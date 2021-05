Palát zařídil dva góly Tampy a byl druhou hvězdou zápasu, Nosek nedohrál

Hokejový útočník Ondřej Palát přispěl gólem a přihrávkou k výhře Tampy Bay 3:1 na ledě Floridy a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Obhájce Stanleyova poháru i díky výkonu českého hráče vede v prvním kole play off NHL už 2:0 na zápasy. Pittsburgh zdolal doma New York Islanders 2:1 a vyrovnal sérii na 1:1. Stejný stav platí i mezi Minnesotou a Vegas, Golden Knights zvítězili v úterý na svém ledě 3:1

Florida po úvodní prohře 4:5 postavila místo Sergeje Bobrovského do branky Chrise Driedgera, jenž dosud v NHL ve vyřazovací části nechytal. Premiéru mu znepříjemnil už v páté minutě spoluhráč Anton Stralman, když si srazil do vlastní sítě přihrávku Stevena Stamkose. Ještě v první třetině zvýšil Palát z dorážky.

Český hokejista dal v dresu Tampy 33. gól v play off a v klubové historii se vyrovnal druhému Martinu St. Louisovi. Lepší je pouze Nikita Kučerov (38).

"Je příjemné, když vedete. Umožňuje vám to hrát svůj systém a nemusíte se do ničeho nutit," řekl obránce Tampy Bay Ryan McDonagh. "Na začátku měl zápas stejné tempo jako v úvodním utkání. Dali ale dvě branky a začali si vedení hlídat. Hráli trpělivě a zápas se proměnil v taktickou bitvu. Bojovali jsme, měli jsme dobré pasáže, ale opět nám chyběl gól," uvedl kouč Floridy Joel Quenneville.

Jeho svěřenci přestříleli soupeře od druhé třetiny v poměru 24:13 a Mason Marchment ve 35. minutě zblízka snížil. Více už hlavní hrdina zápasu Andrej Vasilevskij, který kryl 32 střel, Floridě nedovolil. "Byl vynikající. Víme, že je to nejlepší gólman na světě a opět to potvrdil," chválil Stamkos brankáře Tampy Bay. Obhájce pojistil výhru při hře domácích bez gólmana. Palát dobře napadal a vybojovaný puk vyslal Yanni Gourde od červené čáry do prázdné branky.

Pittsburgh vstřelil obě branky v úvodní třetině. Bryan Rust už ve čtvrté minutě překvapil střelou zpoza pravého kruhu Semjona Varlamova, druhý gól přidal Jeff Carter z mezikruží. Hosté snížili ve 35. minutě po průniku Joshe Baileyho, který akci zakončil precizní bekhendovou střelou pod břevno. V úvodním utkání si Islanders vynutili gólem v závěru prodloužení a vyhráli, tentokrát ale Tristan Jarry, první hvězda zápasu, odolal.

"Chtěli jsme dobře začít, mluvili jsme o tom. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je hrát jednoduše a vyhrávat osobní souboje. Obvykle to funguje, ale dnes jsme hráli s nižším nasazením než soupeř. Nehráli jsme ani tolik důrazně, moc jsme jim zápas neztížili. Musíme příště zvednout úroveň své hry," řekl trenér Islanders Barry Trotz.

Minnesota, jež vyhrála úvodní zápas 1:0 v prodloužení, otevřela skóre ve 33. minutě brankou Matta Dumby od modré čáry. Už za 18 sekund odpověděl střelou z pravého kruhu Jonathan Marchessault a zbavil neprůstřelnosti gólmana Cama Talbota. Ještě ve druhé třetině otočil skóre Alex Tuch, který zpečetil výhru Vegas v poslední minutě. V obou případech se pohyboval před brankou, kde jej našli spoluhráči přihrávkou od zadního mantinelu.

"Stal se z nás úplně jiný tým, jakmile jsme dali první gól," prohlásil trenér Vegas Peter DeBoer. "Marchy to skvěle načasoval. Byl to nesmírně důležitý gól, vrátil nás do hry. Ožili jsme a od té chvíle jsme byli mnohem lepší," podotkl.

Pouhé tři střídání odehrál útočník Vegas Tomáš Nosek, než z utkání odstoupil a už se do něj nevrátil. Bližší informace o jeho zdravotním stavu klub nesdělil. Český útočník scházel týmu kvůli nespecifikovanému zranění už poslední tři týdny základní části, ale první duel play off zvládl před dvěma dny celý.

Výsledky NHL:

Vancouver - Calgary 4:2 (2:0, 0:0, 2:2)

Branky: 10. Hamonic, 20. Höglander, 50. Myers, 60. Boeser - 57. Mangiapane, 59. M. Tkachuk. Střely na branku: 24:40. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Demko, 2. Myers, 3. Q. Hughes (všichni Vancouver).

1. kolo play off:

Východní divize - 2. zápas:

Pittsburgh - NY Islanders 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Branky: 4. Rust, 14. Carter - 35. Josh Bailey. Střely na branku: 45:38. Diváci: 9344 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Jarry, 2. Rust (oba Pittsburgh), 3. Josh Bailey (NY Islanders). Stav série: 1:1.

Centrální divize - 2. zápas:

Florida - Tampa Bay 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Branky: 35. Marchment - 5. Stamkos, 15. Palát, 59. Gourde (Palát). Střely na branku: 33:29. Diváci: 9646 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Palát (oba Tampa Bay), 3. Marchment (Florida). Stav série: 0:2.

Západní divize - 2. zápas:

Vegas - Minnesota 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 38. a 60. Tuch, 33. Marchessault - 33. Dumba. Střely na branku: 28:35. Diváci: 8683 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. Tuch, 3. Marchessault (všichni Vegas). Stav série: 1:1.