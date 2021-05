V hale je to jako na letišti, ale musíme to překousnout, hlásí z dějiště MS Zadina

K mumraji, který bývá obvykle na větších letištích, přirovnal reprezentační útočník Filip Zadina prostředí v Olympijském sportovním centru, kde se dnes začal národní tým připravovat na páteční start mistrovství světa.

Šlo o první společný trénink v Rize po individuální karanténě. Jak ale jednadvacetiletý střelec zdůraznil, okolnosti, za kterých se šampionát odehraje, nejsou tolik důležité jako výkony, které mužstvo předvede.

Olympijském sportovní centrum se proměnilo improvizovaně ve druhou arénu pro šampionát poté, co bylo rozhodnuto, že Lotyšsko uspořádá turnaj samostatně bez Běloruska. Místo klasických hokejových šaten tak jsou hráči spíše ve větších kójích bez stropů.

"Je to trochu jak na letišti; všechny ty různé zvuky, jak slyšíme všechny kolem sebe. A když se hrají písničky, tak z toho pak vznikne takový zajímavý mix," řekl Zadina v on-line rozhovoru s novináři. "Jsme tady ale kvůli tomu, abychom hráli dobře, vyhrávali zápasy a bavili se tím. Co je kolem toho, to musíme překousnout a být pokorní. Je to jak to je," dodal.

Sousedy za improvizovanými přepážkami jsou Čechům Bělorusové a Švýcaři, na něž narazí svěřenci kouče Filipa Pešána hned v sobotu po úvodním souboj s Ruskem.

"Něco málo asi bude i slyšet," odtušil Zadina. "Nezažil jsem ještě nic takového, aby kabiny byly bez stropů, ale když budu mluvit za sebe, je to pro mě sice něco nového, ale nijak mi to nevadí. Kabiny jako takové jsou namačkané na sobě, ale my vevnitř to máme akorát, nemačkáme se a nemusíme na sebe hulákat," připomněl Zadina.

Pochvaloval si kvalitu ledu. "Hřiště tam je docela obrovský, bude to hodně o nohách, bruslení i dechu, aby to člověk udýchal. Ten led ale na to, že to dělali teď někdy nově, je docela dobrý a tvrdý, takže rychlejší, mně osobně vyhovuje. Máme to i blízko do kabiny, je to asi dvacet metrů, takže žádné velké chození v bruslích, což je super. Jsou tam normálně i tribuny, ale stejně se bude hrát nejspíš bez fanoušků," doplnil Zadina.

Přiznal, že po dvoudenním nuceném pobytu na pokojích byl úvodní trénink náročnější. "Bylo to takové trošku tužší, ale nějak jsme to zvládli, rozjezdili to a dostali jsme se do toho. Ten první trénink po nějaké odmlce je vždycky zpočátku horší, ale všichni kluci byli dobře naladění a zároveň soustředění," všiml si Zadina.

K dobré náladě přispělo i shledání s ostatními hráči. "Samozřejmě tam byly nějaké vtípky, že vidíme zase po takové době nějaké lidi. Bylo každopádně hezký vidět kluky zase po dvou dnech a být pak spolu na ledě," řekl Zadina.

Právě na jeho útok s Tomášem Zohornou a Filipem Chytilem bude Pešán hodně spoléhat. "To složení mi vyhovuje, jen Chýťa se musí trochu přeštelovat na křídlo. Dneska na tréninku jsme dělali nějaká cvičení a dávali jsme si to do hokejky. Věřím, že budeme lajna, která bude hrát hodně s pukem a budeme chodit do útoku. Dávali jsme si to dobře. Snad to takhle bude i pokračovat," přál si Zadina.

Stejně tak by měl tým těžit při přesilovkách z jeho souhry s Filipem Hronkem, spoluhráčem z týmu Red Wings. "Uvidíte sami v zápase, jak to bude vypadat, nevím, zda teď můžu něco prozrazovat, co a jak bude, ale něco jsme tam nacvičovali," nechtěl Zadina odkrývat sborné karty.

Bez diváků bude prostředí na tréninky i zápasy podobně poklidné, útočník Detroitu však věří, že hráči se dokáží naplno přepnout do zápasového módu. "Myslím, že až se hodí puk na úvodní buly, budou už všichni v tom zápasovém režimu. Spíš v něm ale budeme už den předem. Není to o hale, nebo o tom, kde jsme umístění. Je to o hlavách a jak se individuálně i týmově naladíme a připravíme na zápas," zdůraznil Zadina.

Ještě předtím ale musí tým překonat další fázi opatření spojených s bojem proti koronaviru. "Dnes jsme měli možnost se nadechnout na čerstvém vzduchu, když jsme šli z autobusu do haly a z haly do autobusu. To jsme tam měli asi patnáct metrů, kdy jsme si mohli užít, že jsme venku," pousmál se Zadina. "Pokračujeme teď týmovou izolací, že sice nemůžeme chodit nikam ven, alespoň však můžeme být spolu pohromadě," dodal Zadina.