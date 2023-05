Zbláznili jste se? hřímají v Rusku kvůli MS. Ukrajinská vlajka už nevadí, ruská ano

Kdo navštíví zápas "české" skupiny nadcházejícího mistrovství světa v hokeji a vytáhne ruskou vlajku, může čekat, že ho pořadatelé požádají o opuštění hlediště. To ukrajinká vlajka - na rozdíl od loňska - vadit nebude.

Riga (od našeho zpravodaje) - Za normálních okolností by hokejový šampionát touto dobou začínal v Petrohradu. S Ruskem coby - dost možná - hlavním favoritem a masou ruských fanoušků.

Válka, kterou před více než rokem rozpoutal na ukrajinském území ruský prezident Vladimir Putin, však všechno změnila. Hokejová federace IIHF vyobcovala Rusko a jeho vojenského spojence Bělorusko ze všech svých soutěží a odebrala mu všechna pořadatelství.

Tradiční mistrovství světa tak v pátek startuje ve finském Tampere a lotyšské Rize, kde mají základnu čeští hokejisté.

Sborná se neúčastní. A pokud na některé zápasy i tak zavítají ruští fanoušci, ani nebudou moct ukázat vlajku své země, minimálně ne v rižské části turnaje. Kdo ruskou nebo i běloruskou vlajku v ochozech vytáhne, může čekat, že ho pořadatelská služba vyzve k odchodu.

"Šampionát se koná v Rize, takže rozhodnutí je na nás," okomentoval nastolený kurz šéf lotyšského organizačního výboru Edgars Buncis s tím, že ukrajinské vlajky naopak vadit nebudou.

Oproti minulému MS v Tampere a Helsinkách je to změna. Tehdy měla skupina českých fanoušků problém, když v jednom zápase vyvěsila mezi dvěma českými vlajkami tu ukrajinskou.

Přišli pořadatelé a vlajku bez řečí zabavili. Jak vyšlo najevo později, tak kvůli tomu, že Ukrajina na turnaji nehrála. Vlajka Litvy, dalšího týmu, který si účast mezi elitou nevybojoval, však v jiném utkání nevadila, respektive ji nikdo nezabavil.

Čeští fanoušci si nakonec poradili. Ukrajinskou vlajku vyobrazili v dalším zápase textově - s anglickými nápisy "blue colour" (modrá barva) v horní půlce a "yellow colour" (žlutá barva) v dolní.

Ukrajina mezi elitou nehraje ani letos, už roky se jí nedaří postoupit z mistrovství světa třetí kategorie. Podle Buncise je ale pochopitelné, když fanoušci v Rize zmítanou zemi podpoří. "Válka vyvolaná Ruskem v nich vyvolává emoce," poznamenal.

Není to překvapivý postoj. Lotyšsko, které s Ruskem sdílí hranici, patří mezi nejvýraznější podporovatele napadené Ukrajiny, ať už jde o vojenskou, ekonomickou a humanitární pomoc, či prostou symboliku. V Rize ukrajinská vlajka vlaje na letišti, před stadionem, kde budou hrát Češi, nebo je nalepená snad na každém autobusu veřejné dopravy.

Rozhodnutí povolit v hledišti ukrajinské vlajky a zakázat ty ruské pochopitelně vyvolává negativní ohlasy v Rusku.

"To už jste se v Lotyšsku úplně zbláznili?" hlásá v titulku tamní deník Sport-Express. Neúčast sborné pak vysvětluje "politickými důvody", probíhající válku na ukrajinském území stejně jako jiná ruská média vůbec nezmiňuje.

Ke kroku lotyšských organizátorů se vyjádřil i šéf ruského hokeje Vladislav Treťjak. "Pokud si pamatujete, tak v Rize už vlajky stahovali (šlo o ty běloruské na MS 2021, pozn. red.). Podle mě to je to špatně. Nemůžete přece do hokeje míchat politiku," ohradil se.