"Vezete Z-tým." Kritikům jsme zavřeli ústa, Kanada chce vždy jen zlato, řekl Comtois

Vzhledem k průběhu turnaje se Kanada stala nejpřekvapivějším vítězem mistrovství světa v hokeji od českého triumfu v Německu před jedenácti lety. Musela spoléhat na ostatní, aby vůbec prošla ze skupiny, nicméně po skvělé jízdě v play off se mohou členové zlatého výběru usmívat, že nejsou tak špatní, jak odevšad slyšeli.

Kanaďané prohráli na úvod šampionátu s domácím Lotyšskem a nedali ani gól. Následoval výprask od Američanů a další porážka s Německem. Tak špatně hráči z kolébky hokeje do MS nikdy nevstoupili.

"Je to hrozné. Ten, kdo kanadský tým skládal, odvedl hodně špatnou práci," komentoval v České televizi expert Milan Antoš. Nelíbilo se mu, že Kanada nevzala více hráčů z Evropy, místo toho přivezla výběr s hokejisty druhého až třetího sledu z NHL, v několika případech hrajícími zejména farmářskou AHL.

Kritika se valila také z Kanady. "Už při odletu na MS nám lidé nedávali moc šancí. Byli nešťastní, když viděli, jaký výběr do Rigy posíláme. Říkali, že jsme Z-tým Kanady," připomínal útočník Maxime Comtois z Anaheimu, jedno ze známějších jmen letošního národního mužstva.

Po třech úvodních prohrách si Kanaďané poradili s Nory, Kazachy a Italy, jenže když v posledním vystoupení ve skupině podlehli na nájezdy Finům, visely jejich postupové naděje na tenkém vlásku.

Už o den dříve stačilo jen to, aby Kazachstán porazil za tři body Norsko, a Kanada by byla ze hry. Nakonec se ukázalo, že by Kazachy do čtvrtfinále postrčil i bod. Ale z vítězství 3:1 se radovali Norové.

V samotném závěru skupiny se pak zámořští hráči na hotelu modlili, aby zápas Lotyšska s Německem neskončil remízou, jež by vynesla postup do čtvrtfinále oběma soupeřům. A vyšachovala by Kanadu. Lotyši na konci sahali po vyrovnání, ovšem Němci výhru 2:1 uhájili.

"Je to vskutku skvělý příběh. Vždyť jsme skoro neprošli do čtvrtfinále, a potom třikrát v řadě uspějeme proti top týmům Rusku, USA a Finsku. To je opravdu legrační," smál se po vítězném finále trenér Gerard Gallant.

Až po úvodních třech prohrách se k mužstvu připojil rozdílový útočník Andrew Mangiapane z Calgary, s bilancí 7+4 v sedmi zápasech nakonec nejužitečnější hráč šampionátu. Do vynikající formy se rozchytal Darcy Kuemper, který zase vyzdvihoval přínos kapitána Adama Henriqua.

Trenér Gallant nepřestával být za každé situace pozitivní. I po fackách od Lotyšů a Němců tvrdil, že jeho hráči nehráli špatně a že se postupně budou zlepšovat. Před třemi lety dovedl Gallant nově poskládaný tým Vegas Golden Knights až do finále NHL a nyní slaví titul z MS s hráči, kteří se také na začátku turnaje ani pořádně neznali.

"Nehráli jsme ani žádné přípravné zápasy, také proto byl rozjezd těžký. Avšak postupem času jsme se do toho dostávali," konstatoval trenér.

"Pochybovačům jsme ukázali, že se mýlili. To, že nás po začátku turnaje odepisovali, nás hnalo dopředu. Mě osobně ze sta procent. Když potom bylo potřeba, zahráli jsme skvěle," radoval se Comtois.

Dvaadvacetiletý útočník, jenž měl ve sbírce už juniorské zlato z roku 2018, zároveň vyvrátil, že by snad Kanaďané nebyli pod tlakem, když v zámoří neberou světový šampionát dospělých tak vážně. "Jakmile na sobě máte kanadský dres, jste pod tlakem vždy a všude," řekl.

"Byli bychom pod tlakem, i kdybychom první tři zápasy vyhráli. Takhle jsme byli pod tlakem, když jsme prohráli. Když hrajete za Kanadu, každý večer musíte být nejlepší. To je na tom to nejlepší," usmál se Comtois.

Když se dozvěděl o tom, že Kanaďané vyhráli MS už posedmadvacáté a vyrovnali na prvním místě Rusy (potažmo Sověty), měl o reakci rychle jasno. "To jsem ani nevěděl. 27 je krásné číslo, ale dalším cílem bude osmadvacátá zlatá medaile. Hned za rok," vypálil Comtois.

Na tiskovou konferenci po finále přišel s kapitánem Henriquem. Comtois s lahví šampaňského, Henrique s pivem. Oba v dresech, s medailemi na krku. Na obou byla znát nejen velká radost z konečného výsledku, ale také úleva, že podivná sezona tolik ovlivněná pandemií končí.

"Bylo to hodně těžké. Všichni jsme museli mistrovství hodně obětovat a déle než dva týdny být zavření jen na hotelu," vyprávěl Henrique. "Už se těším domů na svou snoubenku a psa," sděloval brankář Kuemper.

"Tohle je skvělý začátek léta," dodal nadšeně.

Takhle slavil v kanadské šatně obránce Troy Stecher, který svou parádní individuální akcí rozhodl prodloužení ve čtvrtfinále proti Rusku: