámoří hrát o Stanley Cup už jen čtyři mužstva.

Ano, pořád se ještě čeká, že by mohli přijet Češi z Bostonu a San Jose. Tohle už mi připadá trochu… Zase na druhou stranu je pravda, že když vloni přijeli David Pastrňák a David Krejčí, bylo to úžasné oživení. Pastrňáka bych v týmu uvítal jako střelce, který nám chybí. V evropském měřítku je výborný Dominik Kubalík, v extralize to byli Zaťovič a Milan Gulaš, ale ti nejedou. Mám strach, že vystřelení v našem podání je jinak slaboučké.

Pozn. redakce: Rozhovor vznikal v pondělí odpoledne. Boston i s Davidy Pastrňákem a Krejčím v noci na úterý postoupil do konferenčního finále, San Jose čeká klíčový sedmý duel proti Coloradu ve středu.

I po doplnění kádru hráči z NHL?

Ondřej Palát neměl střelecky tolik vydařenou sezonu. Dominik Simon jde dobrou cestou, znám ho z Plzně, olítá to, ale že by nadto ohromoval produktivitou? Neřekl bych. Ani Voráček není vyloženým střelcem, uplatní se spíše v jiné činnosti. Jsem zvědavý, co předvede Vrána.

Vždy je lepší, když trenér určí prvního brankáře

Co brankáři? Zvládne český tým turnaj s evropskou trojicí?

Vsadilo se na to a jiné možnosti nebyly. Petr Mrázek byl zraněný, navíc Carolina jde dál, Michal Neuvirth nechytal. Šimon Hrubec a Patrik Bartošák chytali výborně, Jakub Kovář v KHL také. Možná se nabízel ještě Roman Will, ale ti kluci jsou si výkonnostně hrozně podobní. Kdyby byl k dispozici Mrázek, bral bych ho hned, ale takhle mě zajímá, koho dají jako jedničku.

Trenér Říha při nominaci řekl, že ještě jedničku neurčil. A Jakub Kovář po zápase s Ruskem odhadoval, že jasná jednička ani nebude.

Ale to podle mě není dobré. Může to tak být, ale podle mě nesprávně. Kluci to potřebují vědět, psychicky je to určité plus. V tomhle je pro mě vzorem Kanada, kde je otázka brankářů vždy jasně vyřešena.

Je dobře, že Češi ještě čekají na případné vypadnutí Colorada a nechávají místo na soupisce pro Pavla Francouze?

Nevím. V NHL si zachytal minimálně, AHL nechci vůbec podceňovat, ale bylo by to pro mě sáhnutí do tmy. Pavel je výborný kluk a gólman, ale teď ze sezony ho určitě nemají tolik zmapovaného jako brankáře z Evropy. Ti objeli Euro Hockey Tour, to také hraje nějakou roli. Nevím přesně, proč to takhle dělají a čekají na Pavla. Určitě mají důvod, ale ten já neznám.

Ruský trenér na MS dohlédne na tvrdou práci

Co jste říkal na výkony Rusů na Českých hrách v Brně? Mají v týmu obrovské hvězdy, ale místy hráli docela laxně, ne?

Ze svého působení v Rusku je znám dobře. Mají obrovskou kvalitu, ale je tam určitá ledabylost. Takové "podívejte se, jak já to umím" a přehrávání situací. Vzali ten turnaj jako přípravu, ne že by o moc šlo, ale v neděli proti Čechům ukázali sílu. Jevgenije Kuzněcova si pamatuju ještě jako sedmnáctiletého a už tehdy to byl vynikající hráč. Jevgenije Malkina jsem si vytáhl v Magnitogorsku a v Brně mě mile překvapil. Viděl jsem náznaky spolupráce s Nikitou Kučerovem, může to být velmi úderná dvojice. Malkin obsáhne celé hřiště, také už méně střílí a někdy situace přehrává, ale pořád to umí a je veliký. V neposlední řadě mají Rusové výborné gólmany, už neplatí to, co kdysi.

Vypadá to, že ke Kuzněcovovi s Alexandrem Ovečkinem zapadl výborně Kirill Kaprizov. Evropská část týmu je také velmi silná.

Ano, o tom nepochybuju. Rusové budou silní a ten turnaj berou vážně. Je to sledované i politicky. Chtějí porazit Kanadu a Ameriku, politické boje probíhají i v hokeji. Je to trochu v uvozovkách, ale každá výhra nad Kanadou nebo Amerikou je velmi ceněná. Hraje to roli.

Půjde v případě Rusů o to, aby každá z hvězd pochopila správně svou roli? Bude u toho důležitý přístup trenéra Ilji Vorobjova?

Přesně tak. Ale myslím, že v týmu má i dělníky, kteří to odbruslí a vrátí se zpátky. Vorobjov má tohle v krvi, už jeho táta Pjotr byl legendární trenér. Jeho způsoby byly dost zvláštní, podle tvrdosti to byl takový "trenér stalinista". Zato současný kouč sborné Ilja hrál dlouho v Německu, je moderní a dobře ví, o co jde. Postará se o to, aby Rusové nemysleli jen na perfektní individuální kousky a dozadu se nikdo nevracel.