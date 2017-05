Přiznání trenéra Jandače: Dělali jsme stupidní fauly. A to nad námi rozhodčí ještě přimhouřili oči

před 33 minutami

Čtrnáct trestných minut, tolik posbírali čeští hokejisté v zápase s Francií. "A to nad námi ještě rozhodčí pak přimhouřil oči," poznamenal Josef Jandač. Třeba ve chvíli, kdy Tomáš Plekanec holí v obličeji poslal na šití Nocolase Besche. Být domácí tým v početní převaze efektivnější, mohl to být pro reprezentaci velký průšvih. Skvělá hra v oslabení ale Čechy dovedla k výhře 5:2 a s největší pravděpodobností i do čtvrtfinále mistrovství světa.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Už je to jisté na 99,9 procent, čeští hokejisté už mohou začít myslet na čtvrtfinále, s největší pravděpodobností ho budou hrát. Pomohla jim k tomu výhra 5:2 nad Francií.

Když ale Josef Jandač předstoupil před české novináře, měl ke hře svého týmu i dost citelnou výtku: disciplína hráčů totiž z kraje druhé třetiny byla šílená.

Hokejisté prvních sedm minut prostřední části strávili v oslabení, dvakrát hráli téměř minutu ve třech. Přišli o gólový náskok, vypadli z tempa. A to se rozhodně nedá říct, že by na ně byli rozhodčí přísní.

Naopak jim v zápase možná trošku pomohli: Například, když přehlédli evidentní vysokou hůl Tomáše Plekance, po které Nicolas Bech zamířil rovnou na šiti, kaluž krve z ledu museli seškrabovat i ledaři.

"Dělali jsme stupidní fauly. A to ještě některé ani nebyly potrestané. Myslím, že nad námi rozhodčí pak trošku přimhouřili oči," řekl Jandač.

"Zápas nám vyhrály speciální formace. Super výkony v oslabení, super přesilovky. A skvělý brankář," zopakoval na tiskové konferenci po zápase několikrát. Francouzi třeba mohli zápas zlomit na svou stranu, kdo ví. Jenže hokejisté přesilovky soupeřů odbránili skvěle.

Čím si vysvětlujete tak velkou nedisciplinovanost, proč jste měli tolik vyloučených? Vladimír Sobotka s Michalem Kempným dostali za hru vysokou holí tresty na čtyři minuty, krev byla ve francouzském obličeji pak i po zákroku Tomáše Plekance, ten naštěstí pro vás ale rozhodčí přehlédli.

Proč jich tolik bylo? Protože jsme udělali stupidní fauly, to je celé. Udělali jsme je navíc dvakrát do čtyř minut a do toho ještě několik dalších faulů, které ani nebyly potrestané. Já si myslím, že už rozhodčí nad námi trošku přimhouřili oči. To si musíme v hlavách jasně uvědomit a neopakovat to.

Hra v oslabení vás ale musí hodně těšit, ne? Dostali jste v nich dnes teprve druhý gól na turnaji.

Rozhoduje to zápasy a celé turnaje. Jsme rádi, doufám že nám to vydrží. Byla to parádní práce kluků v oslabení, do toho luxusní výkon Pavla Francouze. A taky jsme proměnili přesilovky, to bylo hodně důležité. Přitom jich hrajeme v zápasech strašně málo, i v těch minulých.

To je další zajímavé téma, protože se snažíte hrát hodně aktivně, držíte puk. Čím to, že nenutíte vaše soupeře častěji faulovat?

Zaprvé, to se musíte zeptat rozhodčích, kteří to posuzují. Zadruhé si myslím, že nemáme takové, řekněme, odskakování ze soubojů v útočném pásmu, abychom donutili soupeře třeba k nějaké nepřiměřené agresivitě. Je to jedno s druhým.

Byl jste spokojený s novým prvním útokem, do kterého se připojil Vladimír Sobotka?

Hráli dobře, určitě. Vláďa tam měl akorát jedno blbý vyloučení, jinak hrál po nějaké té pauze dobře. Zapadl, podržel puk, byl zodpovědný směrem dozadu. Pro Plekyho to bylo jednoduší v to, že se na něj mohl spolehnout. Když tam byli Voráček s Pastou, tak to jsou víc ofenzivní hráči. Sob je schopný to zajistit i dozadu. Udrželi se na puku, hráli dobře. Líbili se mi.

David Pastrňák dal navíc gól, vůbec první na turnaji. Je to úleva i pro vás trenéry?

Je jedno, jestli to padne tomu nebo tomu. Důležité je, že jsem zvládli utkání, které bylo pro nás dost klíčové. Asi to čtvrtfinále teoreticky není ještě definitivní, ale už jsme se k němu přiblížili. Pasta dal dneska důležitý první gól. Sám dobře ví, i my to víme, že to zatím není úplně podle představ. Ale bude lepší a lepší.