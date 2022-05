Lidé na Instagramu mi vyhráli sázku, smál se Blümel. Finský styl rozzářil myšlenkou

Vítězství podle představ trenéra Kariho Jalonena. Čeští hokejisté na mistrovství světa ve Finsku zdolali Američany 1:0 a čtvrtfinále mají jisté. Zápas vedený finským defenzivním stylem rozsekla gólová myšlenka Matěje Blümela, který je s čtyřmi brankami nejlepším českým střelcem na turnaji.

Tampere (od našeho zpravodaje) - V sobotním zápase s Norskem ho nešetrným zákrokem na hlavu trefil Andreas Martinsen, ale na důležitý duel proti USA se dal Matěj Blümel dohromady. Co víc, jednadvacetiletý pardubický útočník svým blafákem rozhodl o výhře 1:0.

Jak byste popsal váš gól?

Hynek Zohorna skvěle zablokoval střelu. Myslel jsem, že pojedeme dva na nikoho, ale pak mi říkal, že měl dlouhé střídaní a viděl mě, tak mi to hodil. Dal jsem do toho všechno a jsem rád, že to tam spadlo.



V první chvíli se zdálo, že vám puk utekl.

Jo, taky jsem si myslel, že to půjde daleko. Ale zastavil, naštěstí tam asi bylo víc sněhu. Možná se k nám obrátilo štěstí tím, že led nebyl úplně dobrý.

Věděl jste, co platí na brankáře Jeremyho Swaymana z Bostonu?

Ne, vůbec. Já jsem prostě něco zkusil, vůbec jsem nepřemýšlel a vyšlo to. Nevěřil jsem, že tam bude místo, ale když se objevilo, byl jsem rád.



Byl to důležitý gól v tom ohledu, že pak jste si mohli náskok hlídat? Hrát to, co pod trenérem Karim Jalonenem asi chcete.

Určitě. Neříkám, že jsme se zatáhli, ale nedělali jsme zbytečné chyby a ztráty. A když jsme mohli, šli jsme do útoku. Zase jsme ale nebláznili. Myslím, že jsme odehráli skvělý zápas.



Že je vedení 1:0 ošemetné, to jste ale věděli ze zápasu s Rakušany.

Je, ale opravdu jsem věřil, že to po takovém průběhu dnes zvládneme. Jasně, chodily nám tam přes brankoviště nějaké nahrávky, ale že by nám ujeli nebo něco, to se nestalo. Bylo to super, odbránili jsme to skvěle.

Trenér Kari Jalonen o Blümelovi: "Česká hokejová budoucnost. Hraje úžasný turnaj. Jsem strašně šťastný, že se po hitu od Nora nezranil. Potřebujeme ho. Dal vítězný gól, to je velká věc. Co ho dělá výjimečným hráčem, to je bruslení. Na téhle úrovni to potřebujete. Umí si najít šance, je šikovný a pokorný. A hrozně rychle se učí, když mu něco řeknu."

Poprvé jste také zahráli 60 minut bez výkyvu?

Myslím, že jo. Když zapátrám v paměti, nebyl tam žádný výpadek. Vždy jsme hráli v pěti kompaktně, dobře jsme bránili. Jak říká Kari, když máte dobrou obranu, pak to jde.



Byla to taková finská výhra?

Jo, můžeme to tak nazvat. Na druhou stranu nám to říkal už v průběhu přípravných kempů, že budeme hrát víceméně podobný systém jako Finové, akorát k tomu přidáme českou kreativitu.

Jak těžké je při tom nesklouznout k pasivitě? Měli jste jen 16 střel na branku, z tribuny nevypadal zápas bůhvíjak pohledně.

Asi je pravda, že pro vás to nebylo tak pohledné. Možná akorát ty přesilovky. Hokej se ale ubírá tímto směrem. Když to umíme zahrát i my, tak je to skvělé. Věřím, že se toho chytneme a budeme takhle hrát až do konce turnaje.

Byla důležitá nula vzadu? Dokázali jste si, že gól nemusíte dostat.

Určitě. Karel (Vejmelka) chytal neuvěřitelně, chytil spoustu šancí, podal skvělý výkon. Kluci zablokovali spoustu puků, to k tomu patří. Hráli jsme jako jeden muž.

Díky gólu jste poskočil do čela statistiky účasti na ledě (+/-) v rámci celého turnaje. Víte o tom?

Nevím, vůbec. Ale samozřejmě to potěší. Jsem za to rád.

S čtyřmi brankami jste zase nejlepším střelcem českého týmu.

Ani tohle opravdu moc neřeším. Kdybych to řešil, třeba by to takové nebylo. Když to tam padá, je to skvělé, ale důležitá je výhra.

Ale celkově je to pro vás velký posun, ne? Vloni bylo velkým překvapením, že jste na MS odjel, letos tým táhnete.

To ano. Před rokem jsem byl extra útočník, od začátku jsem nakoukl do jediného zápasu. Teď nastupuju pravidelně, jsem za to vděčný a uvidíme, jak to půjde dál.

Menší mánie kolem vás se strhla i na sociálních sítích, vnímáte větší zájem o svou osobu?

Vnímám to nejvíc na Instagramu. S Ondrou Kalátem (tiskovým mluvčím národního týmu, pozn. red.) jsme se vsadili, že se tam dostanu nad 10 tisíc followerů. Už jsem tu hranici překročil, to jediné sleduju. Lidé mi píšou, registruju to, ale je těžké všem odepsat.

Stal jste se zároveň štamgastem při rozhovorech v mixzóně.

(úsměv) Vždycky jsem na to koukal v televizi. Říkal jsem si, že bych tam jednou chtěl být, teď tady jsem. Je to skvělé, patří to k mojí práci a já si to užívám. Nejen to, ale celý turnaj. Tampere je krásné město, člověk může vyrazit někam na procházku. Všechno je skvělé, snad budeme hrát až do neděle.