Úleva pro obranu, zranění Šimka není vážné: Rozbil jsem se o mantinel, moje blbost

před 49 minutami

Co je s Radimem Šimkem, bude jeho zranění vážné? Obavy o českého obránce, který zkraje třetí třetiny odstoupil ze zápasu se Slovinskem, vyvrátil rentgen v nemocnici. Zápěstí opory defenzívy není zlomené, ale jen pohmožděné. "Rozbil jsem se o mantinel, byla to moje blbost," usmál se dnes Šimek. Se zatejpovanou rukou zvládl celý trénink a bude v pohodě.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Když si dnes vybaví moment, kvůli kterému odstoupil z posledního zápasu proti Slovinsku, už ho komentuje i s humorem: "Rozbil jsem se o mantinel, byla to moje blbost," usmíval se Radim Šimek.

Bezprostředně po utkání mu ale moc do smíchu nebylo. To jel do nemocnice na rentgen s obavou, že má zápěstí po nárazu zlomené. "Bál jsem se, v první chvíli jsem tu ruku vůbec necítil," řekl. Vyšetření ale ukázalo, že má ruku jen zhmožděnou. A to je velká úleva i pro české trenéry.

Elitní bek, člen první obrany české reprezentace, o zbytek mistrovství světa nepřijde. A s největší pravděpodobností se nebude šetřit ani v nedělním zápase proti Francii.

Co tedy přesně s rukou máte a jak vás zranění limituje?

"Byl jsem na rentgenu, kde mi řekli, že nic zlomeného není. Dneska jsem to měl na trénink zatejpované dal jsem tomu trochu voraz. Jak to mám zatejpované, vůbec nemám v ruce cit. Ale jinak je to v pohodě."

Jak k tomu zranění vůbec došlo?

"Chtěl jsem dohrát, myslím, Jegliče, on ale zabrzdil a já se rozsekal o mantinel. Byla to moje blbost. V první chvíli jsem ruku vůbec necítil a bál jsem se. Pak jsem to rozhýbal."

Budete muset mít ruku zatejpovanou i v zápase?

"Jestli to bude bolet, radši si ten tejp dám. Ale asi trochu jinak, než jsem ho měl teď na tréninku. Jak jsem v ruce neměl cit, tak jsem ani nevěděl, že držím hokejku."

Injekce proti bolesti by řešením nebyla?

"Měl jsem jen prášek na otok, kvůli tréninku je zbytečné cpát do těla prášky."