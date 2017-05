O čtvrtfinále už Čechy může připravit jen zázrak. V něm ale hokejisté narazí na silného soupeře

před 44 minutami

Definitivní jistotu ještě hokejisté nemají, o čtvrtfinále by je v tuto chvíli ale připravil pouze zázrak. Na koho narazí? To se rozhodne až v posledních dvou dnech zákaldních skupin. | Foto: Michal Eger

V Paříži i Kolíně jsou na programu poslední dva hrací dny obou velmi zamotaných základních skupin, které toho mohou ještě hodně změnit. Češi ale s největší pravděpodobností ve čtvrtfinále narazí na jednoho z tria USA, Švédsko, Rusko.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Česká reprezentace už bere postup do čtvrtfinále mistrovství světa za víceméně hotovou věc. Jistý přitom pořád není. Musely by se ale dít zázraky, aby o play off hokejisté přišli.

Například, že by Kanada nesměla získat ani bod ve zbylých dvou zápasech s Finskem a Norskem. "Nepřišli jsme sem kalkulovat, ale hrát," odbyl Radko Gudas novináře při otázce na možného soupeře pro nejdůležitější zápas sezony.

Deník Aktuálně.cz proto kalkuloval za něj. V Paříži i Kolíně jsou na programu poslední dva hrací dny obou velmi zamotaných základních skupin, které toho mohou ještě hodně změnit. Češi ale s největší pravděpodobností ve čtvrtfinále narazí na jednoho z tria USA, Švédsko, Rusko. Zda se bude hrát ve Francii nebo Německu ale do poslední chvíle nemusí být jasné.

Ze hry o čtvrtfinále je naopak definitivně venku domácí Francie. To Slováci pořád trnou: Pokud dnes Itálie porazí za tři body Dánsko, mohou sestoupit z elitní skupiny.

Podívejte se, o co se v posledních dvou dnech základních skupin ještě hraje.

Mohou ještě Češi přijít o postup do čtvrtfinále?

Mohou, ale to by se v Paříži musely dít divy, kombinace absolutních překvapení s pravděpodobností nízkých jednotek procent:

Češi by v závěrečném zápase se Švýcarskem nesměli získat ani bod.

Kanada by zároveň nesměla získat jediný bod v závěrečném dvojzápase proti Norsku a Finsku.

A do toho by Norové museli nejenže porazit Kanadu, ale taky za tři body bojovat s Běloruskem.

Pokud by se splnily všechny tři tyto podmínky, zůstali by hokejisté i se třinácti body na pátém místě vinou horšího vzájemného zápasu s Kanadou. Tu by v takovém případě v tabulce přeskočili Finové, Švýcaři i Norové. Splnění všech tři podmínek by se ale víceméně rovnalo zázraku. Jinými slovy: Češi na 99,9% do čtvrtfinále postoupí.

Na koho Češi ve čtvrtfinále mohou narazit?

Pokud vycházíme z nejreálnější verze, že Kanada v posledních dvou zápasech proti Norsku a Finsku uhájí první místo ve své skupině, čeká české hokejisty velmi silný soupeř. Jeden z tria USA, Rusko, Švédsko.

Který z nich to bude, se ale definitivně rozhodne až v úterý. Kalkulovat se teď nedá vůbec nijak: pořadí v obou skupinách totiž mimo jiné určí i souběžně hrané zápasy Česko-Švýcarsko a USA-Rusko poslední den.

Kde budou Češi čtvrtfinále hrát?

To je pravděpodobně nejzásadnější otázka hlavně pro fanoušky, kteří by chtěli čtvrtfinále sledovat přímo v aréně: Bohužel ani na ní stále neexistuje odpověď.

Na čtvrtfinále zůstávají ve svých arénách týmy, které ve skupině obsadí první dvě místa. To si Češi mohou zajistit jakýmkoliv vítězstvím nad Švýcarskem, změnit plány ale nakonec ještě může postup Němců. Ti totiž mají jako pořadatel turnaje zaručené domácí prostředí bez ohledu na postavení v tabulce.

Pokud by tedy do play off postoupili nakonec také oni (to by ale museli doufat, že Lotyšsko prohraje v základní hrací době dnes s Ruskem a pak ho za tři body porazit), nebyli by lepší než čtvrtí.

V takovém případě by se čtvrtfinále hrálo podle tohoto klíče.

Kolín: 1. tým kolínské skupiny vs. 4. tým pařížské skupiny, Německo vs. 1. tým pařížské skupiny.

Paříž: 2. tým pařížské skupiny vs. 3. tým kolínské skupiny, 3. tým pařížské skupiny vs. 2. tým kolínské skupiny.

Vzhledem k zamotanosti skupin a faktu, že v Paříži zatím definitivní jistotu postupu pořád nemá ani Kanada, ale ani tady nejde odhadovat.

Mohou ještě Slováci sestoupit z elitní skupiny MS?

Mohou. Za předpokladu, že v závěrečném zápase skupiny nezískají jediný bod se Švédskem, dokonce i poměrně reálně. Klíčový bude dnešní odpolední zápas. Pokud v něm Itálie porazí za tři body Dánsko, srovnají se Dánové, Italové i Slováci na čtyřech bodech a rozhodovala by o postavení na posledních třech místech minitabulka následovně: 6. Itálie, 7. Slovensko, 8. Dánsko.

Protože Dánsko jako pořadatel příštího šampionátu sestoupit nemůže, se Slovinci by z elitní skupiny padal horší ze sedmých týmů obou skupin. A tím jsou nyní Slováci (skóre -14), Bělorusové (sedmý tým v Paříži) totiž zatím také získali čtyři body, ale v momentálně lepším skóre (-13).

Bělorusové navíc v závěrečném zápase nemají tak těžkého soupeře. Zatímco Slováci jdou na favorizované Švédsko, Bělorusko bude hrát s papírově mnohěm hratelnějším Norskem.