Slovensko chce na MS překvapit. Trumfem má být mladík, kterému přezdívají Jarda Bágr

Pokud zažívá český hokej ústup ze slávy a devět let zoufale čeká na medaili, Slováci vyklidili pozice ještě výrazněji. Vždyť pouze ve čtvrtfinále mistrovství světa byli naposled v roce 2013. Změnit se to pokusí rekordně mladý tým trenéra Craiga Ramsayho.

Zkušený Kanaďan sestavil nejmladší výběr slovenské historie s věkovým průměrem 24,75. Vysněnou metou je postup do čtvrtfinále, ovšem pokud by se právě tomuto týmu podařilo prolomit osmileté čekání, jednalo by se rozhodně o překvapení.

Doma v Košicích před dvěma lety poskládali Slováci silné mužstvo kolem Tomáše Tatara, Richarda Pánika či Erika Černáka. Hráli pohledný hokej a v zápasech proti velmocím Finsku, USA a Kanadě sahali po výhrách.

Jenže dobré výkony nikdy nedotáhli do konce a po smolné porážce od Němců bylo jasné, že jim čtvrtfinále zase uteče. Ramsay s reprezentací neprošel mezi nejlepší osmičku ani na světovém šampionátu v Dánsku 2018, ani na olympiádě v Koreji ve stejném roce.

"Nikdo ale Ramsaymu nemůže odpírat očividný herní progres," píše ve svém komentáři Tomáš Prokop, redaktor deníku Šport. "Boj o postup mezi osmičku je klíčový pro motivaci a je třeba se ho držet. Neměl by však být na letošním MS tím nejpodstatnějším," dodává.

Před množstvím zkušených hráčů z Evropy dal Ramsay přednost mládí. Slováci vzali do Rigy třináct nováčků a rádi by z nich vytvořili generaci, která se do budoucna stane základní reprezentační osou.

Oporami by měli být brankáři Július Hudáček a Branislav Konrád, které doplňuje Adam Húska, bojující o místo v organizaci New Yorku Rangers. Nejlepší extraligový obránce a třinecký mistr Martin Gernát ještě v 28 letech pokukuje po angažmá v NHL. Šampionát by mu mohl pomoct.

Kristián Pospíšil a Pavol Skalický dorazili coby čerství finští šampioni s Raumou, Marek Hrivík z Leksandu ovládl produktivitu švédské soutěže. Jejich podporu bude slovenský tým nutně potřebovat, neboť zejména v útoku to mladému výběru v přípravných zápasech vázlo.

Dalším ofenzivním trumfem by mohl být teprve sedmnáctiletý Juraj Slafkovský, který se hokejově rozvíjí ve finském Turku a podle některých žebříčků bude v draftu NHL za rok tažen mezi elitní desítkou. Stejně jako jeho vrstevník z ročníku 2004, obránce Šimon Nemec z Nitry.

V kádru jsou také Samuel Kňažko (2002), Martin Faško-Rudáš, Martin Bučko (oba 2000) nebo Michal Ivan, Miloš Kelemen, Adam Liška a Miloš Roman (všichni 1999). Pro porovnání, Matěj Blümel (2000) je jediným českým hráčem na MS, jehož ročník narození začíná dvojkou.

Zleva Šimon Nemec, Juraj Slafkovský a Samuel Kňažko:

"Tenhle kluk je ročník 2004? Je gigantický," psal o Slafkovském před MS juniorů web The Hockey Writers. Slovenský útočník měří v 17 letech 192 centimetrů a váží necelý metrák. "Je to šílené přirovnání, ale připomíná Jaromíra Jágra. Má ve svém repertoáru jeho vlastnosti," zmínil web.

K Jágrovi přirovnal Slafkovského i reprezentační manažer Otto Haščák a obránce Marek Ďaloga na to konto vymyslel přezdívku "Jarda Bágr". "Teď mi tak říká i Adam Jánošík," smál se mladičký forvard.

"Nikdy nepanikaří. Zvládá si plnit obranné úkoly, a navíc dokáže skvěle podpořit útok," napsali The Hockey Writers o stejně starém Nemcovi.

Brankář Hudáček po přípravě s Rakušany upozornil, že místy Nemec s Kňažkem příliš riskují a hrají ještě juniorský hokej. V dalších zápasech už byl s jejich prací spokojenější, navíc i trenérem Ramsaym jsou slovenští hráči nabádáni, aby se zadarmo nezbavovali puku.

"Chceme hrát atraktivní hokej," prohlásil ostatně sám Hudáček. A je si dobře vědomý, že takový styl s sebou přináší také chyby a přečíslení.

Slováky čeká na úvod těžké skupiny duel proti Bělorusku, nažhavenému návratem z nižší divize. Následují zápasy proti Velké Británii a Rusku, pak možná klíčový boj o čtvrtfinále se Švýcary. Dále Slováci vyzvou Dány a na závěr je čeká dvojboj proti Švédsku a Česku.