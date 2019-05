Norové mají respekt z Kubalíka. Umí dát gól ze všeho, říká kapitán Seveřanů

před 1 hodinou

Až se dnes čeští hokejisté od 20:15 postaví proti Norům, bude stát Jonas Holös v první řadě. Nejspíš stráví na ledě nejvíce času z celého týmu, jako má ve zvyku, a pokusí se navázat na jediné norské vítězství nad Čechy z roku 2010. Norský kapitán hraje už na čtrnáctém MS za sebou.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - I mezi Nory, kteří jsou v národním týmu známí svou dlouhověkostí, Holös vyniká. Na třinácti MS si zahráli Anders Bastiansen a Mats Trygg. Absolutním rekordmanem je v tomto ohledu se šestnácti starty Švýcar Mathias Seger.

Jiný Švýcar Andres Ambühl hraje v Bratislavě svůj patnáctý šampionát. Jenže jednatřicetiletý Holös je o čtyři roky mladší a od roku 2006 na žádném MS nechyběl. Má tak do budoucna dobré vyhlídky dojít až na vrchol mezi železnými muži.

"Je to dost o štěstí. Vyhýbají se mi zranění, o tom to celé je. Čtrnáct let uteklo jako voda, ale pořád mě baví tady hrát. Každý rok se těším, že zase pojedu," říká Holös, který si před osmi lety zahrál 39 utkání za Colorado a v AHL, ale jinak působí celou kariéru v Evropě.

Kvůli nižší konkurenci v norské reprezentaci nemá problém se do týmu dostat, naopak patří k největším oporám a v Bratislavě nosí céčko. "Obvykle děláme jen minimum změn, možná nám chybí jeden dva hráči. Moc se toho nemění, každý zná systém," vysvětluje Holös.

"Je to naše silná stránka, víme o sobě všechno, na druhou stranu by byl norský hokej rád za nové mladé hráče," pokračuje obránce, který má švédský titul s Färjestadem, dva roky hrál v KHL za Jaroslavl a aktuálně působí ve švýcarském Fribourgu.

Dnes nastoupí proti Čechům na MS podeváté v kariéře a rád by přidal druhou výhru. Ta jediná se datuje k německému šampionátu v roce 2010, kdy Norové zdolali pozdější šampiony 3:2 ve skupině.

"Dobře si na to vzpomínám, na MS hrál tehdy i Jaromír Jágr," usmívá se Holös. "Proti Čechům už jsme hráli mnohokrát, ale vyhráli jen jednou. Je třeba odehrát perfektní zápas, abychom měli šanci," tvrdí rodák ze Sarpsborgu.

Od vítězství v Mannheimu Norové na MS s Čechy pětkrát prohráli, byť v roce 2012 ve Stockholmu a před dvěma lety v Paříži je obrali alespoň o bod. Při posledních čtyřech střetnutích na MS se však Čechům podařilo proti Norsku vždy udržet čisté konto a zvítězili 7:0 (2013), 1:0 (2014), 7:0 (2016) a 1:0 v prodloužení (2017).

Holös si všiml, že český tým v Bratislavě doplnilo mnoho hráčů z NHL, sám ví ze švýcarské ligy o kvalitách jejího nejproduktivnějšího hráče uplynulé sezony Dominika Kubalíka. "Musíme si na něj dát pozor. Umí dát gól ze všeho, je to neskutečný střelec," pokyvuje hlavou.

Zatímco Češi v pátek zdolali Švédy 5:2, Norové stejným poměrem podlehli Rusku. "Věděli jsme, že to bude velmi těžké. Mají skvělé hráče, silný tým. Ale myslím, že jsme dobře bránili a udrželi jsme je na uzdě," vrací se k porážce Holös, který v závěru vstřelil druhý gól Norů.

"V týmu je pozitivní atmosféra, jsme dobře naladěni. Máme těžký start, ale turnaj bude ještě dlouhý," vyhlíží Holös večerní duel. Češi čekají od roku 2012 na medaili z MS, Norové hráli ve stejném roce na světovém šampionátu naposledy čtvrtfinále.