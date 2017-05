Na kvalitní soupeře prostě nemáme, proto musíme fandit Dánsku, ví Slováci

před 20 minutami

Slovenští hokejisté dnes budou fandit Dánsku. Pokud totiž Seveřané neodevzdají Itálii všechny tři body, Slováci se zachrání.

Kolín nad Rýnem - Hokejisté Slovenska dnes budou držet palce dánským hokejistům, aby v zápase mistrovství světa v Kolíně nad Rýnem neodevzdali všechny body italskému výběru. Fandit budou hodně, neboť se začíná čím dál více naplňovat černý scénář o možnosti jejich sestupu. Sotva totiž mohou spoléhat na to, že by po dosud předvedených výkonech obrali alespoň o bod hvězdami nabité Švédsko.

"Bohužel jsme v těžké situaci. K tomu není co říci. Vypadá to, že se z nás všech stanou fanoušci Dánska," přiznal trenér Zdeno Cíger pro server hokej.sk. "Nikdo takovou situaci nechtěl dopustit. Musíme se na to ale podívat reálně - na kvalitní soupeře na MS jednoduše nemáme. Je to jiná úroveň. Snažím se s tím vypořádat. Nepřeji nikomu stát za takových okolností na střídačce," doplnil.

Slovenský tým bez jediné posily z NHL se do nezávidění hodné situace dostal po nedělním debaklu s Američany 1:6, který přišel den po porážce 0:6 s Ruskem. Dosud jedinou výhrou Cígerových svěřenců tak zůstalo úvodní vydřené vítězství v prodloužení právě nad Italy, které nyní potřebují Slováci v tabulce udržet pod sebou. Dánové sestoupit nemohou, neboť příští šampionát pořádají.

"Američani si s námi hráli jako s juniory. Přitom sami mají v mužstvu mladé hráče. Neměli jsme vůbec žádnou šanci. Vypadalo to, jako kdyby hráli hokejisti z NHL proti hráčům z druhé farmářské ligy. A mohl by nás trénovat klidně i Mike Babcock v bráně s Careym Pricem, protože kvalita byla jinde," prohlásil gólman Július Hudáček s odkazem na velké postavy NHL. "Musíme se spolehnout na Dány. Věřím, že nám pomohou a udržíme tak elitu, protože se Švédy nemáme šanci," dodal.

Jediný světlý moment zápasu s Američany přišel po snížení beka Martina Gernáta na 1:2, ke zvratu bylo ale daleko. "Nevím, jak bych to řekl, ale nevyhověli jsme jeden druhému a zodpovědnost se přenášela na druhé. Každý byl nazlobený na toho druhého, přišlo mi to neprofesionální. To se nemůže stát, tohle je velký turnaj, na němž hrajeme proti hráčům z NHL," zdůraznil útočník Mário Bližňák.

"Zápas proti Rusům nás stál hodně energie, proti Američanům jsme byli zakřiknutí. Energie nám chyběla. Máme v týmu hodně hráčů, kteří ještě nikdy nebyli na MS. Je to pro ně velká škola. Doufám, že se z té prohry poučíme, a když nám nepomohou Dánové, musíme se Švédy získat alespoň bod," připomněl útočník Libor Hudáček.

Slováci ale sami tuší, že mnohem reálnější variantou záchrany je pomoc od Dánů. Se Švédy hrozí spíše další porážka vyšším rozdílem a tím i nabrání většího deficitu ve skóre. To mají nyní 10:24, zatímco Bělorusko ve skupině B, s nímž na dálku také zápolí o udržení, při stejném zisku čtyř bodů 11:24. A Bělorusové navíc zakončí skupinu s Norskem, které je přece jen přijatelnějším soupeřem než Švédové.

"Proti Švédům musíme minimalizovat chyby, jinak se nedá proti takovým soupeřům hrát," uvedl trenér Cíger. "Půjdeme do toho zápasu bojovat, ale kvalita tu není. Trenér Cíger neměl na výběr a povolal tento tým. Chlapci z extraligy nemají šanci tento hokej stíhat, vždyť je to vyšší stupeň i pro mě, co jsem si odchytal své v kvalitních ligách," přiznal Július Hudáček.

"I Lotyši mají kvalitní hokejisty z KHL, u nás Slovan takové slovenské hráče nemá. Jsou to otázky, na které se musí odpovědět. Celý systém slovenského hokeje je na prd. Kompetentní lidé za 15 let nic neudělali. A tak se bude 15 let bojovat o záchranu," zlobil se Hudáček.