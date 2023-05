Bod jsme si zasloužili, smutní Slováci. Expert by potrestal Sobotku, ne Rosandiče

Pět gólů už v první třetině, ostré zákroky na obou stranách. To přineslo derby bývalých federálních partnerů Česka a Slovenska na startu hokejového mistrovství světa v Rize. Češi vyhráli 3:2 a Slováky i vzhledem k nepříjemnému losu turnaje mrzelo, že z nadějně rozjetého zápasu nevytěžili více.

Hned v sobotu totiž slovenští hokejisté narazí na domácí Lotyšsko, které se dá považovat za velmi houževnatého soupeře. Dále čekají v řadě za sebou favorité skupiny Kanada a Švýcarsko.

Zisk z utkání proti Česku by se proto Slovákům do hry o čtvrtfinále náramně hodil. "Bod jsme si zasloužili, byli jsme více než vyrovnaný soupeř," říkal po těsné porážce útočník Oliver Okuliar.

"Smolný zápas. V první třetině jsme byli lepší, vytvořili jsme si více střel a šancí. Škoda, rozhodl moment, kdy jsme v naší přesilovce dostali gól. Od druhé třetiny už převzali iniciativu Češi," mrzelo trenérského asistenta na slovenské střídačce Andreje Podkonického.

Slováci v úvodním dějství dvakrát vedli, ale když mohli ve své druhé přesilovce náskok ještě navýšit, vyrovnal po obkroužení branky Lukáš Sedlák. Tentýž hráč se pak trefil při pětiminutové početní výhodě po vyloučení Mislava Rosandiče a gól se nakonec ukázal jako vítězný.

Rosandiče poslali sudí předčasně do šatny po faulu kolenem proti Jiřímu Černochovi. Český útočník se svíjel v bolestech na ledě, také on zamířil do útrob stadionu, ale zbytek zápasu posléze dohrál.

"Rosandič ven! Úmysl, jednoznačně, suspendovat. Věděl, že nestíhá, a řešil to blbě," vyťukal na Twitter někdejší český reprezentant Michal Mikeska. Zato expertům ve studiu slovenské televize RTVS Šport se vyloučení chorvatského rodáka vůbec nelíbilo.

"Nebyl to faul na pět minut plus do konce utkání. Ztratili jsme tímto jednoho z našich nejlepších obránců," kroutil hlavou Marián Gáborík.

Jeho kolega a další bývalý slovenský hokejista Boris Valábik po konci zápasu rozkresloval, proč měl být tímto způsobem ve druhé třetině trestán Čech Vladimír Sobotka, nikoliv před ním Rosandič.

"Rosandič nešel úmyslně proti kolenu Černocha, ale stahoval nohu k sobě. Přitěžující okolností bylo, že Černoch odešel z ledu. Ovlivnilo to další průběh zápasu, přišli jsme o momentum," popisoval Valábik.

Sobotkův zákrok proti Richardu Pánikovi před polovinou duelu byl ohodnocen jako podrážení, tedy menším trestem za dvě minuty.

Podle experta slovenské televize šlo přitom právě zde o faul kolenem. "Podrážení to nebylo ani zdaleka. Sobotka nechtěl hrát puk, šel proti Pánikovi. Tohle bylo na vyšší trest," pokračoval Valábik.

Za pravdu mu dal i Gáborík: "Klobouk dolů před tím, jaký je Sobotka hokejista, ale často je to od něj na hraně."

V čem se však bývalí hráči NHL a slovenští reprezentanti ve studiu neshodli, to bylo hodnocení hitu Patrika Kocha na Filipa Chlapíka ze třinácté minuty derby. Chlapík odehrál kotouč z obranného pásma, načež inkasoval tvrdý úder na hlavu od urostlého beka.

"To byl faul, byl to výjezd na hlavu a napůl zákrok loktem. Doufám, že nepřijde dodatečná suspendace, v NHL by se to pískalo," poznamenal Gáborík s tím, že měli Slováci štěstí, protože sudí Kocha nevyloučili. Potrestali jen Michala Kempného, jenž se Chlapíka zastal.

"Za mě by se to v NHL nepískalo," oponoval Valábik.

Pouť Slováků pokračuje již v sobotu večer proti Lotyšsku, což by mohl být v konečném účtování klíčový souboj o čtvrtfinále. Češi změří po volném dni v neděli síly s Kazachstánem.