Pastrňák útočí na prestižní trofej. Je ve hře o cenu pro nejlepšího hráče sezony NHL

Vlčí pár zachytily fotopasti instalované v okolí Medvědí hornatiny v CHKO Jeseníky, kde byl pohyb vlků zaznamenán ve třech lokalitách. "Tyto unikátní záběry poprvé dokumentují vlčí pár v CHKO Jeseníky," sdělil předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík, podle kterého by se Správa CHKO Jeseníky měla zasadit o ochranu vlků a rozšířit území vyhrazené pro jesenickou divočinu.

"Jeseníky jsou posledním velkým ostrovem divoké přírody na Moravě. Vlci se do CHKO Jeseníky vrací a dokládají to i první záběry vlčího páru. Žádáme Správu CHKO, aby přijala konkrétní opatření na ochranu vlků," uvedl Bačík. Podle něj je třeba vytvořit klidová a bezzásahová území nejméně na deseti procentech plochy CHKO a rozšířit rezervace v oblasti Pradědu a Keprníku. "Jeseníky jsou domovem pro vlka, rysa i orla. Nebudou ale žít mezi motorovými pilami, harvestory a zástupy lidí, co chodí mimo stezky. Žádáme Správu CHKO, aby začala konat a chránila poslední divočinu," dodal.