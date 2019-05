Rychlý plán s Faksou selhal, zápas s Norskem nestihne. Chytat bude možná Hrubec

Aktualizováno před 1 hodinou

Brankář Šimon Hrubec by si mohl proti Norsku připsat první start na MS. | Foto: Reuters

Útočník Dallasu Radek Faksa měl původně do dějiště MS v hokeji dorazit již dnes a být připraven na večerní zápas s Norskem. To ovšem padá. A kvůli odjezdu Patrika Bartošáka k porodu si možná poprvé na světovém šampionátu zachytá Šimon Hrubec.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Český tým měl po zápase proti Švédsku na programu dobrovolný trénink od 11 hodin, kterého se účastnilo 11 hráčů a brankář Hrubec.

Zkušení hráči a největší hvězdy jako Jakub Voráček, Radko Gudas, Michael Frolík, Ondřej Palát nebo střelec dvou gólů Jakub Vrána se na ledě neobjevili. "Někteří hráči šli, jiní ne. Máme podobný program jako včera. Po obědě si odpočineme a připravíme se," řekl asistent trenéra Robert Reichel.

Trenéři reprezentace dopsali na soupisku útočníka Hynka Zohornu a zbývají ještě čtyři místa. Dvě z nich zaplní nejspíš Radek Faksa a Pavel Francouz ze zámoří, na dvě další dále čekají Petr Zámorský, David Tomášek a Robin Hanzl, kteří s týmem trénují.

"Radek ale dneska nedorazí, vypadá to na zítřek," překvapil Reichel. Podle slov hlavního kouče Miloše Říhy z pátku měl totiž centr Dallasu přiletět již dnes, v 11 hodin přistát ve Vídni a večer nastoupit k zápasu s Nory.

Rychlá akce však selhala. "Byly komplikace s letem, vesměs všechno je vyprodané. Ale už jsme to vyřešili," dodal reprezentační asistent. Místo avizované posily tedy nastoupí Hynek Zohorna, ve čtvrté řadě po boku bratra Tomáše a Michala Řepíka.

Po rozhovoru manažera reprezentace Petra Nedvěda ve studiu České televize však vyšlo najevo, že se Faksův přílet neodkládá kvůli plným letadlům. "Měl lehké potíže při zdravotní prohlídce. Domluvili jsme se, že přiletí v neděli, doléčí se a nastoupí nejdříve ve čtvrtek," řekl Nedvěd.

Faksa tedy nebude k dispozici nakonec ani v pondělí proti Rusům, ve čtvrtek čeká české mužstvo souboj s Lotyši.

Hynek Zohorna si dnes odbude premiéru na velké akci a totéž by mohlo potkat brankáře Hrubce. Čerstvý extraligový vítěz trénoval jako jediný brankář, jelikož Bartošák se dosud nevrátil z Ostravy.

"Brzy by měl být zpět. Brankáři už ví, kdo bude chytat, ale nechceme to prozrazovat," podotkl Reichel. Francouz by měl dorazit z Colorada také nejspíš v neděli a připraven bude teoreticky až na utkání proti Rusku.

Bartošák spěchal k porodu do Ostravy v noci po zápase. "Když to bylo mimo zápas, měl dovoleno odjet. Masér Filip (Ondráček) jel s ním, aby Patrik neřídil. Vše proběhlo, jak mělo," usmíval se Reichel i s ohledem na narození Bartošákova syna Damiana.

Proti Norsku hráli Češi na MS naposled před dvěma lety ve Francii a pořádně se na výhru 1:0 v prodloužení natrápili. "Norsko je nepříjemný soupeř, to si pamatuju ještě jako hráč. Když ale kluci budou dělat, co si řekneme, máme sílu je porazit," uzavřel asistent.