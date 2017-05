Oslabení umí Češi skvěle. Klíčové otázky zní: Jak přinutit faulovat i soupeře. A kdo má být jednička

před 18 minutami

Vyhrála pět ze šesti zápasů a chybět ve čtvrtfinále by česká reprezentace neměla. "Zlepšujeme se dál každým zápasem," řekl David Pastrňák. Také on už dal konečně gól. Hokejisté začínají myslet na klíčový zápas sezony, aniž by znali jméno soupeře. Sami si přitom musí vyřešit pár starostí. Jak hrát disciplinovaněji. Jak naopak nutit častěji faulovat soupeře. A konečně i jednu příjemnou: Koho z vyrovnané brankářské dvojice udělat jedničkou?

Paříž (od našeho zpravodaje) - Čtyři ze šesti posledních českých přesilovek na turnaji skončily gólem. Při hře ve čtyřech je na tom česká reprezentace ještě lépe: ubránila šestnáct ze sedmnácti posledních oslabení.

Vlastně to zní tak trošku jako paradox: čeští hokejisté na mistrovství světa kvůli časovému programu a únavě ani pořádně netrénují, a přesto jejich speciální formace dominují pařížské části turnaje.

Hokejisty taky ani jeden ze soupeřů nedokázal v zápase přestřílet (dokonce ani Kanada), jejich střelecká převaha v součtu všech utkání 204:105 je nejdominantnější na turnaji. Má vypovídat nejen o aktivní hře, ale také o dobré práci defenzívy. Tu ostatně podporují dva vyrovnaní gólmani: Petr Mrázek ustál bitvy s papírově nejsilnějšími týmy skupiny, Pavel Francouz zase důležitými zákroky pomohl porazit nepříjemné Nory a Francouze.

Právě blížící se povinnost rozhodnout, kdo z nich bude chytat v nejdůležitějším zápase sezony, bude pro trenéry před čtvrtfinále asi tím nepříjemnějším problémem. Další jsou trošku vážnější: I když to Čechům jde, hrají oslabení až moc často. Navzdory optické i střelecké převaze zatím naopak sami neumí donutit soupeře faulovat.

"Proč? To se musíte zeptat rozhodčích, kteří to posuzují. Zadruhé si myslím, že nemáme takové, řekněme, odskakování ze soubojů v útočném pásmu, abychom donutili soupeře třeba k nějaké nepřiměřené agresivitě. Je to jedno s druhým," přemýšlel Josef Jandač, hlavní trenér.

Jak známo, respektive, jak se říká: zápasy rozhodují přesilové hry. A ty Češi zatím na turnaji častěji brání. Jak velké problémy to umí přinést, ukázalo poslední utkání s Francií naprosto dokonale. Hokejisté se bránili kvůli zbytečným faulům ve čtyřech (anebo dokonce i ve třech) nepřetržitě deset minut. Nebýt dobré obrany, reflexních zákroků Francouze a třeba i trošky štěstí, mohli tady zápas ztratit.

I proto se Jandač zlobil: "Udělali jsme stupidní fauly, to je celé. Udělali jsme je navíc dvakrát do čtyř minut a do toho ještě několik dalších faulů, které ani nebyly potrestané. Já si myslím, že už rozhodčí nad námi trošku přimhouřili oči. To si musíme v hlavách jasně uvědomit a neopakovat to," řekl trenér.

Více přesilovek v zápase hráli proti Čechům dokonce i Slovinci nebo Norové.

V základní skupině to žádné velké komplikace neznamenalo, byť řada výher stála více sil a nervů, než se třeba čekalo. Před čtvrtfinále - klíčovým zápasem turnaje - ale další nedisciplíně bude třeba předcházet. I s vědomím toho, na koho v něm Češi narazí. S největší pravděpodobností budou hrát zápas pravdy proti jednomu z hvězdami nabitých týmů USA, Ruska a Švédska (více čtěte ZDE).

A to s sebou samozřejmě nese také otázku, kdo do čtvrtfinále nastoupí v brance.

V zítřejším utkání se Švýcarskem by měl chytat Petr Mrázek, je na řadě on. Zatímco v základní skupině chtěli trenéři gólmany točit, do play-off už ale jasnou jedničku budou muset určit.

Porovnání českých brankářů na mistrovství světa 2017:

Zápasy Výhry Úspěšnost zákroků Průměr gólu na zápas Čistá konta Petr Mrázek 3 2 88,89% 2,28 0 Pavel Francouz 3 3 92,68% 0,99 1

"Jsme rádi, že oba chytají takhle. Obranná hra i výkony brankářů nás pasují mezi týmy, které dostávají nejméně branek na turnaji. A to nás těší. Nehrajeme totální defenzívu, pojetím hry jsou tady daleko defenzivnější týmy. Chceme hrát aktivně, rychle přistupujeme a řadu střel pochytají i hráči," řekl Jandač.

A sám připomněl, že v šesti zápasech na českou branku zatím letělo jen 105 střel. Suverénně nejméně ze všech týmů (Kanada 106 střel proti, Rusko 110 - oba ale mají zápas k dobru).

Ale zpět k brankářům: kdo z nich má v konkurenčním boji navrch, zatím trenéři ani nenaznačili. Pravděpodobně to taky ještě ani sami nevědí. Zatímco Pavel Francouz svými zákroky proti Norsku a Francii zachraňoval tým od maléru, Mrázek se zase zaskvěl třeba při obratu s Finskem.

V Mrázkův prospěch jistě hraje lehce navrch i fakt, že to byl on, kdo zatím stál v brance proti papírově nejsilnějším týmům skupiny. Vedle Finska čelil i Kanadě, pravděpodobně bude chytat zítra proti Švýcarsku.

Trenéři budou stát před těžkou volbou.

Vyrovnanost a forma obou brankářů ale taky trenérům dává možnost taktizovat: Třeba gólmana pro čtvrtfinále zvolí v závislosti na soupeři: Proti týmům Švédska a USA, které jsou složeny převážně z hokejistů z NHL, by mohl nastoupit Mrázek.

Rusy zase dobře zná Francouz, v letošní sezoně statisticky nejlepší gólman Kontinentální ligy.