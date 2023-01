"Nikdo nechce čelit Česku." Ze slabiny českého hokeje je přednost, respekt roste

Jedním z hlavním důvodů, proč si Češi na hokejovém mistrovství světa dvacítek v Halifaxu a Monctonu zahrají o zlato, jsou famózní beci, kteří dobře brání a zároveň střílí hodně gólů. Už vytvořili rekord.

Do turnaje vstoupili historicky první výhrou v základní hrací době nad Kanadou, teď si Češi připsali na juniorském šampionátu další velké vítězství - porazili Švédsko po 20 letech.

Díky výhře 2:1 v prodloužení postoupili do finále, které v noci na pátek, konkrétně v 0:30 tuzemského času, rozehrají proti domácím Kanaďanům.

"Nemyslím si, že porážka s národem, kterému jsme nepodlehli 20 let, nějak zvlášť bolí. Česko tady udělalo velký krok vpřed a je minimálně stejně dobré jako velmoci. Zcela se vyrovná Kanadě nebo USA," napsal po semifinále novinář švédského deníku Aftonbladet Hans Abrahamsson.

Takový respekt česká dvacítka dlouho nebudila. Od bronzu z roku 2005 do letoška byla v play off relativně snadným soustem. Přes čtvrtfinále přešla jen dvakrát, jinak zpravidla jasně prohrávala, schytala i pár debaklů.

Na aktuálním MS však po 22 letech dokráčela do finále, nikdo ji neporazil v základní hrací době.

Kanadský časopis The Hockey News ještě před semifinále napsal: "S tím, jak turnaj vrcholí a hraje se na život a na smrt, sílí mezi účastníky juniorského šampionátu a novináři jedno mínění: Nikdo nechce čelit Česku."

Jedním z hlavních důvodů je obranný val výběru Radima Rulíka.

Čeští beci, pochopitelně s přispěním skvěle chytajícího Tomáše Suchánka a defenzivní práce celého týmu, dovolili soupeřům jen osm gólů v šesti zápasech, tedy méně než kdokoliv jiný. Zároveň výrazně pomáhají útoku. Nasbírali už 31 bodů, z toho 11 gólů, což je rekord.

Dosud bylo maximem deset branek z juniorského MS 1995. Na 12 z předchozích 13 turnajů přitom čeští zadáci nevstřelili víc než tři góly.

Současných 11 tref od obránců mohou Česku závidět všechny týmy, dělenou druhou pozici drží kanadští a švédští beci s "pouhými" šesti góly.

Nejvíc se daří Davidu Jiříčkovi, Stanislavu Svozilovi a Davidu Špačkovi, kteří konkurují útočníkům a drží se v elitní pětce českého bodování.

"Občas si o tom zavtipkujeme, ale myslím si, že nikdo v týmu body moc neřeší. Jsme rádi, že jsme došli až sem, na body tu nikdo nehraje, víc nás zajímá týmový úspěch," řekl ještě před semifinále Svozil, který jinak hraje za kanadskou Reginu v juniorské WHL.

Ze zámoří mají Češi pět ze sedmi beků. Výjimkou jsou Aleš Čech z finské juniorky a Jiří Ticháček z extraligového Kladna.

"Hodně našich kluků hraje v Severní Americe, takže jsme zvyklí na menší hřiště. Víme, jak se na něm pohybovat a jak rychle rozehrávat. Funguje to dobře, takže nebudeme nic měnit," prohlásil Špaček, syn legendárního zadáka Jaroslava Špačka.

Výhodou je i to, že obranný val českého mužstva je prakticky stejný jako na minulém šampionátu. Přibyl akorát David Moravec, který nahradil Františka a Štěpána Němce, kteří stejně nedostávali moc prostoru.

Výkony Jiříčka a spol. jsou příslibem do dalších let. Právě v obraně totiž český hokej od zlaté éry zeslábl nejvíce. V roce 2006 poprvé od pádu železné opony neprošel draftem NHL žádný tuzemský bek, to se opakovalo v letech 2009 a 2012.

Celkově si kluby za deset dražeb nadějí mezi roky 2006 a 2015 vybraly jen deset českých obránců.

Pak přišel odraz ode dna. Za posledních sedm let vzbudilo zájem 15 českých beků. Hned čtyři z nich šli na řadu v uplynulém draftu, Jiříček se navíc stal celkovou šestkou.

I díky tomuto vzepětí teď Češi budou hrát v Halifaxu o zlato.