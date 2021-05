Nejlepší kanón vezou na MS Češi. Je šikovnější, než jsem myslel, říká kouč Detroitu

V přípravě střelecky ohromil Filip Zadina, ovšem na mistrovství světa v Lotyšsku Češi vytáhnou ještě nebezpečnější kanón - Jakuba Vránu. Je jednou z největších hvězd celého turnaje.

19 branek v 50 zápasech, což dělá gólový průměr 0,38. Žádný hokejista, který jede na letošní šampionát a odehrál celou sezonu v NHL, nestřílel lépe než Vrána.

Kanaďan Connor Brown dal sice 21 gólů, ale kvůli větší porci duelů má o píď horší průměr. Dá se tedy říct, že papírově nejnebezpečnějšího kanonýra mají v sestavě Češi. Dost možná to tak i zůstane, protože odpadlíci z play off severoamerické ligy se do lotyšské "bubliny" moc nepohrnou.

I proto jsou české ambice vysoké. "Cíl je jasný. Nechci ani říkat placka. Tam se musí jít s cílem vyhrát turnaj a udělat pro to všechno," prohlásil pětadvacetiletý Vrána. "Já chci ukázat, co umím, a být jedním z lídrů týmů. Těším se na to."

Stěžejní roli v reprezentaci sehrál už dřív. Na mistrovství světa osmnáctek před sedmi lety střílel jako žádný jiný Čech v historii. V sedmi kláních se trefil hned osmkrát a pomohl mančaftu k nečekanému stříbru.

Za áčko poprvé nastoupil na šampionátu v Bratislavě a Košicích před dvěma roky. Na úvod ohromil dvougólovým představením proti Švédsku, ale pak uvadal.

Ve čtvrtfinále vůbec nehrál a od televizního experta Marka Sýkory slyšel, že má manýry hvězd a jen "čeká na nahrávku do jízdy". Velkou slávu tak vystřídaly rozpaky.

Podobně probíhala Vránova poslední sezona za mořem. Ve Washingtonu se rozstřílel tak, že zastínil i Alexandra Ovečkina, ale pak třináct zápasů mlčel. Mluvilo se o sporech s trenérem Peterem Laviolettem, který českému křídelníkovi osekával čas na ledě a dvakrát ho dokonce vyřadil ze sestavy.

Pak přišla bomba v podobě výměny do Detroitu.

Vedle krajanů Filip Zadiny a Filip Hronka Vrána ihned rozkvetl. Dostával mnohem víc prostoru, za který se odvděčil třeba unikátní čtyřgólovou show proti Dallasu.

Celkově v jedenácti startech za nový klub posbíral jedenáct bodů (8+3), o šest víc než jeho nejvýkonnější spoluhráči v tomto období.

Díky skvělému finiši dotáhl mezi českými střelci Tomáše Hertla a zaostal jen za dvacetigólovým Davidem Pastrňákem.

Mezi ligovými hvězdami

V jedné činnosti však na Vránu žádný český hokejista v NHL nemá. Jde o střílení branek ve hře pět na pět. Odchovanec pražských Letňan vstřelil za poslední dva roky 43 z celkových 44 gólů právě při rovném počtu hráčů na ledě.

O jednu trefu trumfl Pastrňáka, o čtyři Tomáše Kubalíka.

V rámci celé ligy byli lepší než Vrána akorát Kyle Connor (44 branek), Connor McDavid (47), Alex Ovečkin (50) a Auston Matthews (66), tedy forvardi, kteří dlouhodobě dostávají mnohem větší prostor.

Vrána při hře pět na pět těží z bleskové rychlosti. Když dostane nahrávku v pravý čas, dokáže všem ujet. K tomu připočtěte parádní střelu a máte těžko zastavitelnou zbraň.

Detroit však chce ještě víc. Vránu směruje do role kompletního hokejisty, kterého je plný led také při defenzivní práci.

"Už jsme s ním měli několik pohovorů a projeli pár věcí," řekl trenér mužstva Jeff Blashill deníku The Detroit News. "Musím říct, že je vnímavý, odvedl kus práce. Opravdu stojí o zpětnou vazbu a chce se zlepšovat."

"Věděl jsem, že je to dobrý hráč, ale teď si uvědomuju, že je ještě šikovnější, než jsem si myslel," pokračoval Blashill. "Má opravdu nezpochybnitelnou schopnost skórovat, bez debaty. Skvěle pracuje s hokejkou. Teď jde jen o to, aby se stal kompletním hokejistou."