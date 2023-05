Švýcaři zlato nezískají, odhaduje český kouč z Fribourgu. Problémem má být vyšší tlak

Švýcarští hokejisté na mistrovství světa podruhé za sebou vyhrají skupinu a do play off půjdou v roli favorita. Dosud se v Rize pyšní stoprocentní bilancí, nicméně podle českého trenéra Pavla Rosy historické první zlato nezískají. Bývalý reprezentační útočník působí již sedm let v různých pozicích u týmu Fribourgu, který hraje nejvyšší švýcarskou soutěž.

Švýcaři v Rize válcují jednoho soupeře za druhým. Proč pro vás nejsou favoritem číslo jedna?

Výsledky mluví samy za sebe, kvalita kádru je vysoká. Švýcaři mezi favority patří, byť třeba Američany jsem zatím hrát neviděl. Myslím si, že až do zlatého konce to Švýcaři nedotáhnou, protože čekám, že se zase trošku projeví problémy s psychickou labilitou.

Švýcaři vyhráli skupinu na MS i vloni, ale ve čtvrtfinále nedali USA ani gól. Ve stejné fázi vypadli také na šampionátech 2019 a 2021.

Zvládat kritické momenty, to je něco, co švýcarské hokejové mentalitě chybí. Někteří kluci si v mládeži vůbec neprošli situacemi, kdy by na ně byl vytvářet tlak. Základna ve Švýcarsku je malá, k hráčům, kteří jsou nyní v reprezentaci, se odmala všichni vesměs chovali jako ke hvězdám. Maximálně ti, kteří odešli do Kanady, narazili na něco jiného. Spoustu z nich se rychle vrátilo zpět, v tom vidím problém.

Na druhou stranu v letošním výběru se mísí zkušenosti i s přínosem šestice posil z NHL. Zřejmě i proto se Švýcaři řadí mezi favority a čeká se, že zrovna tento tým minimálně o medaile hrát bude, ne?

Je to krátký turnaj, stát se může cokoliv. Můžou vyhrát i Češi, včera jsme viděli, že se málem povedlo ztrátu na Švýcary dohnat. Záleží, jak se čtvrtfinále a další zápasy budou od začátku vyvíjet.

Trenér Švýcarů Patrick Fischer na startu MS tvrdil, že tentokrát se tým plánuje rozjet ve druhém týdnu turnaje. Přesto neztratil ještě ani bod.

Funguje jim to dobře, klobouk dolů. Hráči, kteří přijeli, jsou samozřejmě skvělí. Stmelilo se to. Kevin Fiala mluvil po příletu o chybějící zlaté medaili, podobně nastavený bude určitě Nico Hischier. Je možné, že pokud by Švýcaři letos vyhráli, tihle kluci už v budoucnu na mistrovství jezdit nebudou. Podobně jako třeba Sidney Crosby.

Jak hokejová veřejnost ve Švýcarsku prožívá mistrovství světa?

Hlavně z médií jsem postřehl, že nevytváří na tým žádný tlak. Nemluví se o útoku na zlato, bere se to opravdu zápas od zápasu. Nikde jsem zatím nezaregistroval, že by se Švýcaři viděli na prvním místě. Příjemně mě to překvapilo. Líbí se mi, že média dávají reprezentaci prostor, aby hrála v uvozovkách uvolněně.

Je pravděpodobné, že ve čtvrtfinále Švýcaři narazí na Němce. Jak byste tipoval tento zápas?

Odhaduju, že to projdou v klidu. Určitě budou hrát semifinále, možná finále. Ale tipuju, že na zlato to nebude.

Překvapuje vás, že se v týmu pořád drží Andres Ambühl? V 39 letech hraje na MS poosmnácté, duely s Kanadou a Českem rozhodl vítěznými góly.

Nepřekvapuje mě, že to stíhá. Ve švýcarské lize hraje v klidu, má na to fyzicky, má potřebný přehled. Trochu mě překvapilo, že ho trenér zase vzal, protože zhruba před rokem a půl oznamoval, že národní tým se bude omlazovat. Skončil třeba Raphael Díaz od nás z Fribourgu, ale Ambühl tam pořád je. A jak vidíte, dokazuje, že po právu.

Pozice trenéra Fischera je sama o sobě zajímavá. Co říkáte na to, že vede Švýcary na MS posedmé za sebou?

Osobně jsem si říkal, že už je to docela dlouho. Na druhou stranu v dnešním hokeji se od trenérů chce, aby byli komunikativní a pozitivní. To on je. Pokud by Švýcaři chtěli někoho jiného, těžko by našli člověka, který by lépe odpovídal současným trendům.

Vy máte za sebou třetí sezonu ve Fribourgu z pozice asistenta hlavního trenéra. Jaká byla?

O bod nám unikl přímý postup do čtvrtfinále play off a v předkole jsme vypadli. Hodnotilo se to jako neúspěch, bylo těžké to spolknout. Postihla nás dvě klíčová zranění, ale už teď se těšíme na příští sezonu, tým vypadá kvalitně. Máme nový stadion, na každý zápas chodí devět tisíc lidí. Berou to vášnivě a dávají to najevo. Když to nejde, bučí se. Když se daří, je to nádhera.

Kontinentální hokejová liga zažila kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině výrazný odliv kvalitních cizinců. Mnozí z nich našli působiště ve Švýcarsku. Bylo poznat, že zvedli úroveň ligy?

Měnila se pravidla, zvedly se kvóty na cizince, teď jich může být šest v každém týmu. Liga se zkvalitnila, prospělo jí to. Prospělo to právě třeba současným reprezentantům, hrají doma ve větším tempu. Zároveň to ale škodí mladým Švýcarům, mají v mužstvech méně místa. Za mě už je šest cizinců na tým moc.