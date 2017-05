Rusko zničilo Dány třemi góly v sedmdesáti sekundách

AKTUALIZOVÁNO před 45 minutami

Rusko čekalo v zápase s Dánskem na první gól sice až do šestatřicáté minuty, avšak následně se prosadilo hned třikrát v krátkém sledu a vybojovalo tak čtvrtou výhru na letošním šampionátu.

Kolín nad Rýnem - Hokejisté Ruska porazili na mistrovství světa Dánsko 3:0 a po čtvrté výhře ze čtyř utkání vedou skupinu A. Sborná rozhodla zápas třemi góly v rozmezí 70 vteřin v závěru druhé třetiny. Čisté konto vychytal Andrej Vasilevskij.

Dánové vsadili poprvé v turnaji na Soerensena, jenž začal v brance místo Dahma. Po opatrném úvodu ho zahřál Kiselevič. Okolo sedmé minuty už Soerensen vytáhl během několika vteřin sérii skvělých zákroků proti Dadonovovi. Po polovině úvodního dějství měl štěstí, když Namestnikov tečoval těsně vedle tyče.

Výborné představení dánského brankáře pokračovalo i po první přestávce. Nejprve si na něm vylámal zuby Tělegin, chvilku poté neuspěl s bekhendovým blafákem Šipačov a před polovinou zápasu rozesmutnil i Dadonova. Do vedení mohli jít vzápětí Seveřané, jenže Storm neprotlačil puk za pozorného Vasilevského.

Ve 36. minutě už Soerensen svůj tým nezachránil. Do šance si najel bek Kiselevič a v koncovce si počínal s přehledem - zavěsil pod horní tyč. Uběhlo jen 18 vteřin, kdy Dánové zcela zapomněli na Plotnikova, ten si tvář v tvář pohrál se Soerensenem a blafákem do bekhendu přidal druhý gól. Skvělou pasáž sborné završil po dalších 52 vteřinách zblízka Gusev, jemuž se odrazil puk přímo na hokejku.

"Museli jsme být první polovinu zápasu trpěliví. Možná jsme občas hráli až příliš individuálně a mysleli si, že to bude podobný zápas jako s Italy, ale Dánové jsou tým, který je na slušné úrovni. A odvedli dobrou práci," uvedl ruský útočník Nikita Kučerov s připomínkou snadné nedělní výhry ruských hokejistů nad Italy 10:1.

Skvělou pasáž sborné završil po dalších 52 vteřinách zblízka Gusev, jemuž se odrazil puk přímo na hokejku. "Začali jsme hrát tak, jak jsme opravdu schopní, vytvořili jsme si pár dobrých šancí a dali tři rychlé góly," komentoval povedený úsek hry Kučerov.

Ve 48. minutě pomohla Soerensenovi právě při jeho ráně tyč. V závěrečných čtyřech minutách dánský hrdina zápasu uchránil tým od ještě větší porážky při šancích Plotnikova a Dadonova, Andronov pak netrefil prázdnou branku.

Dánové zůstali se dvěma body za výhru v nájezdech proti Slovákům sedmí ve skupině a mají jen bod k dobru na poslední Italy. "Je to zatím pro nás na tomto turnaji zklamání, ale ještě nás čekají tři zápasy. Musíme do nich jít tak, jak jsme šli do toho dnešního. A hrát třeba ještě lépe, proměňovat šance. Uvidíme, kam nám to pomůže," řekl dánský útočník Nikolaj Ehlers, opora Winnipegu v NHL.

Mistrovství světa v hokeji:

Skupina A (Kolín n. R.):

Rusko - Dánsko 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 36. Kiselevič (Panarin, Kučerov), 36. Plotnikov (Andronov, Tělegin), 37. Gusev (Šipačov, Dadonov). Rozhodčí: Reneau (USA), Wehrli (Švýc.) - Kohlmüller (Něm.), Lhotský (ČR). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 6932.

Rusko: Vasilevskij - Gavrikov, Kiselevič, Antipin, Bělov, Provorov, Mironov, Zub - Tělegin, Andronov, Barabanov - Panarin, Šipačov, Dadonov - Kučerov, Namestnikov, Gusev - Tkačov, Plotnikov. Trenér: Oleg Znarok.

Dánsko: Soerensen - N. B. Jensen, J. B. Jensen, M. Lauridsen, Kristensen, Lassen, O. Lauridsen, Bruggisser - Ehlers, Regin, Madsen - Storm, Jakobsen, Hardt - Poulsen, Green, Christensen - Bau Hansen, Aagaard, Russell. Trenér: Jan Karlsson.