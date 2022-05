Červenka na životním MS stíhá Voráčka. Pan hráč, říká Růžička. Výčitky nikdy nechápal

Od příletu Davida Pastrňáka se hlavní pozornost na mistrovství světa v českém týmu točí kolem hráče číslo 88. Nicméně Roman Červenka, kapitán a Pastrňákův parťák z první formace, září od začátku turnaje. S bilancí 4+10 vede pořadí nejproduktivnějších hokejistů MS a útočí na český rekord. Reprezentace se bude na svého lídra spoléhat i v dnešním semifinále s Kanadou.

Tampere (od našeho zpravodaje) - Kdybyste se ho na osobní bilanci zeptali, stoprocentně by odpověděl, že o ní nepřemýšlí. Pochopitelně, Roman Červenka přijel na mistrovství světa do Tampere zabojovat o týmový úspěch: po deseti letech pro Čechy konečně získat medaili.

Přesto jeho součet čtyř gólů a deseti asistencí v osmi zápasech na první pohled zaujme. Červenka s ním vede produktivitu turnaje, před druhým Pierrem-Lucem Duboisem z Kanady (7+5) a třetím Švýcarem Denisem Malginem (5+7).

"Je v ohromné pohodě a daří se mu, což je dobře," kvituje Červenkovu výkonnost bývalý reprezentační trenér Vladimír Růžička. "Hrál velice dobře už na olympiádě, teď to jen potvrzuje," připomíná.

Při propadáku v Pekingu byl Červenka s bilancí 2+3 vedoucím mužem českého bodování a jedním z mála hráčů, kteří snesli přísnější měřítko. Do týmu si ho pak vybral i nový reprezentační trenér Kari Jalonen.

"Není na to sám, má kolem sebe spoluhráče, celý tým. Ale musím říct, že hraje výborně. Má zkušenosti, s rolí kapitána nakládá správně," odpovídal Jalonen před semifinále proti Kanadě.

V Tampere mu od počátku MS seděla kombinace s Davidem Krejčím, k parádním výkonům pomohl mladíkovi Matěji Blümelovi. Po doplnění týmu Davidem Pastrňákem spojil Jalonen tři veličiny k sobě.

Spolupráce začala fungovat okamžitě v prvním duelu s Lotyši a gradovala zejména ve čtvrtfinále s Němci. Červenka, Krejčí a Pastrňák zlomili zápas třemi góly v přesilovkách. A jakými.

"Byly to všechno akce do zlaté helmy," smál se Hynek Zohorna. "Roman má formu vždycky, když přijede na nároďák. Letos na turnaji v tom jen pokračuje. Je to úžasný lídr," zmínil konkrétně k Červenkovi.

"Všichni tři jsou chytří hráči, mají vynikající střelu i nahrávku. Je vidět, že si to společně užívají," přidává Růžička k souhře elitního útoku. "Červus nasbíral hodně přihrávek, dal nějaké góly. S příchodem Pasty se to ještě zvedlo, protože ten má perfektní vidění," komentuje trenér Litvínova.

Červenku pomohl vytáhnout do velkého hokeje už skoro před dvaceti lety v pražské Slavii. Když bylo útočníkovi třiadvacet, vzal ho Růžička coby reprezentační kouč na první MS, v roce 2009 do Švýcarska.

Od té doby se stal Červenka pevnou součástí reprezentace. Byl u titulu mistrů světa v Německu 2010, získal bronz v Bratislavě o rok později. Růžička ho vzal na všech pět velkých turnajů, kam mohl, včetně olympijského Vancouveru.

"Vždy byl skvělý, v té době obrovsky talentovaný hráč. Mnoho lidí říkalo, že ho tam beru jen kvůli tomu, že hraje ve Slavii. Proto jsem rád, že i teď stále potvrzuje, jaký je to pan hráč," tvrdí Růžička.

Po neúspěšných turnajích byl Červenka často skutečně hromosvodem kritických reakcí veřejnosti. Jako by od něj lidé v reprezentaci čekali více, když na klubové scéně tak zářil. V Evropě se prosadil, kam přišel. Vyhrál KHL, nyní hraje už šest let klíčovou roli ve švýcarských týmech.

"Kritika od lidí na něho mířila často, přitom je to vedle schopností na ledě také velký srdcař," nechápe Růžička. Po MS 2018 v Kodani si dal Červenka od reprezentace na čtyři roky oddech. Aby se letos vrátil v plné parádě.

Už po pěti zápasech v Tampere si překonal osobní bodové maximum na MS. V té době měl 11 bodů (3+8) a dosud nejvíce nastřádal na Slovensku před jedenácti lety (4+6).

Se současnou bilancí 4+10 už dorovnal výkon Michaela Frolíka (7+7 na MS 2019) a Martina Procházky s Vladimírem Vůjtkem mladším (oba měli 7+7 na MS 1997). Výše z českých hokejistů na MS ční už jen Jakub Voráček, který v Bratislavě před třemi lety zapsal 16 bodů (4+12).

Procházka s Vůjtkem jsou prvními a zároveň dosud posledními Čechy, kteří dokázali kanadské bodování šampionátu ovládnout.

Červenka má ještě dva zápasy čas, aby získal tři body a Voráčkovo české maximum překonal. Byť je samozřejmé, že osobní statistika je vedle boje o kýženou medaili pro českého kapitána až druhotná.

"Turnaj je rozjetý dobře, utkání s Kanadou nebude jednoduché, ale já věřím, že se tým připraví a zvládne to," říká Růžička. Hlavní očekávání budou ležet znovu na Červenkově formaci.